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Средний чек приморца за один поход в магазин обогнал траты москвича

28 Июня 2017, 09:00 | Приморье

Средний чек жителя Приморского края за один поход в магазин за первые три недели июня составил 801 рубль против 547 рублей в среднем по России, говорится в материалах компании - оператора фискальных данных «Платформа ОФД» группы Сбербанка на основе обработки полученных чеков с онлайн-касс, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Компания ежедневно обеспечивает прием и передачу в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ нескольких миллионов чеков, поступающих в обезличенном виде с онлайн-касс во всех российских регионах. На сегодняшний день к «Платформе ОФД» подключено свыше 170 тыс. касс по России.

Средний чек за первые три недели июня 2017 года составил 547 рублей. Регионы с наибольшим средним чеком: Хабаровский край – 1 082 рубля, Забайкальский край - 981 рубль, Новосибирская область - 981 рубль, Краснодарский край - 957 рублей, Приморский край - 801 рубль, Москва - 796 рублей.

Регионы с наименьшим средним чеком: Саратовская область - 297 рублей, Рязанская область - 314 рублей, Чувашская Республика - 318 рублей, Вологодская область - 327 рублей.

«К операторам фискальных данных сейчас поступают чеки более 600 тыс. касс по всей стране. Только «Платформа ОФД» обрабатывает по 18-20 млн фискальных документов в сутки. Это позволяет, например, анализировать различные особенности потребительской активности, видеть ситуацию по спросу на отдельных территориях», - отмечает Алексей БАРОВ, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным Приморскстата, оборот розничной торговли в Приморском крае в январе - мае 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в сопоставимых ценах на 3,8%, до 148,3 млрд рублей.

Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), составила 93%, еще 7% оборота приходится на розничные рынки и ярмарки.

За 5 месяцев в Приморье реализовано непродовольственных товаров на 85,5 млрд рублей (рост на 9,4% к январю - маю 2016 года), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий - на 62,8 млрд рублей (сокращение на 3,1%).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: цены  налоги 



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