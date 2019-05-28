Владивостоку сватают "Принцесс"

В этом году увеличение количества туристов ожидается и в связи с возросшей вместимостью круизных судов

2019 год станет для круизного Приморья знаковым и разнообразным на рекорды. В этом сезоне из Владивостока начинается круиз компании Costa Cruises в Японию, а также круиз по Японии и Китаю от компании Royal Caribbean. Традиционно будет побит рекорд предыдущего года по пассажировместимости принимаемых судов – на 15 лайнерах в столицу Дальнего Востока прибудут 25 тысяч туристов.

О том, какие шаги совершает Владивосток на пути к званию круизной дестинации, газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий НАГОРНЫЙ.

– Валерий Александрович, какие успехи можно отметить в круизном туризме Владивостока в этом году?

– На этот год у нас запланирован прием 15 круизных судов и один заход лайнера, который будет использоваться как плавучий отель для гостей Восточного экономического форума. Также в этом году, спустя несколько лет, у нас появится два прецедента отправки круизов из Владивостока – 30 мая отправляется круиз в Японию с заходом в один из портов Южной Кореи. А 9 сентября из Владивостока начнется круиз с заходом в два японских порта и Шанхай.

В этом году мы ждем увеличения количества туристов не только в связи с увеличением количества заходов, но и с возросшей вместимостью круизных судов. Дноуглубительные работы были проведены, поэтому в этом году возможность захода получили лайнеры-гиганты круизной компании Royal Caribbean. По нашим оценкам, мы примем порядка 25 тыс. круизных пассажиров, что значительно больше по сравнению с прошлым годом: в 2018-м Владивосток посетило 7 лайнеров с 13,5 тыс. туристов на борту. На мой взгляд, мы наверстываем тот период, когда круизный туризм в силу разных причин в Приморье развивался не так активно. У нас была низкая стартовая база, поэтому темпы роста кажутся столь внушительными, хотя, по большому счету, это всего лишь компенсация упущенного.

– Лайнеры-гиганты могут доставить единовременно во Владивосток более 5 тыс. гостей. Это колоссальная нагрузка на туристическую инфраструктуру и места показа города. Вся ли цепочка исполнителей в процессе приема туристов справляется с ней?

– Безусловно, круизному сообществу есть с чем работать. Например, гиды-переводчики – это важнейший сегмент туристической индустрии, задействованный в приеме круизных судов. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы ведется плановая работа по увеличению количества высококвалифицированных кадров, которая задействует образовательные учреждения региона. С учетом перспектив роста, как туристической отрасли в целом, так и круизной в частности, увеличение профессиональных гидов-переводчиков – это то направление, над которым надо работать всем вовлеченным в сферу гостеприимства компаниям.

Кроме привлечения гидов-переводчиков, в круизном туризме не стоит забывать и про внутригородскую логистику. Необходимо синхронизировать планы проведения городских мероприятий и судозаходы. Когда во Владивостоке проводятся массовые городские праздники, которые подразумевают перекрытие уличного движения, прием круизного лайнера осложняется. В прошлом году мы смогли оценить эти трудности, когда заход лайнера Costa Fortuna совпал с проведением марафона.

Впрочем, эти моменты легко разрешить на организационном уровне, когда перед принятием решений о датах проведения массовых мероприятий или о перекрытии или ограничении дорожного движения, во внимание будет приниматься многообразие туристических событий, которые проходят во Владивостоке. Надеюсь, что график судозаходов круизных судов, о котором мы всегда информируем заранее, в этом году будет учитываться более чутко.

– Потребует ли растущий турпоток модернизации или расширения морского вокзала во Владивостоке?

– С точки зрения приема транзитных пассажиров, у морского вокзала нет необходимости в существенных изменениях. Но если говорить о маршрутах, в которых Владивосток выступает началом или окончанием круизов, то здесь модернизация потребуется. Поэтому мы разработали эскизный проект пункта пропуска внутри здания морвокзала и сейчас оцениваем, насколько быстро придется его реализовывать с учетом роста этих потоков.

