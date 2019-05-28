Туристический потенциал Приморья во всей красе

Туристская выставка PITE является самой большой туристической площадкой стран АТР на Дальнем Востоке России и проходит в рамках главного туристического форума Приморья

Экспозиции выставки традиционно привлекают большое внимание гостей. Каждый из участников стремится выделиться не только интересным дизайном, но и предоставляемой продукцией. Интересные конкурсы и викторины, призом которых становится сувенир или буклет, а также дегустации и мастер-классы завоевали особую любовь посетителей.

























Традиционно, на выставке свои экспозиции представили партнеры из стран АТР, которые рассказали приморцам о своем туристическом потенциале. Среди традиционных партнеров: Китая, Японии, Республики Корея, Вьетнама, Индии появилось новое туристическое лицо – впервые на PITE присутствовала Южно-Африканская Республика.

Серьезный акцент выставки был сделан на совместное продвижение всего Дальнего Востока в рамках проекта Восточное кольцо России, объединяющего 12 субъектов ДФО и Сибири. Экспозиция демонстрировала, что каждая территория макрорегиона по-своему уникальна, и каждый турист может познакомиться с многообразием достопримечательностей, не отходя от стенда Восточного кольца. Кстати, продвижение на рынках под эгидой данного проекта согласуется с государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, а само Приморье выступает флагманом объединения дальневосточных территорий в единый турпродукт.

Мероприятия выставки проходили и на набережной ДВФУ. Здесь развернулся настоящий якутский праздник «Ысыах Туймаады» – культовый праздник возрождения природы, ежегодно проводимый в конце июня. Специально для гостей PITE аналог «якутского нового года» прошел на месяц раньше: гости Ысыах смогли окунуться в невероятную атмосферу этого аутентичного праздника. Участники мероприятия познакомились с национальными блюдами Республики, оценили красоту традиционных нарядов и даже поучаствовали в ритуальных танцах.

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