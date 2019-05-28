Владельцы хостелов: В Приморье ситуация с кадрами просто провальная

Малые средства размещения в туристический сезон обслуживают более 30% всего потока гостей в крае

Развитие гостиничной сферы – одно из обязательных условий становления туристической индустрии. Приморский край, как туристическая дестинация, сегодня активно наращивает турпотоки, вместе с ними толчок к росту получает и сфера обслуживания. Активно разрастаются новые малые форматы, что дает столице Приморья разнообразие предложений, столь желанное для туристов. Как отмечают эксперты, малый бизнес в гостиничной сфере Дальнего Востока делает первые шаги и находится в стадии становления. Основные тренды этого рынка обсудили в рамках сессии Тихоокеанского туристского форума (ТТФ).

Ключевым спикером ТТФ по теме малых средств размещения выступал Роман САБИРЖАНОВ, руководитель управляющей компании Hot Consulting, вице-президент по региональному развитию Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей в Москве. Эксперт поделился не только ноу-хау столичного рынка, но и провел аналитику имеющихся средств размещения во Владивостоке.

Как показывают исследования, в 2017 году загрузка малых средств размещения в трех городах Приморья: Владивостоке, Уссурийске и Находке колебалась в районе 60%, а в 2018 году она еще больше увеличилась. Данные показатели внушительны для регионов России. Средняя стоимость номера в начале сезона в 2017 г. колебалась в районе 1200 рублей за номер в сутки, а в 2018 году это значение возросло до 1800 руб./сутки, а в пик сезона доходит до отметки 3400 руб./сутки. Как отмечает эксперт, такая цена характерна для московских средств размещения.

Несмотря на схожесть ценовой политикой со столицей, именно малые средства размещения в Приморье выступают стабилизаторами цен на рынке.

«Упрощенный визовый режим и рост количества хостелов должны были развеять стереотип о том, что путешествовать по России дорого. Малые средства размещения сегодня несут большую нагрузку в туристический сезон: через них проходит более 30% всего потока гостей в крае. А это значит, что их услуги пользуются спросом, – считает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. – Во всем мире средний, малый и микробизнес содержит примерно 50% средств размещения. Такая распространенность связана, во-первых, с небольшими суммами инвестирования, а во-вторых, владелец такого средства размещения может просто закрывать его в низкий сезон и не нести никаких расходов. Они выступают стабилизатором цен. Поэтому, поддерживая малый и средний бизнес на таких территориях, как наша, где туризм – это достаточно серьезная сфера экономики, мы помогаем гостям нашего региона получать более адекватную цену и достаточное количество предложений».

Кадровый вопрос ребром

Как отметили участники сессии, рынок Москвы отличается от Приморского края, особенно в вопросах человеческого капитала. Если на одну вакансию средства размещения в столице претендует более пяти соискателей, то на Дальнем Востоке количество желающих намного меньше.

Как отметил управляющий сети апартаментов Vvo Apartments Group Евгений ЧЕНСКИЙ, проблема с персоналом актуальна не только для гостиничной сферы, но и многих других видов бизнеса Приморья.

«Мы пришли к тому, что с русскими сложнее. Люди, приехавшие из ближнего зарубежья, имеют конкретную цель. Если им оставляют чаевые, они обязательно сообщают нам. Русский человек возьмет их, и никто не узнает, что они были. К тому же далеко не все россияне соглашаются на позицию уборщика. Работа с российской категорией соискателей актуальна для сезонных заведений, которым хочется расширить свою базу сотрудников. Мы же работаем круглый год, без праздников и выходных. Для людей, которые не привыкли работать семь дней в неделю, это достаточно непростая нагрузка. К тому же, как представители малого бизнеса, мы не можем предложить высокие зарплаты», – сказал бизнесмен.

Владельцы хостелов во Владивостоке солидарны - нехватка квалифицированных кадров очень остро ощущается в отельной сфере.

