Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывший мэр Владивостока нашел где взять деньги
«Спасскцемент» выплатит почти полмиллиарда дивидендов
Генеральная прокуратура РФ собирается через суд взыскать с осужденного по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА (на фото) в пользу государства 3,2 млрд рублей. Тем временем акционеры АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке, контролируется г-ном Пушкаревым и его семьей) на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов 454,264 млн рублей (половина от чистой прибыли за 2018 год).
Дивиденды будут выплачиваться из расчета 42 копейки на одну акцию номиналом 40 копеек. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 мая 2019 года.
Оставшаяся часть прибыли в размере 469,8 млн рублей оставлена нераспределенной.
По итогам 2016 и 2017 годов чистая прибыль (814,284 млн рублей и 871,849 млн рублей соответственно) не распределялась, дивиденды не выплачивались. В то же время в 2017 году «Спасскцемент» направил на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в объеме 638,133 млн рублей.
9 апреля Тверской районный суд Москвы признал Игоря Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Генпрокуратура хочет предъявить иск к Игорю Пушкареву и еще восьми соответчикам. Основанием для иска послужили «выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока" с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»)».
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского, составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Управляющей компанией завода является ООО «Востокцемент». Кипрской компании Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций. По данным участников рынка, «Спасскцемент» контролируется семьей и родственниками Игоря Пушкарева. «Востокцемент» - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла и четыре предприятия по добыче и переработки нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской автономной области и республике Саха (Якутия).
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
Новости тематики
- Бывший мэр Владивостока нашел где взять деньги
- В Приморье будут собирать канадские самолеты
- Сергей Дарькин хорошо "порыбачил"
- В Приморье появится новый порт
- Завод Джамбулата Текиева остается прибыльным
- Одна из крупнейших приморских компаний купила старейшую сеть Санкт-Петербурга
- Китай планирует построить на Дальнем Востоке фармацевтический завод
- Приморский бизнес выбирает китайское оборудование
- Один из крупнейших угольных портов Приморья недосчитался прибыли
- В Приморье микрокредиты для бизнеса в 5-7% станут реальностью
Новости раздела
- Актуальные вопросы информационной безопасности обсудят в Приморье
- Бывший мэр Владивостока нашел где взять деньги
- В Приморье будут собирать канадские самолеты
- Скупой платит дважды
- Терпение не бесконечно
- "Умный город" начинается с Владивостока
- Владивостоку сватают "Принцесс"
- Малый бизнес заселяется в отели
- Гостям - самое лучшее
- Tele2 запустила общий корпоративный тариф для всей компании
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о предстоящем сносе 100 домов
- От "хрущевок" стоит как можно скорее избавиться
- На острове Русском хотят ограничить скорость до 40 километров в час
- Приморцы решили написать обращение к президенту Украины Зеленскому
- Владивосток украсят "Бурдугузами"
- Приморье сделало удачную ставку
- Качество предлагаемых к продаже гостиниц во Владивостоке не выдерживает критики
- "Вкусное" Приморье продвигает Pacific Russia Food
- "Изумрудная долина" наращивает пул проектов
- В отличии от Приморья средняя зарплата в Москве продолжает стремительно расти