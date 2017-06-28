Торговцы спиртным готовятся переносить магазины

Новая законодательная инициатива Министерства промышленности и торговли РФ касается алкогольного рынка: в ведомстве предлагают смягчить ограничительное требование к магазинам, торгующим алкоголем, разрешив им находиться на расстоянии 20-50 метров от образовательных, спортивных, медицинских, культурных и других учреждений. По данным экспертов Минпромторга, в некоторых городах России такое ограничение доходит до 1 км и регулируется субъектами РФ, что создает беспорядок и несправедливость на общероссийском рынке торговли алкоголем.

Предполагается, что для детских садов и школ единый по всей России максимальный размер прилегающих территорий составит 50 м. На аналогичном расстоянии магазины с алкоголем должны находиться от образовательных учреждений для несовершеннолетних, а также медицинских учреждений и источников повышенной опасности.

Ближе, чем на 30 метров, розничным точкам со спиртным нельзя приближаться к вокзалам, аэропортам, спортивным сооружениям, воинским объектам, кабинетам косметологии, стоматологии. От остальных объектов - медицины, спорта и других - предельные размеры территорий установлены в диапазоне от 20 до 50 м. Расчет расстояний должен осуществляться по пешеходным зонам, от дверей до дверей.

Лишняя мера?

Новый законопроект вызвал резонанс в российском обществе. В частности, против смягчающих мер оказался Минздрав, по мнению которого предлагаемые меры вступают в конфликт с курсом на снижение потребления алкоголя в России. Однако во Владивостоке «смягчающие» меры, напротив, могут оказаться «ужесточающими», если станут едиными для всех регионов России. Дело в том, что в столице Приморья, в силу плотности застройки, было решено сначала запретить точкам продажи алкоголя всего лишь размещаться в одном здании с образовательными, медицинскими и другими учреждениями, а затем требование все-таки было ужесточено: контрольное расстояние сейчас составляет около 10-15 метров от вышеперечисленных объектов. Но даже такое ограничение сравнительно мягче тех «смягчающих», которые предлагает Минпромторг.

По мнению директора одного из алкомаркетов сети «Солнышко» во Владивостоке Семена ХУДОЯНА, ужесточение мер коснется только легальных продавцов, а вот что делать с нелегальными, так никто и не придумал.

- Запрещать и ограничивать торговлю алкоголем в России сейчас стало очень модно, - добавил Семен Худоян. – «Комендантский час», ограничительные метры… Постоянно придумывается что-то новое, и придумать-то на самом деле можно что угодно, однако все это коснется только тех, кто торгует алкоголем легально, то есть – законного бизнеса. А нелегалы как торговали во Владивостоке с нарушениями, так и торгуют. К примеру, на Зеленом Углу, под солнцем, «вчерную», и плевали они на все эти ограничения. Я считаю, что именно данная ограничительная мера (по метрам) совершенно бессмысленна. Что изменят эти 20-50 метров во Владивостоке, например? Неужели люди «не дойдут»? А вот общая схема размещения торговых точек и создаст путаницу. А кому-то, возможно, придется и переносить магазины. В нашей сети их сейчас 13, расширяться пока не планируем. Что же касается всего Приморского края, то там мера все же может оказаться смягчающей, и расширяться станет проще.

От перемены мест слагаемых сумма не меняется, согласна директор винного бутика «Винотека» Ульяна КОЛОМЕЕЦ.

- Об этом предложении Минпромторга слышу впервые и в целом к нему равнодушна, - добавила Коломеец. – Вряд ли изменения каким-то образом изменят ход нашей работы: во Владивостоке у нас один магазин, расширяться мы не планируем. Все правила соблюдаем. Однако лично я не вижу разницы, в скольких метрах от школ, университетов и больниц располагается легальная точка продажи алкоголя. Как говорится, «кто ищет, тот всегда найдет», и у людей сейчас масса возможностей найти. Однако это только мое мнение. Возможно, у законодателей есть основания полагать, что мера действительно удерживает людей от покупки алкоголя.

По мнению омбудсмена по защите прав предпринимателей в Приморье Марины ШЕМИЛИНОЙ, предлагаемые Минпромторгом изменения упорядочат рынок алкоголя в Приморье, однако в целом данная ограничительная мера не была бы актуальной, если бы в России по всем правилам действующего законодательства наказывали нечистоплотных продавцов.

«Единые требования смогут упорядочить торговлю алкоголем в России и в частности в нашем регионе, - прокомментировала Шемилина. – Сегодня регулированием допустимых расстояний в Приморье занимаются органы местного самоуправления. В общем по краю данное ограничение составляет 20-100 метров. Ни о каком километре речи, конечно, не идет, однако порой все равно доходит до абсурда. К примеру, в одном из муниципальных округов Приморья у местных властей произошел конфликт с продавцом, в процессе которого было внесено пять различных изменений в местный правовой акт. Представитель власти решил во что бы то ни стало не позволить продавцу открыть алкогольный магазин, и допустимое расстояние между магазином и местным образовательным учреждением, исчисляемое длиной пешеходной дорожки «от входа до входа», постоянно увеличивалось. Владелец магазина несколько раз переносил магазин, чтобы вписаться во все новые и новые требования, пока в конце концов не вмешались высшие контролирующие органы. Таким образом, видно, что органы местного самоуправления порой злоупотребляют своими полномочиями, поэтому требования стоит сделать едиными.

