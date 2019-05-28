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"Умный город" начинается с Владивостока
Владивосток стал вторым городом России после Санкт-Петербурга, где прошел бизнес-форум из серии «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране», посвященной вопросам построения цифровой информационной инфраструктуры для создания «Умного города» и «Умного региона». Организатором мероприятия выступила Информационная группа ComNews, стратегическим партнером выступило ПАО «МегаФон», спонсором сессии - ООО «Акцент».
Форум во Владивостоке собрал на своей площадке более ста представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов и городов Дальневосточного федерального округа, государственных институтов, федеральных операторов связи, ИТ-компаний, энергосбытовых и иных коммунальных предприятий, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов, разработчиков цифровых сервисов, а также региональных СМИ.
Со стороны власти и бизнеса главными действующими лицами дискуссии, развернувшейся на площадке форума, стали врио вице-губернатора Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО, начальник управления информационно-программного обеспечения администрации Владивостока Евгений ВЕКОВШИНИН, начальник отдела электронного взаимодействия департамента IT Приморского края Наталья ЯКИМОВСКАЯ, первый заместитель мэра Хабаровска Ирина ШАПИРО, директор по цифровым проектам ПАО «МегаФон» Сергей ЛОГИНОВ, генеральный директор ООО «Акцент» Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ООО «Уайт Софт» Андрей ДЫМЧЕНКО, менеджер по развитию бизнеса на Дальнем Востоке компании Orange Business Services (Россия и СНГ) Павел ТКАЧЕНКО и др.
Тема умного города и умного региона стала весьма актуальной с подачи федеральной власти. «В цифровой эпохе скорость и размах изменений, безусловно, растут постоянно. Чтобы воспользоваться всеми выгодами прогресса, надо создать такую среду, которая способна встраивать в себя систему постоянных обновлений. Главные компоненты – это современная технологическая инфраструктура и готовность людей эти новые технологии осваивать, использовать. Только в этом случае возможна цифровизация, которая выведет и экономику, и социальную сферу, и государственное управление на новый уровень эффективности. На тот уровень, который и соответствует понятию Smart Country», - отмечал 16 октября 2018 года на пленарной сессии форума «Открытые инновации 2018» премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Он объявил о намерении превратить Россию в Smart Country.
Бизнес призыв премьера услышал.
- Проект «Умный город» призван обеспечить устойчивое развитие городов и повысить качество жизни горожан через цифровую трансформацию отраслей городского хозяйства, медицины, образования, государственного и муниципального управления. Что нужно для того, чтобы город стал «умным»? Прежде всего необходимо наличие мощного интегратора и соответствующая базовая инфраструктура. Плюс бюджет, - отметил директор по региональному развитию территории «Дальний Восток и Восточная Сибирь» ПАО «МегаФон» Андрей ЛЕВЫКИН. - У нашей компании есть большой опыт реализации комплексных проектов и большое количество технологических партнеров. Нам под силу обеспечить любой сервис или найти соответствующее решение, так как все необходимые технологические продукты уже освоены. Хочу отметить, что Дальний Восток за последние пять-семь лет очень сильно продвинулся в плане цифровизации. Рост интернет-трафика в несколько раз свидетельствует, что населению интересны цифровые сервисы.
Представители «МегаФона» рассказали участникам форума о предлагаемых оператором цифровых решениях, необходимых для строительства инфраструктуры «умных городов». В их числе – программно-аппаратные комплексы для интеллектуального мониторинга дорожно-транспортной сети города, управления и мониторинга общественного транспорта, решения «ТелеМедицина», «Цифровая управляющая компания» и ряд других.
Завершилось мероприятие круглым столом, под названием «Лучшие практики: как выявлять и тиражировать лучшие региональные проекты», в начале которого генеральный директор и главный редактор изданий ИГ ComNews Леонид КОНИК представил аналитический доклад: «Smart City: каждый город - уникальный кейс».
«Форум показал, что одна из важнейших тем, которые волнуют власти городов и субъектов Федерации – привлечение финансирования проектов «умный город» и «умный регион», - отмечают в ComNews. - Сохраняя небольшие надежды на федеральное софинансирование, большинство регионов пришло к пониманию, что проблему привлечения средств им придется решать в первую очередь самостоятельно. При этом крупные вложения в «умный город» / «умный регион» могут позволить себе единичные местные бюджеты, поэтому особый интерес у чиновников вызывают возможности привлечения частного финансирования, прежде всего в форматах ГЧП и концессий. Источниками покрытия расходов частной стороны в таких проектах могут стать и средства, которые принесет (сэкономит) реализация совместного проекта, и энергосервисный контракт, и лизинговая схема. Местные власти могут расплачиваться с бизнесом даже не деньгами, а муниципальными данными».
Среди наиболее востребованных элементов «умного города» участники форума назвали видеонаблюдение (в частности, оно снижает количество ДТП на дорогах и помогает снизить уровень преступности), системы мониторинга городского транспорта и единые карты оплаты проезда, а также оказание муниципальных услуг в электронном виде.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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