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Бывший мэр Владивостока нашел где взять деньги

28 Мая 2019, 17:01 | Приморье

«Спасскцемент» выплатит почти полмиллиарда дивидендов

Генеральная прокуратура РФ собирается через суд взыскать с осужденного по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА (на фото) в пользу государства 3,2 млрд рублей. Тем временем акционеры АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке, контролируется г-ном Пушкаревым и его семьей) на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов 454,264 млн рублей (половина от чистой прибыли за 2018 год).

Дивиденды будут выплачиваться из расчета 42 копейки на одну акцию номиналом 40 копеек. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 мая 2019 года.

Оставшаяся часть прибыли в размере 469,8 млн рублей оставлена нераспределенной.

По итогам 2016 и 2017 годов чистая прибыль (814,284 млн рублей и 871,849 млн рублей соответственно) не распределялась, дивиденды не выплачивались. В то же время в 2017 году «Спасскцемент» направил на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в объеме 638,133 млн рублей.

9 апреля Тверской районный суд Москвы признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Генпрокуратура хочет предъявить иск к Игорю Пушкареву и еще восьми соответчикам. Основанием для иска послужили «выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»)».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского, составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Управляющей компанией завода является ООО «Востокцемент». Кипрской компании Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций. По данным участников рынка, «Спасскцемент» контролируется семьей и родственниками Игоря Пушкарева. «Востокцемент» - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла и четыре предприятия по добыче и переработки нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской автономной области и республике Саха (Якутия).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: суд  "спасскцемент"  иск  Игорь Пушкарев  "востокцемент"  генпрокуратура  дивиденды 



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