Что же касается ограничения в целом, то запреты никогда ни к чему хорошему не приводили. Работа должна быть комплексной, и она не должна негативным образом влиять на легальную торговлю. Дело в том, что запрет имеет обратный эффект: когда «затягиваются гайки» для добросовестных продавцов, растет и количество недобросовестных, которых контролировать намного сложнее. В конце концов, у нас ведь есть закон, запрещающий продажу алкоголя несовершеннолетним. Если он будет работать в полную силу, если все нечистоплотные продавцы будут нести наказание, то не нужно будет устанавливать ограничительные метры от школ. Однако контролирующим органам легче принимать радикальные ограничительные меры, чем следить за каждым магазином в рамках закона. К примеру, было время, когда предлагалось запретить торговлю алкоголем в придомовых магазинах под предлогом снижения уровня преступности, что я считаю бредом. Хорошо, что это предложение «не прошло», ведь у нас c советских времен есть придомовые магазины с алкогольными отделами, а уровень преступности в разные годы – разный. Считаю также, что можно было бы разрешить магазинам торговать алкоголем в одном здании с частными медицинскими учреждениями (стоматологическими клиниками, к примеру), о государственных я не говорю».

«Белые пятна» Приморья

По словам Марины Шемилиной, владельцы магазинов, осуществляющих продажу алкогольных напитков, чаще всего обращаются к омбудсмену с жалобами на нелегальную торговлю алкоголем вблизи их объектов. Сильнее всего такая торговля процветает в небольших населенных пунктах, но и во Владивостоке без нее не обходится.

- На Зеленом Углу незаконная торговля алкоголем процветает, много подобных объектов и в районе Чуркина – совсем недавно предприниматель обращался с такой жалобой, - добавила Шемилина. – На некоторых территориях Михайловского района отмечаются «белые пятна», означающие, что легальных точек продаж алкоголя там нет, однако люди там пьют. Что они пьют? Скорее всего, самогонку, и скорее всего нелегальная торговля алкоголем, опасная для жизни населения, там тоже процветает. Что интересно, когда в Новосибирске отмечались отравления ядовитым спиртовым концентратом «Боярышник», массовые проверки Роспотребнадзора прошли и в магазинах Приморья. В результате только в одном легальном магазине был обнаружен данный товар, и то им, возможно, «приторговывал» нанятый владельцем магазина продавец. В остальных же случаях опасным для жизни алкоголем торговали нелегалы. Магазины, работающие по закону, не рискуют опускаться до подобных продаж, ибо в результате можно потерять лицензию и заплатить большой штраф. Кстати, жалуются предприниматели и на слишком дорогую стоимость лицензии на торговлю алкогольной продукцией. В конце концов, я думаю, стоимость лицензии для разных магазинов в разных населенных пунктах будет дифференцирована – сейчас ведется работа над этим. Еще один тип жалоб – это жалобы на работу системы ЕГАИС, через которую с 2016 года алкогольные магазины в городах должны проводить свои продажи. С этого года к системе подключаются и магазины в небольших населенных пунктах. В основном они жалуются на низкую скорость интернета, из-за чего часто происходит наказуемое нарушение «повторная продажа». Жалуются на сложность системы для пожилых продавцов. Кроме того, с магазинов в небольших населенных пунктах нужно снимать дополнительную отчетность: если есть электронная, незачем сохранять еще и бумажную.

На фото: На ценниках приморских магазинов законодательные инициативы никак не отразятся.

МНЕНИЕ

Пусть потребитель голосует рублем

Еще один законопроект, предложенный Торговой промышленной палатой России и преследующий аналогичные цели, предполагает запрет федеральным торговым сетям входить на рынки городов с населением менее 100 тыс. человек. В этом предложении не уточняется, коснется ли ограничение только продовольственных торговых сетей или запрет распространится на все «федеральные» сети, которых, по подсчетам ТПП, в России насчитывается двадцать, в том числе сеть магазинов электроники и бытовой техники «ДНС», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По мнению генерального директора «ДНС» Дмитрия АЛЕКСЕЕВА, главное, чтобы законодательные инициативы по ограничению сетей не привели к удорожанию конечного товара для покупателя.

- Однозначно то, что монополия – это плохо, - добавил Алексеев. – Что касается 50%-й доли рынка, то такие нормы и сейчас есть в антимонопольном законодательстве. А вот что касается ограничения на заход крупных сетей в города с населением меньше 100 тыс. человек, то его считаю глупым, так как в первую очередь оно ограничивает права и возможности населения. Тут вопрос в том, чьи вопросы отстаивать, «местных торговцев» или потребителя? Если все-таки потребителя, так пусть потребитель и голосует – рублем. Владивостоку сильно не хватает сильных сетей, а уж Арсеньеву и другим городам с небольшим количеством населения – подавно. Однако мы с уважением и вниманием относимся ко всем федеральным инициативам. «ДНС» – член АКОРТ, которая представляет интересы розничных компаний. Стоит отметить, что сегодня у нас сложились рабочие отношения с правительством, и разногласия не мешают этой конструктивной работе, ведь обычно власти слышат позицию бизнеса.