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Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Моряк-рыболов» высадил почти 600 миллионов молоди гребешка. На предприятии в Ольгинском районе накануне, 27 июня, побывал вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин.
Создание предприятия в поселке Моряк-рыболов по выращиванию морских гидробионтов – это новый проект компании. Основными объектами выращивания являются гребешок и трепанг. Сейчас на рыбоводных участках растет почти 600 миллионов молоди гребешка, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Два года назад мы начали реконструировать причал, открыли цех переработки рыбы, и вот теперь решили заняться аквакультурой – воспроизводством гребешка. В этом нас поддержал глава региона Андрей Тарасенко», – рассказал директора предприятия Константин Долгов, отметив, что первая продукция появится не только в Приморье, но и других регионах страны.
«Моряк-рыболов» ведет постоянный набор сотрудников, в настоящее время здесь трудоустроено почти 80 человек. Компания также активно участвует в социальной жизни поселка.
«Мы помогаем школе, детскому саду, поликлинике. Ремонтируем, приобретаем необходимое оборудование. Через два года планируем начать строительство жилья для наших сотрудников, пока они размещены в общежитии», – добавил Константин Долгов.
Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, что эффективная деятельность таких предприятий – это новые рабочие места для приморцев и налоги в местный бюджет.
«Наша общая задача – чтобы появлялось больше рабочих мест и люди оставались здесь жить. Пока мы перенимаем опыт Китая и Республики Кореи, но уже в следующем году ТИНРО-Центр планирует на острове Попова выращивать свою молодь», – прокомментировал заместитель главы региона.
Сейчас на предприятии также есть свое производство буев и бетонных якорей. В будущем в поселке Моряк-рыболов планируется размещение цехов по разведению молоди гидробионтов, площадок для сборки садков, переборки спата. Общий объем инвестиций составит почти 690 миллионов рублей.
Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко заявил, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
Отметим, обеспечение доступной рыбой и морепродуктами населения страны – одно из поручений Президента России Владимира Путина.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
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