Необходимо продолжать работы над совершенствованием инфраструктуры. В частности, в связи с завершением дноуглубительных работ был решен вопрос о возможности приема самых больших по осадке судов, работающих в Азии. Но для приема двух больших круизных лайнеров необходимо будет решить вопрос с подъемом затонувшего много лет назад буксирного судна в конце причальной линии причалов 1, 2, 2а. Данная процедура позволит ввести в оборот еще порядка 70 метров причальной линии для приема круизных судов. Данный вопрос очень актуален в связи с ростом количества дат, в которые будут пересекаться заходы либо нескольких круизных лайнеров, либо лайнера и парома.

– Происходит ли расширение географии круизных маршрутов, в которых задействован Владивосток?

– В работе с партнерами мы ориентируемся на тот рынок, который тяготеет к нам – это страны АТР. Второе направление нашей работы – расширение линейки маршрутов, которые начинаются и заканчиваются во Владивостоке, пассажиры которых смогут прилететь в Приморье самолетом. В целом, можно отметить, что круг компаний, с которыми мы работаем, уже устоялся.

Мы продолжаем доносить мысль о том, что Владивосток может привнести нечто новое в традиционные маршруты круизных компаний, тем самым выделив их на фоне конкурентов. И количество судозаходов свидетельствуют о том, что наша активная работа начинает приносить свои плоды.

– В последнее время все больше говорится о круизах по Северному морскому пути – одному из самых длинных маршрутов в мире и, в то же время, кратчайшему – между европейской частью России и Дальним Востоком. Имеет ли это направление перспективы для Владивостока?

– Круизы по Севморпути существуют, и совершаются как на иностранном флоте, так и на российских судах, зафрахтованных иностранными компаниями. Безусловно, такой продукт – специфичный сегмент рынка, имеющий жесткое временное ограничение – летний сезон, за который судно успевает сделать два круиза. Начинается путешествие с Камчатки или Чукотки и завершается в Мурманске. Думаю, в ближайшее время этот круиз будет набирать популярность.

В теории, такой круиз возможно начинать из Владивостока и завершать в Мурманске или Архангельске, но здесь есть ряд нюансов. Во-первых, такой маршрут еще больше удлинит путешествие, во-вторых, возникает вопрос эффективности использования флота, предназначенного для северных морей, в южном регионе. Поэтому более разумным мне кажется круиз из Владивостока до Камчатки через Сахалин и Курилы. Такой продукт не является чем-то принципиально новым: в советское время данный маршрут существовал и назывался «По морям и землям Дальнего Востока». В то время круиз финансировался государством, а сегодня турпродукт необходимо перевести на рыночные рельсы: сформировать маршрут и заниматься его продвижением. Причем не только на российском, но и на международном рынке.

– Инициатором объединения нескольких регионов в единый круизный продукт станет Приморский край?

– Мы фактически уже им являемся – инициировали со своей стороны, как терминал, разработку общей презентации, в которую войдет Владивосток, Сахалин, Курилы и Камчатка. И это первый шаг в большой и длительной работе по созданию маршрутов между нашими регионами, ориентированных не только на российский, но и на международный рынок. Такие круизы могут иметь свои преимущества: это сочетание достопримечательностей Владивостока в лице культурной столицы Дальнего Востока и природных красот Сахалина, Курил и Камчатки.

Не может не радовать тот факт, что у нас нет сложностей в общении с властями регионов: они заинтересованы в развитии круизного туризма и увеличении трафика. Не приходится кого-то убеждать, что этим надо заниматься. Но в рамках общей работы нам придется решить несколько задач, важнейшая из которых – это строительство, как минимум, причала в порту Корсаков, который позволит Сахалину принимать суда длиной до 350 метров. В настоящий момент его отсутствие – сдерживающий фактор, который ограничивает активное продвижение и вывод совместного круизного продукта на мировой круизный рынок.

Помимо этого, существует ряд других задач, над которыми надо начинать работать заблаговременно – чтобы в момент, когда круизная компания согласится включать такой маршрут в свою сетку, мы смогли предоставить качественный продукт. А пазл качественного круизного продукта состоит из множества деталей: развитие сопутствующей инфраструктуры, подготовка гидов-переводчиков в регионах и так далее.

На фото: Приход каждой такой красавицы становится настоящим событием.

Фото Дианы БЕЛОЙ