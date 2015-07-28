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Инвестклимат в Приморье подогреют соглашениями
В Приморье продолжает развиваться инфраструктура для поддержки бизнеса: на прошлой неделе уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина ШЕМИЛИНА подписала сразу два соглашения о сотрудничестве со структурами, деятельность которых направлена на улучшение инвестклимата в регионе.
Один документ о взаимодействии заключен с Инвестиционным агентством Приморского края, второй - с Региональным центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Приморский край является лидером в Дальневосточном федеральном округе по количеству предпринимателей: на нашей территории зарегистрировано 106 874 единицы субъектов предпринимательской деятельности, 55 644 юридических лица, 82 862 субъекта малого и среднего предпринимательства, - прокомментировала подписание документов Марина Шемилина. - Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей взаимодействует со всеми структурами, в том числе федеральными и региональными органами власти, предпринимательскими объединениями, различными общественными объединениями, буквально со всеми, кто работает на пользу предпринимательству.
Сегодня мы решили закрепить наше сотрудничество документом, - сказала Марина Шемилина. - Зарегистрировав в 2014 году отдельный государственный орган - аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, мы значительно расширили возможности для развития приморского бизнеса. Мы намерены и дальше оказывать «скорую помощь» по созданию комфортного предпринимательского климата. Построение эффективного и открытого диалога бизнес-сообщества и власти, укрепление доверия бизнеса к власти остается одной из приоритетных задач Уполномоченного. И на решение этой задачи работают в том числе и документы о сотрудничестве с различными структурами, оказывающими поддержку предпринимателям».
По словам первого заместителя директора Инвестиционного Агентства Елены ЯСКЕВИЧ, задачи деятельности двух сторон в значительной степени схожи.
«Мы занимаемся оказанием помощи тем предпринимателям, которые намерены реализовать в Приморском крае свои инвестиционные проекты. В настоящее время много усилий направлено на то, чтобы привлечь предпринимателей из России (других регионов), из-за рубежа. Но мы намерены обратиться к внутренним предпринимателям и внутренним инвесторам. Сейчас это важно, и наша задача состоит в том, чтобы поддерживать своих, региональных инвесторов», - отметила Елена Яскевич.
Также она акцентировала, что подписанное соглашение позволит расширить уже существующие способы взаимодействия.
«Я надеюсь, что с подписанием данного соглашения у нас будет больше возможностей организовывать и проводить совместные мероприятия, которые будут гораздо шире, чем сейчас. Мы сможем совместными усилиями продвигать идеи предпринимательства по Приморскому краю, ездить в муниципальные образования нашего региона и работать с каждым заинтересовавшимся напрямую», - рассказала представитель агентства.
Напомним, Инвестиционное агентство Приморского края создано по инициативе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в 2012 году как инструмент улучшения инвестиционного климата на территории. Первоочередной задачей агентства, по задумке главы региона, должно было стать привлечение новых стратегических партнеров, взаимовыгодное сотрудничество с которыми позволит полностью раскрыть потенциал Приморского края.
На сегодняшний день агентство является системным интегратором и сервисным центром, ориентированным на сопровождение инвестиционных проектов с целью быстрого разрешения юридических и технических вопросов, возникающих при размещении нового производства или модернизации действующего на территории Приморского края.
Еще один документ о сотрудничестве уполномоченный по защите прав предпринимателей подписала с Региональным центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края. Эта структура была создана по инициативе администрации Приморского края еще в 2013 году.
«Приморский край на сегодняшний день является территорией с высокой динамикой улучшения инвестклимата, - не раз подчеркивал в своих выступлениях губернатор Приморья Владимир Миклушевский. - Но останавливаться на достигнутом мы не намерены. В крае продолжает совершенствоваться законодательство - только в 2014 году принят пакет законов, который обеспечивает качественно новый уровень инвестиционной и предпринимательской деятельности, - работают институты поддержки бизнеса, общественные предпринимательские объединения, экспертные советы. Все это дает возможность не только привлечь в край инвесторов из других регионов, но и активизировать внутренних инвесторов».
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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