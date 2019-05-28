Скупой платит дважды

Сэкономив на содержании жилого фонда, управляющие организации раскошеливаются на штрафы

Одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы является улучшение качества работы управляющих компаний и других организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ. И здесь не обойтись как без поощрения тех, кто соблюдает требования и нормы законодательства, так и без наказания тех, кто его нарушает. Тому, как и за что в Приморье привлекают к ответственности нарушителей жилищного законодательства, посвящен очередной материал в рамках проекта «Вектор ЖКХ».

Главной структурой, контролирующей соблюдение управляющими организациями требований и стандартов, является Государственная жилищная инспекция Приморского края. Как правило, проверки специалистами ГЖИ проводятся на основании обращений от собственников жилья – по статистике, наибольшее количество жалоб во властные структуры связано именно с вопросами ЖКХ.

Стимул рублем

Основные направления работы инспекции – проведение обследований жилищного фонда, выявление и пресечение нарушений требований к его использованию и сохранности. Кроме того, инспекторы проверяют соблюдение законодательства при управлении МКД, предоставлению коммунальных услуг в домах. Проверяются правомерность создания товариществ собственников жилья, решений собственников, соблюдение ими условий договоров управления домами.

Только за январь-апрель 2019 года сотрудниками Государственной жилищной инспекции Приморского края было выявлено 280 нарушений – больше, чем за тот же период минувшего года. Основные из них – нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, управления многоквартирными домами, некачественное предоставление населению коммунальных услуг, неправильное начисление платы. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья и предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, выдано более 382 исполнительных документов, сумма штрафов составила почти 1 млн рублей.

- В приоритете ведомства – не наказывать обслуживающие организации, а стимулировать их к эффективной работе с собственниками, повышать уровень обслуживания домов, своевременно и качественно реагировать на обращения жильцов, – подчеркнула врио вице-губернатора Приморья Елена ПАРХОМЕНКО.

За что штрафуют

Основной причиной наложения штрафа на УК и ТСЖ является несвоевременное исполнение ими работ по содержанию и текущем ремонту жилого фонда. Так, в минувшем году на 400 тыс. рублей за отсутствие ремонта была оштрафована управляющая компания в селе Новосысоевка Яковлевского района, ООО «ГУЖФ». В одном из обслуживаемых ей домов имелись следы затекания влаги, образовались многочисленные пятна, в местах протекания отслоилась штукатурка. Кроме этого, УК на протяжении длительного времени не готовила предложения по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в соседнем доме. Это также отрицательно сказалось на состоянии здания.

Штрафы от 50 до 100 тыс. рублей заплатили три управляющие компании Пожарского района за самовольно, без решения общего собрания собственников, установленную плату на вывоз бытовых отходов. Кроме этого, данные УК обязали сделать жильцам перерасчет оплаты за данную услугу.

ООО «УК Жилкомхоз» из Хорольского района оштрафовали на 100 тыс. рублей за неисправные общедомовые приборы учета в 14 домах поселка Ярославский. Ранее специалисты госжилинспекции обнаружили неисправность приборов и вынесли предписание об устранении нарушений, однако обслуживающая организация проигнорировала его. Из-за этого невозможно было получать корректные данные, что влияло на правильность начисления коммунальных платежей.

Штрафы за невыполнение предписаний Государственной жилищной инспекции Приморья регулярно платят и «управляйки» из других мунципалитетов. Пару лет назад управляющая компания из Черниговского района заплатила 200 тыс. рублей за ненадлежащее содержание жилых домов и игнорирование требований ГЖИ. С такой же суммой рассталась УК из Уссурийска – за неисполнение в срок требований провести работу по текущему ремонту дома. В конце 2018 года на 100 тыс. рублей оштрафовали управляющую компанию из Дальнегорска, также не исполнившую ранее выданное предписание жилинспекции. Есть прецеденты, когда штраф налагался за непредоставление документов для проверки в установленный законом срок – из-за этого 20 тыс. рублей в прошлом году заплатила УК из Тавричанки.

Законодательство позволяет привлекать к ответственности и руководителей «управляек». Несколько месяцев назад директора управляющей компании из Арсеньева оштрафовали на 25 тыс. рублей за нарушения в обслуживании жилых домов. С аналогичной суммой недавно пришлось расстаться руководителю управляющей компании из Находки, и вновь причиной стало ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома.

На что еще можно жаловаться

Одна из «типовых» жалоб, связанных с качеством услуг ЖКХ, связана с температурой воздуха в квартирах домов с централизованным отоплением. Температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами, то есть не ниже +18 градусов по Цельсию в помещении в целом, а в угловых комнатах – не ниже +20 градусов. Если температура в жилом помещении ниже установленной, потребитель вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о безвозмездном устранении недостатка услуги.

После того, как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы. При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца. Однако если перерасчета добиться так и не удалось, специалисты рекомендуют обращаться с иском в суд о защите прав потребителя.

Еще одна «зимняя» проблема – несвоевременная уборка территории от снега и льда коммунальными службами и управляющими организациями. При получении травмы, которые граждане получают, поскользнувшись на нечищеном тротуаре или лестнице, специалисты советуют установить организацию, которая обслуживает участок, где была получена травма. А также собрать финансовые документы, которые станут основанием для определения размера компенсации: заключения врачей, документы, подтверждающие текущие и будущие расходы на лечение – рецепты врача, товарные чеки на лекарства.

Кроме того, штраф за некачественную уборку закрепленной территории (как от снега, так и от мусора) могут выписать административные комиссии городов и районов края. Комиссии имеют право назначать штрафы за широкий спектр нарушений со стороны УК или их должностных лиц, вплоть до отсутствия номерных табличек на фасадах домов. А, например, во Владивостоке после 1 августа 2019 года могут быть оштрафованы УК или ТСЖ, которые не демонтировали и не вывезли с придомовых территорий старые автомобильные шины, часто используемые как элемент декора.

Собственникам жилья в МКД будет полезно знать, что штрафные санкции предусмотрены и для подрядных организаций, которые проводят ремонт домов в рамках краевой программы капремонта жилья. На недавнем совещании с подрядчиками руководство Фонда капитального ремонта МКД в Приморском крае напомнило: штрафы за задержку сроков сдачи объектов могут составить до нескольких тысяч рублей в день (сумма неустойки рассчитывается, исходя из суммы контракта и ставки рефинансирования Центробанка). Кроме того, компании, к которым есть претензии по качеству и срокам работ, могут попасть в реестр недобросовестных подрядчиков, что не позволит им в дальнейшем участвовать в государственных и муниципальных закупках.

На фото: Попасть под штраф можно и за несвоевременную уборку территории от снега и льда.

Фото Виктора КУДИНОВА