Бизнес у моря привык работать, а не отдыхать

Губернатор Приморья готов помогать всем, кто реально заинтересован в создании новых рабочих мест для жителей края

Ежегодная краевая конференция предпринимателей «Бизнес у моря. ПроДвижение», которая прошла 22 мая во Владивостоке, всегда являлась главной площадкой для совместной работы предпринимателей и краевой власти. Так было и в этот раз. Представители бизнеса обменялись друг с другом опытом создания и развития своих проектов, узнали о мерах поддержки со стороны государства, а также обозначили вопросы, над которыми еще необходимо поработать краевым чиновникам.

Открывая конференцию, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО напомнил, что предприниматели в свое время внесли огромный вклад в дело освоения Приморского края. Фамилии купцов БРИННЕРА, СЕМЕНОВА, ЯНКОВСКОГО, СТАРЦЕВА, КУНСТА и АЛЬБЕРСА вписаны золотыми буквами в историю региона, а созданные ими памятники архитектуры сегодня являются архитектурной изюминкой Владивостока. Олег Кожемяко призвал сохранять такой подход и современных предпринимателей.

- Мы поддерживаем предпринимателей, которые работают порядочно и открыто, платят налоги. Для этого созданы различные институты развития, действуют меры поддержки, - отметил глава региона.

Инструменты для умелых рук

Ряд решений, направленных на поддержку предпринимателей Приморья, губернатор края принял по итогам предыдущих встреч с бизнес-сообществом. В частности, в бюджете 2019 года на поддержку предпринимательства в Приморском крае заложено 740 млн рублей, хотя изначально планировалось 650 млн рублей. Дополнительные средства направлены на поддержку сельского хозяйства, горнорудной промышленности. С июня заработает механизм льготного лизинга оборудования, создана краевая Микрокредитная компания, вдвое уменьшены ставки налога ЕНВД для небольших предприятий, недавно начавших свою деятельность. Организационную и консультативную поддержку предпринимателям Приморья оказывает центр «Мой бизнес». Сегодня его филиалы уже работают во Владивостоке и в Уссурийске, на очереди – открытие представительств в Арсеньеве, Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске-Дальнем.

Перспективными точками приложения сил приморских предпринимателей, по мнению Олега Кожемяко, являются территории опережающего развития, и, в частности, промышленный парк рядом с площадкой суперверфи «Звезда», где будет подготовлена необходимая инженерная инфраструктура. Губернатор считает, что приморские компании могут и должны стать производителями продукции для оснащения судов, которые строятся на «Звезде». Еще одним динамично растущим направлением является туризм, но необходимо еще поработать над тем, чтобы предприятия общественного питания, гостиницы и транспортные компании Приморья соответствовали международному уровню. Инициативных приморцев ждут и в социальной сфере – такие услуги, как вариативные формы образования, частные детские сады, уход за нуждающимися людьми, востребованы и государством, и обществом, убежден глава Приморья.

- Мы готовы субсидировать такие социально ответственные проекты, которые нужны обществу и создают рабочие места, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса Приморья и продуктов питания в целом стали центральными в ходе круглого стола «Мы - экспортеры».



Разговор начистоту

Формат пленарного заседания на форуме «Бизнес у моря» позволил обсудить конкретные проекты, которые уже реализуют или готовятся запустить бизнесмены Приморья, а также препятствия для их развития. Вопросы главе региона Олегу Кожемяко и его подчиненным предприниматели могли прислать заранее или задать непосредственно во время диалога на краевой конференции. Жители удаленных от Владивостока районов – Чугуевского, Тернейского и Лазовского – смогли задать вопросы по видеосвязи.

А начался диалог бизнеса и власти, что символично, с вопроса об инфраструктуре – именно она (а точнее, ее состояние) часто препятствует воплощению предпринимательских идей. Так, член совета предпринимателей Находки Вячеслав ДУДНИКОВ напомнил о проблемах транспортного сообщения с этим городом, в том числе – о плохом состоянии автомобильной дороги, которое сдерживает развитие туризма и рост выручки предпринимателей.

