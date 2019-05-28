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Есть такая профессия – предприниматель
О мерах поддержки малого и среднего бизнеса рассказывает руководитель Консультационного центра содействия МСП в Приморье Дмитрий Боярко
День предпринимательства в России отмечается 26 мая. Этот праздник, в первую очередь, касается владельцев небольшого бизнеса, активную поддержку которому осуществляют власти Приморского края. Формирование благоприятного делового климата в регионе - вот ключевая задача, поставленная на ближайшие пять лет. Только в этом году на эти цели будет направлено почти 650 млн рублей, большая часть из которых – федеральное финансирование.
О мерах поддержки регионального бизнеса в интервью газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Консультационного центра содействия МСП при Приморском региональном отделении общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий БОЯРКО.
- Дмитрий Викторович, расскажите о стратегических инструментах развития малого и среднего бизнеса в Приморском крае?
- Помощь предпринимателям осуществляется комплексно, на базе Краевого Центра поддержки малого и среднего бизнеса. Но в первую очередь, в нашем содействии нуждаются именно малый и микро бизнес. Речь идет как о нефинансовой поддержке, так и о финансовой.
В первом случае, поддержка предпринимательского сообщества лежит в плоскости информационного поля. Мы оказываем помощь бизнесменам в решении самых главных и острых вопросов - начиная с того, как начинать свое дело, получить лицензию, и заканчивая правильным выходом продукции на экспорт. Мы организуем круглые столы, конференции, разрабатываем обучающие программы - все мероприятия осуществляются на безвозмездной для предпринимателей основе.
Одно из традиционных и основных направлений работы Центра поддержки предпринимательства – обучение и повышение квалификации предпринимателей. Всего в этом году для владельцев малого и среднего бизнеса, их сотрудников, а также тех, кто только планирует начать свое дело, краевой центр «Мой бизнес» запланировал провести в регионе более 100 бесплатных семинаров, тренингов, мастер-классов и круглых столов.
Меры финансовой поддержки также весьма значительные. Помимо Гарантийного фонда, буквально на днях заработает Краевая микрокредитная организация - настоящая палочка-выручалочка для начинающих предпринимателей. Суммы, которые могут быть предоставлены бизнесу в кредит, не столь большие - от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей. Но для малого бизнеса, на который и ориентирована программа, они имеют большое значение. При том, что годовой процент, под который они будут выдаваться, не превышает текущую ставку Банка России - от 5 до 7, 5%.
Также, уже сегодня предприниматели могут получить и более крупные заемные средства - от 3 млн до 1 млрд рублей. Для этого им необходимо воспользоваться услугами АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Данное финансирование может быть использовано для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, а также для запуска новых проектов. Кроме того, кредит можно взять для пополнения оборотного капитала по льготной ставке – 10,6% для субъектов малого предпринимательства и 9,6% для субъектов среднего предпринимательства.
Еще одним существенным рычагом поддержки МСП можно назвать запущенную в этом году программу льготного лизинга, которая осуществляется АО «Корпорация «МСП». Она будет реализована на территории Приморья по поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО. На эти цели в бюджете края предусмотрено 20 млн рублей. Речь идет о компенсации первоначального взноса предпринимателям по лизинговым платежам. Данной мерой поддержки бизнес сможет воспользоваться с конца июня текущего года. В настоящее время проект находится на согласовании. Программа предусматривает компенсацию первоначальных платежей через отобранные лизинговые компании. Департаментом будет проведен конкурс по определению лизинговых компаний, куда предприниматель сможет прийти и получить 20-процентную скидку на то оборудование, которое он приобретает. В первую очередь, речь идет об оборудовании, предназначенном для развития туристического бизнеса, который имеет для Приморского края приоритетное значение. Скидка будет предусмотрена для оборудования в разрезе общественного питания, химчисток, прачечных и транспорта.
Также, для развития бизнеса в Приморье, АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства прямые гарантии для получения банковских кредитов и позволяет воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности залогового обеспечения.
