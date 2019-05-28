Актуальные вопросы информационной безопасности обсудят в Приморье

Во Владивостоке 19 июня в большом конференц-зале здания администрации Приморского края состоится VIII Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности»

Организаторами форума выступают Администрация Приморского края и компания «Информационный центр».

С докладами выступят специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Роскомнадзора по Приморскому краю, а также представители ведущих отечественных компаний в области современных информационных технологий (ГК ИнфоВотч, ООО «Код безопасности», ООО «Конфидент», АО «Лаборатория Касперского», ЗАО «Аладдин Р.Д.» ОАО «ИнфоТеКС», ГК Эшелон, ГК Astra Linux и Аксофт).

Будут рассмотрены такие вопросы, как:

Требования регулирующих органов к мерам по обеспечению защиты информации, примеры проверок организаций, предприятий и учреждений. Практический опыт мониторинга информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности в условиях импортозамещения. Вопросы практической реализации требований ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Тенденции киберугроз и новые вызовы – критерии выбора средств защиты информации.

20 июня 2019 года с 11:00 до 18:00 в Пушкинском театре Творческого Центра ДВФУ (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27), состоятся круглые столы с предметными обсуждениями актуальных вопросов и мастер-классами технологических решений.

1 секция – «Теория и практика мониторинга».

2 секция – «Критическая информационная инфраструктура и АСУ ТП».

3 секция – «Вопросы информационной безопасности в образовании».

4 секция – «Системы защиты информации в здравоохранении».

5 секция – «Аттестация объектов информатизации».

Время проведения:

19 июня 2019 года с 9:00 до 16:40. Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1-й этаж.

20 июня 2019 года с 11:00 до 18:00. Место проведения: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27 (Пушкинский театр Творческого Центра ДВФУ).

Участие бесплатное по обязательной регистрации. По итогам форума слушателям будет выдан сертификат, подтверждающий участие в мероприятии. Для получения более подробной информации, а также для оформления пропуска в здание Администрации Приморского края обращаться на электронную почту seminar@ic-dv.ru или по телефону: (423) 240-48-66, 8-800-302-01-99 (доб. № 109).

Онлайн-регистрацию на мероприятия можно пройти по ссылкам:

19 июня 2019 г. Пленарное заседание - https://ooo-informatsionnyy-tsent.timepad.ru/event/937304/.

20 июня 2019 г. Круглые столы - https://ooo-informatsionnyy-tsent.timepad.ru/event/937305/.