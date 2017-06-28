Города и районы Приморья получат инвестпаспорта

Для привлечения инвесторов в города и районы Приморского края на сайтах каждого из муниципальных образований разместят информацию об инвестиционной привлекательности территорий. Как улучшить инвестиционный климат в Приморье, способствовать развитию конкуренции, обсудили с руководством муниципалитетов на семинаре-совещании в администрации Приморского края, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Мероприятие организовано краевым департаментом экономики и развития предпринимательства для координации работы по повышению инвестпривлекательности и развитию предпринимательской деятельности в городах и районах Приморья.

Как отметила заместитель директора департамента Анна ТЕРЛЕЦКАЯ, содействие развитию конкуренции является одним из приоритетов деятельности органов местного самоуправления.

«Именно муниципалитеты должны стимулировать развитие конкуренции на своих территориях. Это выражается и в создании нормативно-правовой базы, и в разработке дорожных карт, и в информировании», - уточнила она.

Отмечено, что одна из первоочередных мер по повышению конкуренции - информирование - требует создания специальных разделов на официальных сайтах муниципальных образований.

«В этих разделах должна быть размещена информация обо всех нормативно-правовых актах и ссылки на них, а также о той плановой работе, которая проводится руководством муниципального образования в этом направлении», - подчеркнула начальник отдела департамента экономики и предпринимательства Приморского края Елена ВОЛГИНА.

Также с правильного информирования начинается и привлечение инвесторов на территорию городов и районов края. К сожалению, проанализировав размещенную информацию на сайтах муниципалитетов, можно сказать, что потенциальному инвестору она непонятна, слишком запутанная, а зачастую просто отсутствует. Столкнувшись с такой ситуацией, будущий инвестор понимает, что на этой территории его особо не ждут. Информация на сайте должна быть актуальна, понятна, легкодоступна - предприниматели не должны разгадывать ребусы в поиске нужных данных.

В ходе семинара подчеркнуто, что для удобства инвесторов на сайте муниципалитета нужно разместить так называемый инвестиционный паспорт, где будет размещена в сжатом виде информация о его инвестпривлекательности - начиная от регистрации предприятия и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию.

Подобный раздел уже создан на Инвестиционном портале Приморья, вся необходимая для бизнес-сообщества информация на нем в ближайшее время будет переведена на иностранные языки.

Отмечено также, что для взаимодействия с потенциальными инвесторами в муниципалитетах необходимо закрепить отдельных сотрудников.

Ещё одним важным фактором привлечения бизнеса в муниципалитет названо формирование комфортной бизнес-среды.

«Одно дело, когда предприниматель пообщается с руководством образования, но более важно будет для него общение с местным бизнес-сообществом: он сможет узнать, как уже действующий бизнес оценивает возможность ведения дел на этой территории, насколько выстроены коммуникации между ним и местной властью. Для этого руководителям муниципальных образований необходимо вести конструктивный диалог с бизнесом», - прокомментировала представитель администрации края.

Не менее важно, чтобы на местах действовал выверенный стандарт качества оказания муниципальных услуг.

«Если вы инвестору пообещали одни условия, а на деле он будет сталкиваться с другим, он может уйти на любой стадии реализации проекта», - подчеркнула представитель администрации края.

Муниципально-частное партнерство, особенно в инфраструктурных проектах, - ещё одна модель привлечения бизнеса в города и районы Приморья, прозвучало в ходе семинара.

Все участники совещания сошлись во мнении, что инвестиционная привлекательность того или иного города и района зависит от совокупности факторов. Но самое главное - это планомерная и кропотливая работа, результатом которой должна стать комфортная жизнь на территории Приморья.