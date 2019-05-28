Терпение не бесконечно

Сама угроза отключения света или воды заставляет многих должников оплатить счета за ЖКХ

Нормальная работа и развитие ресурсоснабжающих организаций края, проведение текущих ремонтов, а также некоторых мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы зависят, в том числе, от наличия задолженности населения и юридических лиц. За последние несколько лет поставщики тепла, воды и электроэнергии выработали достаточно эффективные схемы работы с неплательщиками, которые позволяют принудить должников к тому, чтобы рассчитаться за потребленные ресурсы.

Отличная возможность избежать суда для должника – это заключение соглашения о реструктуризации долга. На таких условиях с должниками готовы работать практически все ресурсоснабжающие организации. Например, в КГУП «Приморский водоканал» условием заключения договора о реструктуризации долга за услуги водоснабжения и водоотведения является оплата 50% от суммы задолженности, а также суммы пени и госпошлины по исковым заявлениям, если таковые имеются. Договор заключается не более, чем на 12 месяцев.

Сначала говорят по-хорошему

Еще одним «мягким» стимулом для должников являются акции по списанию пени. Так, ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) сейчас проводит акцию для организаций коммунального комплекса, предлагая должникам избежать штрафных санкций и не нести дополнительные расходы по оплате пени. УК, ТСЖ, ЖСК и ряду других категорий потребителей, которые погасят задолженность и в течение июня 2019 года оплатят начисления за май, будет списана пеня – за исключением той, что взыскана в судебном порядке.

Кроме того, для потребителей-юрлиц, которые рассчитываются за поставленную энергию вовремя, а также обеспечивают внедрение эффективных технологий энергосбережения, ежегодно проводится акция «Надежный партнер». Победители регионального этапа конкурса включаются в федеральный рейтинг добросовестных потребителей под эгидой ПАО «РусГидро».

Для физлиц ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) и АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) проводят акцию «В Новый год без долгов». Потребители, имеющие задолженность за услуги электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, должны погасить долги, а также оплатить текущие начисления и рекомендуемый платеж за электроэнергию в декабрьской квитанции. В этом случае абонентам списывается пеня за несвоевременную оплату услуг. В то же время, абоненты, задолженность которых уже взыскивается в судебном порядке, участие в акции не принимают.

Крайние меры

Многих должников оплатить счета заставляет только угроза отключения воды или света. По статистике АО «ДГК», за январь-март 2019 года о возможном ограничении подачи ГВС компания уведомила 214 потребителей во Владивостоке. Более четверти из них оплатили задолженность полностью, 10 – заключили соглашение о реструктуризации, а восьмерым горячую воду все же отключили. Отметим, что реструктуризация задолженности перед АО «ДГК» осуществляется при условии, что должник обязуется осуществлять платежи одновременно с оплатой текущих начислений за потребленную тепловую энергию и ГВС.

Поскольку отключить тепло в квартире у должника невозможно как по юридическим, так и по техническим причинам, в филиале «Приморская генерация» АО «ДГК» делают упор на взыскание задолженности по линии службы судебных приставов. Со стороны ФССП, помимо исполнительского сбора в 7% от суммы взыскания, может быть наложен арест на движимое и недвижимое имущество должника с последующей его реализацией в счет исполнения судебного акта. Кроме того, должник может быть ограничен в праве выезда за пределы России, а также в праве по распоряжению движимым и недвижимым имуществом. Важно, что при наличии задолженности неплательщик-физлицо лишается возможности получать субсидию на оплату коммунальных услуг. А информация о нем может быть размещена в Центральном каталоге кредитных историй, созданном Банком России.

Юристами ДЭК с начала 2019 года через суд было получено более 9 тысяч исполнительных документов в отношении потребителей-физических лиц. По решениям судов с должников только за первый квартал 2019 года взыскано более 30 млн рублей. Но большинство все же предпочитает не доводить дело до суда – еще 420 млн рублей должники компании погасили в досудебном порядке. ДЭК для воздействия на злостных неплательщиков до суда применяют такие способы, как рассылка долговых квитанций, уведомления на отключение от электроснабжения, автодозвон.

КГУП «Примводоканал» к тем, кто не платит и не желает гасить задолженность, применяет крайнюю меру – ограничение возможности слива сточных вод в общую систему канализации. Блокировка осуществляется специальным оборудованием: в канализационном стояке с крыши дома устанавливается заглушка, перекрывающая сливное отверстие квартиры без нарушения тока сточных вод в общем стояке. Снять или повредить ее практически невозможно. Как показывает практика, обычно должники оплачивают счет уже через несколько дней после «заваривания» канализации. Разблокировка производится в течение двух календарных дней с момента полного погашения задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения, а также оплаты стоимости установки заглушки – на сегодня она составляет около 4,3 тысяч рублей.

Досье "Золотого Рога": Подпунктом «д» п. 32 «Правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354» установлено право исполнителя приостановить или ограничить подачу потребителю определенных видов коммунальных услуг. В 2016 году в Правила были внесены изменения, которые дали право отключать должников без дополнительного уведомления. В новой редакции законодательного акта, в случае непогашения задолженности по оплате услуг ЖКХ, уведомление о планируемом ограничении достаточно разместить в платежном документе, предоставляемом потребителю ежемесячно. Если в течение 20 дней после доставки счета-квитанции, который содержит уведомление о планируемых ограничениях, долг не будет погашен, потребителя отключат.

Коммунальщики не платят коммунальщикам

Если должники-физлица соглашаются платить под угрозой отключения от коммунальных услуг, то для воздействия на юридических лиц используются, в том числе, репутационные методы. Например, ДЭК регулярно публикует антирейтинг предприятий-должников в сфере коммунального хозяйства, в котором фиксируется не только сумма долга на конкретную дату, но и динамика ее изменения за последний месяц. Так, в Приморье по состоянию на 1 мая в топе должников числятся тепловые организации из Партизанска и Большого Камня – долг каждой из них составляет около 40 млн рублей.

Большинство остальных участников «горячей десятки» должников также являются компаниями, оказывающими услуги по тепло- и водоснабжению в муниципалитетах Приморского края. Общий долг по всем предприятиям отрасли ЖКХ Приморья перед ДЭК составляет 666,1 млн рублей, а с учетом других регионов Дальнего Востока компании должны уже более 2 млрд рублей.

«Дальнейший рост задолженности и нежелание предприятий ВКХ, ЖКХ оплачивать потребленную энергию может негативно сказаться на энергосистеме Приморья. ПАО «ДЭК», собирая деньги с потребителей, обязано в четко установленные законом сроки направить их в адрес генерирующих и электросетевых компаний, чтобы обеспечить непрерывный процесс электроснабжения потребителей. Столь значительные долги могут привести к затруднениям в поставках топлива для электростанций и к недостатку необходимых материалов для проведения плановых ремонтных работ», - подчеркивают в компании.

На фото: Злостным неплательщикам в любой момент могут перекрыть краны.

Фото Виктора КУДИНОВА