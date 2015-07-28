Дарькин спустил на Приморье ТИГРов

Бывший губернатор региона, похоже, возвращается с большими планами, неслабыми амбициями и немалыми финансовыми ресурсами

Первым бизнес-проектом ранее рыбака, а затем губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА после успешного похода в политику может стать достройка одного из многострадальных отелей Hyatt во Владивостоке. Тех самых, которые должны были стать украшением саммита АТЭС, но до сих пор являются головной болью краевой казны, вынужденной изыскивать все новые и новые миллиарды рублей. Теперь, по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», у одного из двух отелей появится куда более рачительный хозяин.

Свой второй поход в бизнес бывший совладелец рыбодобывающей компании «Ролиз» и бывший председатель совета директоров УМЖК «Приморская соя» Сергей Дарькин начал с учреждения в Москве ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) и ПАО «Фонд ТИГР», зарегистрированного во Владивостоке. Обе компании имеют уставный капитал в 200 млн рублей и единственного акционера в лице Сергея Михайловича.

В совет директоров ПАО «ТИГР» кроме президента Сергея Дарькина входят хорошо знакомые ему по коридорам местного «Белого дома» бывшие вице-губернаторы Андрей НОРИН (ныне заместитель гендиректора ПАО «Находкинская БАМР» по общим вопросам) и Сергей ПЕРЕДРИЙ, а также помощник гендиректора ПАО «Находкинская БАМР» по корпоративным вопросам Савелий ПОНОМАРЕНКО и гендиректор и единственный владелец зарегистрированного в Москве ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» Анна ХМАРУК.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», ПАО «ТИГР» уже пыталось войти в систему госзаказов, но первый блин оказался комом. Компания Дарькина подавала заявку на участие в тендере Минвостокразвития с заумным названием «Разработка системы независимых оценок показателей и индикаторов государственных программ Российской Федерации и Федеральных целевых программ и типизированных методик оценки их вклада информативности в достижение конкретных результатов по опережающему развитию Дальнего Востока», но не была допущена к участию. Цена вопроса составляла менее 16,9 млн рублей. Но в данном случае главное не деньги, а вход в систему госзаказа. Недопуском «ТИГРа» к торгам экс-губернатору было официально указано, что громкое название его новых бизнес-структур далеко не гарантия успешного продвижения. Кстати, среди тех, кто не был допущен к тендеру, оказался ВГУЭС, чей президент Геннадий ЛАЗАРЕВ не без основания считается человеком «команды Дарькина». Ну а победителем, как и следовало ожидать, оказался Аналитический центр при Правительстве РФ (Москва).

Кроме ПАО «ТИГР» и «Фонд ТИГР», Сергей Дарькин является единственным владельцем рыбодобывающей компании ООО «Мариника-М», зарегистрированной в с. Восточном Сахалинской области. Сергей Дарькин также напрямую владеет 25% АО «Тихоокеанское прибрежное рыболовство и рыбоводство» (ТПРР) в г. Долинске той же Сахалинской области. Еще 12,75% ООО принадлежат брату экс-губернатора, генеральном директору ПАО «Находкинская БАМР» Олегу ДАРЬКИНУ, а 62,25% - зарегистрированному в Москве ЗАО «Дальинвестгрупп», которое, по некоторым данным, контролируется супругой Сергея Дарькина Ларисой БЕЛОБРОВОЙ.

Но вернемся к нашим «Хаяттам». На прошлой неделе на пресс-конференции в Москве нынешний губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пообещал, что первый отель Hyatt во Владивостоке будет открыт в 2016 году. Итак, планировалось, что отель на Корабельной набережной примет гостей саммита АТЭС 2012 года, а в лучшем случае в него заселятся участники второго Восточного экономического форума.

В декабре прошлого года губернатор говорил, что строительная готовность двух отелей-долгостроев составляет не менее 90%. В марте этого года глава региона заявлял, что поставлена задача достроить гостиницу на Корабельной набережной до конца 2015 года. А вот средств на доделку второго 5-звездочного отеля Hyatt на мысе Бурном в бюджете нет, поэтому власти ищут покупателя на гостиницу в ее нынешнем состоянии.

Досье "Золотого Рога": Первоначально две пятизвездочные гостиницы Hyatt предполагалось построить к саммиту АТЭС во Владивостоке - к сентябрю 2012 года. Гостиница делового типа «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и гостиница курортного типа «Хаятт Владивосток Бурный» (Hyatt Vladivostok, Burny) станут третьим и четвертым отелями в России под маркой Hyatt. Генеральным подрядчиком при строительстве выступает ОАО «Наш дом - Приморье» (НДП, 100% принадлежит Приморскому краю). В настоящее время Владивосток не имеет пятизвездочных отелей.

В марте 2013 года депутаты Законодательного Собрания Приморского края утвердили выдачу госгарантий в объеме 1 млрд рублей ОАО «Наш дом - Приморье» (100% акций принадлежит Приморскому краю) на достройку этих отелей. В сентябре 2013 года история с одобрением госгарантий повторилась, но сумма уже была 1,4 млрд рублей. Счетная палата РФ год назад сообщала, что затраты на два отеля составляли 7,3 млрд рублей.

В феврале 2015 года стало известно, что Приморский край докапитализирует ОАО «Наш дом - Приморье» на 1,4 млрд рублей, которые будут в дальнейшем направлены на достройку и ввод в эксплуатацию отелей Hyatt. Как сообщала пресс-служба администрации Приморья, ранее эти средства были предусмотрены в бюджете края в качестве гарантии, под которую «Наш дом - Приморье» оформила в Банке Москвы кредит на достройку отеля делового типа на 250 номеров.

И вот на авансцену должен выйти Сергей Дарькин с его «ТИГРами» и довольно внушительным кошельком. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», структуры экс-губернатора считаются основным претендентом на выкуп как минимум одного из «Хаяттов». Часть денег, которые ожидается выручить с продажи отеля на Корабельной набережной, пойдет на покрытие кредита Банку Москвы, оставшаяся будет возвращена в бюджет. Как видим, хеппи-энд затянувшегося сериала «Дострой Hayatt» может оказаться совсем близким. Если Сергей Дарькин не поскупится с предложением, а аукционная комиссия на этот раз допустит его представителей к торгам.

Поговариваю, что выкупить «Хайятты» Сергею Дарькину «посоветовали» с самого верха. Мол, ты их закладывал, ты их и запускай...

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.