«Я бы даже сказал, что ситуация просто провальная. При наборе административного персонала постоянно сталкиваюсь с отсутствием образования, опыта работы, знания языков, сдобренным горячим желанием соискателя получать большую зарплату, - говорит один из приморских хостельеров. - Вакансии линейного персонала закрываются быстрее, но и здесь также возникает вопрос квалификации. Капсула должна быть идеально продезинфицирована после каждого человека, для этого существует целая технология, требующая специфических навыков и знаний. Но во Владивостоке не так просто найти персонал, который имеет представление о том, какими швабрами можно мыть то или иное помещение, какими средствами можно обрабатывать тот или иной материал. Люди учатся на клининговых курсах не один месяц, чтобы изучить эти тонкости. Нам же приходится проводить ликбез в авральном режиме. Самое ужасное, что, если происходит текучка кадров, мы вынуждены повторять одно и то же следующему сотруднику».

Рост, ограниченный законом

Количество малых средств размещения в Приморском крае за последний год выросло почти в два раза. Представителей малого бизнеса на платформе Booking.com теперь 500, в то время как в прошлом году сфера МСР была представлена лишь 300 объектами. Как отметил Роман Сабиржанов, данный сегмент рынка еще долго будет расширяться. Владивосток немного зациклился на корейцах, но ведь, благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, регион связали прямые рейсы с Тайванем, дополнительными городами Кореи и Японии, Вьетнама. Новые туристы – это новые возможности для рынка малых средств размещения.

Впрочем, по мнению экспертов, стремительный рост серьезно ограничивает закон о запрете расположения средств размещения в жилых помещениях. Как отмечает Евгений Ченский, если трактовка закона не изменится, то большая часть МСР закроется.

«Несмотря на то, что закон – далеко не новость для гостиничной сферы, лишь единицы позаботились о том, чтобы под этот закон не попасть. Вывести существующие объекты в нежилое помещение зачастую просто невозможно. Даже с учетом того, что большая часть таких объектов находятся в отдельных зданиях, они имеют статус жилых и получают массу проблем по смене статуса. А работать вне закона средствам размещения не позволят. В рамках форума представитель Booking.com сообщил, что к сентябрю выпустят ряд поправок, в которых должна появиться классификация средств размещения. Каждое средство размещения будет обязано пройти классификацию, получить соответствующие документы и предоставить их платформе заказов. В случае если сертификат не будет предоставлен или признается недействительным, у объекта удалят аккаунты, и туристы больше не смогут воспользоваться услугами данного хостела или отеля», – подчеркнул Евгений Ченский.

МНЕНИЕ

Артур ГУАЦАЕВ, гостиничный девелопер консалтинговой компании «Агат»:

- Рынок средств размещения Приморского края находится на этапе становления, а наиболее четкие концепции, поддающиеся систематизации, до сих пор наблюдаются только в сегменте загородных отелей. У данного сегмента есть понятная целевая аудитория – чаще всего, семьи с детьми – которая сформировалась достаточно давно, а предложение подстроилось под стабильный спрос.

Что же касается городских отелей, которые принимают гостей города, то здесь до сих пор ощущается хаос. Крупных средств размещения по-прежнему не хватает, поэтому и процветают малые средства размещения, а также разрозненные апартаменты. И если мини-

отели и хостелы стараются внедрять стандарты обслуживания, то люди, которые сдают апартаменты, о сервисе думают в последнюю очередь. Для них важно быстрее сдать квартиру и получить деньги, а комфорт туристов уходит на задний план. В таких условиях я пока не вижу тренда на улучшение сервиса. Думаю, должно пройти какое-то время, чтобы рынок стабилизировался и начал качественно меняться.

Свою лепту в упорядочивание рынка средств размещения вносят и контролирующие органы. В настоящий момент эта работа тоже далека от системности подходов: новые механизмы применяются не вдумчиво – даже легально работающие предприниматели могут испытывать проблемы. Думаю, каждая четвертая организация Приморья уже почувствовала на себе ограничения 115-го федерального закона. Впрочем, когда и эти механизмы стабилизируются, работа в нелегальном поле станет непривлекательной. А это, в свою очередь, сделает конкуренцию более честной.

На фото: Будущие отельеры учатся на клининговых курсах не один месяц, чтобы изучить все тонкости профессии.

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