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Корея изучает партизанские шахты
Представители четырех крупнейших южнокорейских фирм прибыли на прошлой неделе в Партизанск, чтобы рассмотреть возможность открытия на территории городского округа угледобывающих предприятий, сообщает РИА PrimaMedia.
Как отметил глава города Александр ГАЛУЩЕНКО на встрече с представителями компаний, сегодня в городе угледобывающих предприятий не осталось, однако имеются достаточно большие запасы угля. Цифра, которая была названа в ходе переговоров, иностранцев впечатлила. Только разведанных запасов – 270 млн тонн, из них 17 млн тонн – на затопленной шахте «Центральная». Еще более привлекла внимание гостей характеристика углей, которые обладают достаточно высокой калорийностью. В настоящее время ими изучаются материалы для принятия решения по возможному открытию угледобывающего предприятия на территории округа.
Надо признать, что южнокорейские промышленники активизировались в Приморье. Так, компания Hyundai Heavy Industries уже согласовала выбор земельного участка недалеко от аэропорта Владивостока для строительства завода по производству электротехнического оборудования КРУЭ и приступила к проектно-изыскательным работам. Так что интерес к коксующим углям старых шахт может стать реальным.
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