- Уже развернуты работы по полноценному ремонту на участках дороги 47-50 км и 83-86 км. Входим в конкурсные процедуры еще по 67 км, из которых около половины будет завершено уже в текущем году. Работы будут сосредоточены на участке от Большого Камня до Фокино, а в следующем году отремонтируем участок между Фокино и Находкой, - отчитался директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор СВЯЧЕНОВСКИЙ.

Часть вопросов, с которыми обращались к губернатору участники конференции «Бизнес у моря», требует принятия решений на федеральном уровне. Например, гендиректор предприятия «Воздвиженский хлеб» Ашот ГЕВОРКЯН пожаловался на резкий рост цен на муку в конце 2018 года и высокие тарифы на ее перевозку по железной дороге. Олег Кожемяко подчеркнул, что готов ставить подобные вопросы перед членами правительства, а также напомнил, что недавно для приморских хлебопеков были введены субсидии – их величина составляет от 1,7 до 2,5 тысячи рублей за 1 тонну произведенного хлеба.

Поговорили и о важнейшей для любого региона отрасли – жилищном строительстве. Строители пожаловались на формальный подход чиновников и отсутствие «живого общения», что не позволяет оперативно решать организационные вопросы, связанные с получением разрешительной документации и согласованием проектов. Отвечая на этот вопрос, Олег Кожемяко выступил всецело за упрощение административных процедур, но однозначно высказался против «точечной застройки».

- Любые проекты будут предварительно обсуждаться с жителями – еще на этапе разработки технического задания для проектировщиков. Только если проект прошел такое обсуждение, будет разрешение строить. А таких ситуаций, когда кто-то уже вложил денежные средства, а строительство остановилось, быть не должно. В этом году мы должны решить проблемы, связанные с обманутыми дольщикам, а затем – двигаться в сторону комплексного освоения земельных участков. Это даст людям возможность приобретения доступного жилья, - подчеркнул губернатор Приморья.

Власти региона готовы поддерживать оригинальные проекты, которые создают рабочие места. Например, производство деревянной одноразовой посуды. Работающая в Партизанске фабрика успешно выходит на зарубежный рынок, получив сертификат международного образца, но не до конца решен вопрос с заготовкой древесины. Руководитель фабрики попросила краевые власти помочь с выделением участка для заготовки леса на юге Приморья.

- Мы не только поможем вашему предприятию, предусмотрев субсидирование части производственных затрат. Но и подумаем над использованием такой посуды на различных краевых мероприятиях. Необходимо ориентироваться на экологически чистую продукцию,- отметил Олег Кожемяко.

В то же время, те, кто просит льгот, еще не начав инвестпроект, должны доказать серьезность своих намерений. Именно в таком ключе глава Приморья выстроил диалог с одним из учредителей ООО «БСК-Экспо» Игорем СУХАЧЕВЫМ, который анонсировал инвестпроект «технопарка по рациональному использованию древесины», но увязал его старт с выделением участков для заготовки леса.

- Я направил в правительство предложения по ограничению вывоза необработанного леса. Вы говорите, дайте нам лес, а потом мы построим завод. У вас еще ничего нет, а мы должны у кого-то забрать участок для лесозаготовки? – ответил Олег Кожемяко. - Надо строить переработку и по конкурсу получать участки для лесозаготовок.





- Я хотел бы поблагодарить все бизнес-объединения, которые приняли участие в этом мероприятии. А администрацию Приморского края – за техническую и информационную поддержку. Всех, кто направил свои вопросы и предложения. Все вопросы, которые поступили и продолжают поступать, будут переданы в департаменты и курирующим вице-губернаторам для отработки, подчеркнул модератор пленарной сессии форума «Бизнес у моря», руководитель краевого отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО.