- А каковы перспективы развития экспортного потенциала Приморского края?
- Для этих целей создается Инжиниринговый центр, который будет оказывать инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции или услуг приморского бизнеса, а также в части сертификации производства, патентования, аудита, модернизации и многого другого.
Кроме того, приморский бизнес может получить помощь в продвижении своей продукции на международные рынки на онлайн-платформе для оптовых закупок - Аlibaba.com. Хочу отметить, что Аlibaba является универсальной площадкой по формату «Бизнес для бизнеса» («B2B»), которая рассчитана на взаимодействие российских и международных оптовых производителей. Центр развития экспорта Приморского края одним из первых в России запустил электронную витрину региона, где предприниматели могут представить свою продукцию бесплатно.
При этом, прямые продажи проект не предусматривает. На данной площадке можно презентовать определенные товары, анализировать рынок и размещать запросы на определенную продукцию, востребованную для заинтересованных сторон.
По результатам первого квартала, мы уже имеем более 40 тыс. просмотров от представителей бизнеса самых разных направлений. На данный момент существует около 300 адресных запросов. Пять образцов продукции приморских производителей были отправлены в разные страны.
Также, мы помогаем МСП принять участие практически в любой выставке по всему миру, изучив предварительно не только продукт заявителя, но и рынки, на котором данный продукт может быть востребован.
- Какая поддержка оказывается резидентам СПВ и ТОР?
- Наш центр принимал активное участие в разработке законодательства по ТОРам и Свободному порту. Мы на деле помогаем предпринимателям найти свою нишу в бизнесе и достигнуть полного понимания в вопросе, стоит ли компании становиться резидентами СВП или ТОРов.
По статистике Корпорации развития Дальнего Востока, на сегодняшний день уже подано примерно 1,5 тыс. заявок, по которым подписано около 1,2 тыс. соглашений. Приблизительно 140 резидентов активно вошли в фазу реализации проектов.
Исходя из суммы капитальных вложений, резидентов можно условно сгруппировать по трем основным направлениям: обрабатывающее производство, сельское хозяйство и добывающая промышленность. Далее идет сфера услуг и логистика.
Мы все понимаем, что у каждого проекта есть несколько фаз развития: прединвестиционная фаза, инвестиционная, сдача объекта и запуск производства и, наконец, окупаемость. Для реализации каждой из них требуется определенное время.
В среднем, по большинству крупных проектов, реализация может занять до пяти лет и больше. Мое личное мнение совпадает с мнением экспертов Министерства развития Дальнего Востока, которые заявляют, что реальный эффект от Свободного порта Владивосток мы увидим через 3-5 лет с момента принятия закона о его создании.
- Расскажите немного о социальном предпринимательстве и бизнесе в социальной сфере?
- Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) - это новый для нас проект, направленный на взаимодействие бизнеса с так называемыми незащищенными слоями населения. ЦИСС был создан для популяризации и эффективного продвижения перспективных и стратегических проектов и инноваций в социальной сфере. Речь идет о создании новых социальных услуг и сервисов, повышении качества жизни на территории Приморья посредством взаимодействия бизнеса с социально незащищенными группами - людьми старшего возраста, детьми-сиротами, инвалидами, одинокими мамами и так далее.
В 2019 году главные задачи ЦИСС заключаются в формировании единой базы подготовленных проектов, готовых к вынесению на инвестиционные сессии. Центр должен, в первую очередь, объединить в единую базу предпринимателей, которые уже готовы к реализации проекта, и выявить их запросы, касающиеся государственной и краевой поддержки. Со следующего года инструменты, которые будут востребованы именно в Приморском крае, будут внедряться адресно.
ВАЖНО
- Хочу отметить, что мы всегда открыты к диалогу с бизнесом.
А получить все виды поддержки предпринимателей и проконсультироваться со специалистами можно в Центре «Мой бизнес», который работает во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7.
Фото Анны МАЦОВСКОЙ
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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