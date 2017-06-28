В Приморском крае создадут хаб с агроуклоном

В ТОР «Надеждинская» планируют создать агроиндустриальный технопарк. Этот вопрос обсудили губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений ГРОМЫКО во время рабочей встречи в администрации края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Заместитель министра Евгений Громыко отметил, что есть поручение правительства РФ создать экспортно ориентированные агрологистические хабы. В рамках проекта в Московской области уже реализован первый полномасштабный оптово-распределительный центр (ОРЦ).

«Маршрут Москва - Владивосток является основным транспортным коридором, который должен обеспечить доставку сельскохозяйственной продукции из центральных регионов России в Приморье и на экспорт в страны АТР», - сказал он.

Во время визита в Приморье заместитель министра побывал на мысе Назимова, а также на других возможных площадках, в том числе в ТОР «Надеждинская», где планируют построить ОРЦ мощностью 52 тысяч тонн продовольствия.