Добавим, что по завершении пленарного заседания губернатор вручил бизнесменам края благодарственные письма в честь Дня российского предпринимательства и за вклад в социально-экономическое развитие Приморья.

В Приморье стремительно растет количество предпринимателей-женщин. Гости краевой конференции предпринимателей могли познакомиться с историями успеха бизнес-вумен благодаря фотовыставке «Женское дело».



Бизнес ждут в нацпроектах

В ходе пленарного заседания конференции предпринимателей первый вице-губернатор Приморья Вера ЩЕРБИНА обратилась с призывом к бизнесменам края активно подключаться к работе по реализации приоритетных национальных проектов. Каждый из них предполагает солидное федеральное софинансирование, и руководство Приморья хочет, чтобы эти деньги оставались в регионе и помогали развиваться местным предприятиям. Возможность заработать у приморских компаний есть и на поставке оборудования и монтажных работах для реализации губернаторского проекта «1000 дворов», на который из краевого бюджета выделяется 1,2 млрд рублей ежегодно.

- Мы приветствуем любые ваши предложения, которые помогут всем нам достигнуть конкретного результата. Мы можем инициировать внесение изменений в федеральное законодательство. Инициатива приветствуется, - подчеркнула Вера Щербина.

На протяжении последних лет предприятия МСП Приморья формируют около 40% валового регионального продукта. Сегодня край занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого и среднего бизнеса (более 90 тысяч предприятий) и численности занятых в них работников (270 тысяч человек). Но руководство страны ставит задачу ежегодно увеличивать этот показатель не менее чем на 10%. Таким образом, участие малых и средних предприятий в реализации крупных проектов – это стабильный заработок для десятков тысяч приморцев. Кроме того, доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме валового регионального продукта является одним из показателей государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

Двери для экспорта раскроют шире

Вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса Приморья и продуктов питания в целом стали центральными в ходе круглого стола «Мы - экспортеры», который прошел по завершении пленарного заседания конференции «Бизнес у моря».





Разговор практически сразу превратился в обмен опытом по «завоеванию» рынков соседних с Приморьем стран Азии. О государственных мерах поддержки экспортеров рассказал генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Евгений НИКИФОРОВ.

- При участии Центра развития экспорта Приморского края создан оптовый закупщик для продвижения товаров на международный рынок, прежде всего – рынок Китая. Пока он работает в тестовом режиме и сотрудничает с теми поставщиками, которые готовы гарантировать объемы поставок. Ведется работа по развитию ярмарочного режима торговли в приграничных городах КНР, - сообщил Евгений Никифоров.

В каталоге приморских экспортеров на сайте Центра поддержки предпринимательства размещена информация о 40 производителях и более 120 карточек товаров. Следующий шаг – создание индивидуальных онлайн-магазинов для тех, кто готов экспортировать продукцию за рубеж небольшими партиями. Кроме того, важным событием ближайших месяцев должно стать внедрение единой обучающей программы для представителей предприятий-экспортеров.





- Проект экспортного акселератора, разработанный совместно с ЦРЭ Приморского края и Российским экспортным центром, призван помочь производителям понять специфику работы на китайском рынке, помочь подготовиться к выводу товара на рынок КНР. Наша задача – сопроводить экспортера на всех этапах его работы, не дать ему допустить ошибок. Первый поток стартует уже 1 июля, - рассказал руководитель проекта экспортного акселератора «Энергия экспорта» Илья РОМАНОВ.

Продолжительность обучающего курса составит шесть месяцев – интенсивы будут чередоваться с самостоятельной работой в удаленном режиме. Итогом работы станет презентация подготовленного и адаптированного для азиатского рынка товара на бизнес-форуме в Харбине. Основную часть расходов по обучению на себя возьмет государство.

Добавим, что серьезным препятствием для развития экспорта сельхозпродукции по-прежнему остается отсутствие в Приморье лаборатории, аккредитованной для выдачи сертификатов международного образца для ее вывоза за рубеж. Этот вопрос был затронут на пленарном заседании форума «Бизнес у моря».





