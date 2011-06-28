www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Авиазавод купил новое оборудование

28 Июня 2011, 23:34 | Приморье

Для обработки крупногабаритных деталей авиакомпания «Прогресс» закупила пятикоординатный обрабатывающий центр Hadmann. Огромный по габаритам станок вводят в эксплуатацию представители немецкой фирмы-изготовителя.

Как рассказала инженер-технолог отдела программного управления Ирина СВАРИЧЕВСКАЯ, обрабатывающий центр способен на порядок быстрее произвести обработку отливки по сравнению с тем оборудованием, которое применялось ранее. Например, для обработки створки кабины вертолета теперь будет уходить порядка 16 часов машинного времени, вместо более чем сотни, уходивших на подобную обработку ранее.

При этом, как сообщили в пресс-службе ААК «Прогресс», повышается точность механической обработки. Что немаловажно - для полной обработки створки необходимо провести всего пять операций. Ранее это было одним из «узких» мест в производстве, и введение в эксплуатацию данного оборудования позволяет «расшить» этот сложный производственный этап.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru