В Приморье будут собирать канадские самолеты

Власти региона предложили Viking Air на выбор площадку в Воздвиженке или в Арсеньеве

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО предложили канадской авиастроительной компании Viking Air Limited локализовать производство пассажирских турбовинтовых самолетов DHC-6 Twin Otter Series 400 на базе ОАО «322 авиационный ремонтный завод» в селе Воздвиженка. На данный момент владельцем ОАО «322 авиационный ремонтный завод» является АО «Авиаремонт» (Люберцы, 100% у Минобороны).

«Можно использовать мощности самого ремонтного завода №322. А также завода «Прогресс» (Арсеньев – Прим. авт.). Мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши предприятия», - сказал глава региона во вторник на встрече с исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу Viking Air Ltd. Робертом МАРАКЕРОМ.

Канадскую компанию устраивает предложенный вариант. Локализация производства в случае реализации проекта может составит от 6 до 25%.

Благодаря своим техническим характеристикам самолеты Viking DHC-6 Twin Otter Series 400 могут использоваться даже на небольших аэродромах: при длине корпуса 15,8 метра и размахе крыльев 19,8 метра требуемая полоса взлета и посадки для данного самолета составляет всего 360 метров.

«Данные параметры подпадают под класс укороченных взлетно-посадочных характеристик. Именно поэтому DHC-6 может эксплуатироваться на всех ныне существующих аэродромах и посадочных площадках Приморья, чего не могут конкурирующие модели», - поясняет пресс-служба администрации региона.

В настоящее время на воздушных судах этого типа осуществляются внутрикраевые перевозки в Приморье. Эксплуатантом самолетов является авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Viking Air Limited - производитель самолетов и авиакомпонентов, базирующийся в Британской Колумбии (Канада). Компания производит современную модификацию самолета DHC-6 400 Twin Otter.