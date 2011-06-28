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Авиазавод купил новое оборудование
Для обработки крупногабаритных деталей авиакомпания «Прогресс» закупила пятикоординатный обрабатывающий центр Hadmann. Огромный по габаритам станок вводят в эксплуатацию представители немецкой фирмы-изготовителя.
Как рассказала инженер-технолог отдела программного управления Ирина СВАРИЧЕВСКАЯ, обрабатывающий центр способен на порядок быстрее произвести обработку отливки по сравнению с тем оборудованием, которое применялось ранее. Например, для обработки створки кабины вертолета теперь будет уходить порядка 16 часов машинного времени, вместо более чем сотни, уходивших на подобную обработку ранее.
При этом, как сообщили в пресс-службе ААК «Прогресс», повышается точность механической обработки. Что немаловажно - для полной обработки створки необходимо провести всего пять операций. Ранее это было одним из «узких» мест в производстве, и введение в эксплуатацию данного оборудования позволяет «расшить» этот сложный производственный этап.
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