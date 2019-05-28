Гостям - самое лучшее

Тихоокеанский туристический форум задает новые стандарты

Все чаще иностранные туристы, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выбирают для отдыха регионы Дальнего Востока. По итогам 2018 года, регионы ДФО посетило 980 тыс. иностранцев, что на 19% выше прошлогодних показателей. Лидером турпотоков выступает Приморский край – в прошлом году регион принял 4,5 млн туристов, 651,8 тыс. из которых были гражданами других стран. Работа с иностранными потоками стала одной из главных тем Тихоокеанского туристического форума (ТТФ), который прошел в ДВФУ с 24 по 26 мая.

Блок лекций, дискуссий и мастер-классов, посвященный теме продвижения дальневосточных регионов на туристическом рынке, стал одним из самых масштабных в программе форума. Как отмечают эксперты туристической сферы, Дальнему Востоку как туристическому направлению необходим эффективный маркетинг. Продвижение территории как благоприятной туристической дестинации было и остается одним из самых значимых направлений работы профильных ведомств и туристско-информационных центров всех субъектов.

На площадке ТТФ спикеры рассказывали об эффективных стратегиях продвижения, среди которых самым интересным инструментом выступает работа с иностранными журналами и путеводителями, а также блогерами. Опыт лидера дальневосточного региона – Приморского края – подтверждает результативность такой работы. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы проведено более 80 мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала края в России и за рубежом, наибольшую эффективность в которых показали информационные и фам-туры для блогеров.

Помимо иностранных блогеров и журналистов, регионы Дальнего Востока привлекают и российские медиа-структуры. Так, не первый год Камчатский край приглашает в фамтур журналистов из федеральных изданий, приурочивая их приезд к крупнейшим краевым праздникам: «Берингия» и «День вулкана». Как отмечают эксперты отрасли, ценность таких мероприятий понимают представители туриндустрии, стремясь принять участие в блоггер-турах: предоставить места показа, места проживания и услуги общепита. Это повышает узнаваемость заведений и становится конкурентным преимуществом.

Затрагивалась тема продвижения и в рамках проекта «Восточное кольцо России». В его концепции предусмотрена не только разработка новых маршрутов, но и продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках. Совместное продвижение – это не только более эффектный, но и экономически обоснованный шаг, который поможет усилить турпродукты регионов. Например, Владивосток, обладающий хорошей транспортной инфраструктурой и большим турпотоком иностранных гостей, мог бы стать донором для других субъектов Дальнего Востока.





На фото: Приморье пробуют не только на глаз.

Добавить комфорта иностранцам

В рамках заседаний эксперты туристического рынка разговаривали о закономерностях и модели поведения иностранных самостоятельных туристов и об инструментах, которые могут сделать их пребывание на территории более комфортным. Одним из таких механизмов является внедрение китайских платежных методов.

Еще один способ работы с иностранцами, который поможет соответствовать требованиям рынка – это программы категории Friendly. Приморский край является единственным представителем ДФО, в котором с 2016 года действует программа China Friendly, а в этом году регион вступил в программу Japan Friendly. Участники этих программ проходят аттестации в соответствии с требованиями, которые помогают подготовить средства размещения, точки общепита и другие учреждения к приему иностранных туристов.

Как отмечает руководитель туристко-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА, спрос на такие программы пока не очень велик на Дальнем Востоке.

«Благодаря большому количеству турпотоков, представители индустрии гостеприимства считают, что они уже достаточно изучили свою аудиторию и понимают, что ей необходимо. Впрочем, всегда есть, к чему стремиться, тем более туристический рынок меняется очень быстро. Думаю, со временем данные программы обретут популярность, поскольку они дают своим участникам конкурентные преимущества: комфорт пребывания туристов и каналы продвижения, предусмотренные программами», – уверена Гусева.

Распробовать территории

Наиболее популярной темой форума стал гастрономический туризм. В заседаниях принимали участие не только приморские и дальневосточные рестораторы, но и представители общепита Москвы и Санккт-Петербурга. Участники делились опытом в проведении гастрономических фестивалей и отмечали новые векторы развития данной сферы на Дальнем Востоке.

За последние годы гастрономический туризм активно наполняет событийный календарь. Особенно яркие мероприятия представлены в Приморском крае, который вошел в ТОП-3 самых «вкусных» регионов России. Каждый гастрономический фестиваль Владивостока знакомит аудиторию с блюдами дальневосточной кухни. Причем попробовать специалитеты Дальнего Востока приходят не только туристы, но и местные жители. Гастрономические фестивали позволяют заново оценить возможности уже привычных продуктов, либо попробовать что-то новенькое. А ряд фестивалей предлагает насладиться морскими деликатесами по низкой цене, показывая тем самым, что ресторанная еда может быть не только качественной и вкусной, но и доступной.

Самыми посещаемыми фестивалями еды в Приморье стали «ТайгаФест», «На Гребне!», «Мы – за навагу!» и «Держи краба!». Последний родился во Владивостоке в 2016 году, а уже через год распространился на другие города Приморья и вышел за пределы края, задействовав рестораны Хабаровска и Сахалина. В 2018 году фестиваль камчатского краба проходил уже во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловска-Камчатском, Южно-Сахалинске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Ярославле, Челябинске, Уфе и Сочи. В прошлом году, по версии аналитического агентства «ТурСтат», фестиваль «Держи краба!» вошел в ТОП самых популярных гастрономических фестивалей России.

«Гастрономический туризм стараются развивать все регионы Дальнего Востока, хотя все мы находимся в разных условиях. Например, не во всех регионах находится большое количество ресторанов, которые в принципе могли бы проводить такие мероприятия. Тем не менее, данное направление привлекательно. Эта гастрономическая история создается не только для туристов, но и для внутреннего рынка. Она дает возможность понять, что ресторанное блюдо может быть прекрасно по своим вкусовым качествам и доступно по стоимости. Это устраняет барьер, который сформировался у жителей Дальнего Востока к ресторанным продуктам. Гастрономия – сильная черта, тот якорный ресурс, который привлекает большое количество туристов. Дальневосточная кухня – это не только морепродукты, но и тайга, и очень бы хотелось, чтобы гастрономические фестивали помогали популяризировать как можно больше недооцененных дальневосточных продуктов. Помогая тем самым не только туристической и ресторанной отраслям, но и производителям этих продуктов», – подчеркнул директор департамента туризма Приморья Константин ШЕСТАКОВ.

Опытные коллеги дальневосточных рестораторов из Москвы и Санкт-Петербурга неоднократно подчеркивали – гастрономический туризм не может стать отдельным направлением туризма территории. Здесь важна совместная работа с другими представителями туриндустрии, которой пока не наблюдается в ДФО.

«Люди не летают только за едой: им необходим целый набор впечатлений разного плана. И если стоимость перелета в регион Дальнего Востока будет слишком велика, а набор впечатлений очень узок, туристы не станут приезжать, чтобы попробовать морепродукты по доступной цене. К тому же, очевидно, что дальневосточная кухня – это бренд, который придется раскручивать с нуля и знакомить с ним не только международный, но и российский рынок. Более простым, и при этом эффективным, методом станет раскрутка историй уже известных морепродуктов, с которыми ассоциируется Дальний Восток. Это непростая работа, которая требует участия не только рестораторов, но и производителей, а также представителей турфирм», – отметила Алена МЕЛЬНИКОВА, генеральный директор фестиваля Gourmet Days, директор по коммуникации компании Lenmix, управляющий партнер ресторана The Repa в Санкт-Петербурге.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