- На создание лаборатории выделено 53 млн рублей. В основном они пойдут на ремонт здания, но потребности в лабораторном оборудовании пока полностью не закрыты. Для прохождения обучения сотрудников и международной сертификации требуются дополнительные средства, - отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края Андрей БРОНЦ. В свою очередь, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил изыскать возможности дополнительного финансирования, в том числе за счет федеральных грантов, чтобы лаборатория начала проводить все необходимые сертификационные процедуры уже в 2020 году.

Бизнес – женское дело

В последние годы в Приморье стремительно растет количество предпринимателей-женщин. Гости краевой конференции предпринимателей могли познакомиться с историями успеха бизнес-вумен благодаря фотовыставке «Женское дело», которая открылась 22 мая в холле здания администрации Приморья. Рассказать о себе могла любая жительница региона, осуществляющая предпринимательскую деятельность в любом населенном пункте Приморского края.

- Вы делаете все очень правильно. Герои проекта – не только мамы и жены, но и успешные предприниматели. Желаю этому проекту успешного, большого плавания, - обратилась к участницам проекта Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА.





- Это только первая часть большого фотопроекта, который призван показать роль женщин в сфере предпринимательства Приморского края. Помимо самих женщин-предпринимателей, большой интерес к нему проявили власти некоторых муниципалитетов. Они готовы оказать организационную поддержку, чтобы такие же выставки прошли у них в городах. А в конце года мы проведем женский предпринимательский форум, где будут представлены абсолютно все истории успеха, - рассказала руководитель комитета по развитию женского предпринимательства общественной организации «Опора России» Лариса БУТЕНКО.

Поделиться примером создания своего дела приморские женщины-предприниматели могли в ходе круглого стола «Мы это сделали!». Его участницами стали бизнесвумен из разных городов Приморья, а также из Хабаровска. Кроме того, отдельные секции конференции «Бизнес у моря» были посвящены женскому, социальному и семейному предпринимательству. На них также выступили владельцы такого бизнеса, которые поделились своим личным опытом по развитию проектов.

По традиции, в ходе конференции предпринимателей состоялась встреча с прокурором Приморского края. Недавно назначенный на этот пост Николай ПИЛИПЧУК ответил на вопросы, связанные с административными барьерами при предоставлении государственных и муниципальных услуг, привлечением к ответственности владельцев бизнеса и ряд других тем.

МНЕНИЕ





Константин БОГДАНЕНКО, вице-губернатор Приморского края:

- Предпринимательское мышление – это готовность преодолевать любые препятствия. Но хорошо, когда существует что-то, что помогает преодолевать их быстрее. За последние полгода мы добились определенных результатов. Как и было обещано, в конце апреля начала предоставлять займы по ставке ниже ставки ЦБ РФ краевая Микрокредитная компания. Действует широкий перечень мер поддержки, направленных на раскрытие экспортного потенциала экономики Приморья: от обучения до презентации приморских товаров на глобальных международных выставках. Мы стараемся создать для предпринимателя большой набор возможностей, а какой из этих возможностей воспользоваться – он решит сам. Встречи власти и бизнеса в различных форматах позволят нам актуализировать краевую программу развития МСП, исходя из потребностей бизнеса.

Досье "Золотого Рога": Организатором конференции «Бизнес у моря» традиционно выступил департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края при поддержке ряда общественных объединений предпринимателей. В числе экспертов выступили эксперты Агентства стратегических инициатив, а также краевых институтов поддержки бизнеса: Центра поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда, Инвестиционного агентства, Микрокредитной компании, Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

На верхнем фото: Губернатор Приморья Олег Кожемяко на открытии конференции: «Мы поддерживаем предпринимателей, которые работают порядочно и открыто, платят налоги. Для этого созданы различные институты развития, действуют меры поддержки».

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