Джонки идут на абордаж

Нашествие браконьеров из КНДР на прибрежные воды России может спровоцировать международный скандал - российские рыбаки обратились в прокуратуру

Очередная корейская шхуна, выброшенная на приморский пляж на прошлой неделе, вновь заставила дальневосточников говорить об ожидаемой массовой экспансии корейских шхун в местные воды (см. досье).

Между тем, промысел у берегов Приморья вели сотни корейских шхун. Но, как и в предыдущие годы, корейские рыбаки воспользовались этим разрешением как входным билетом в воды России. Сотни нелегальных добытчиков почти на полгода оккупировали подзону Приморья. Очевидным фактом этой браконьерской вакханалии стало укрытие от шторма в заливе Ольги около 300 судов в августе 2018 года. Десятки выброшенных на побережье шхун, в которых приморские жители находили как живых, так и мертвых северокорейских рыбаков, не оставили сомнений о том, что в водах Приморья идет открытый грабеж морских биоресурсов. Помимо откровенного браконьерства эти сотни шхун практически парализовали промысловую деятельность российского флота в водах Приморья, так как не соблюдали элементарные правила ведения совместных промыслов.

Грабеж средь синя моря

Но если отдыхающие особых потерь от иностранных рыбаков не несут, то российские рыбаки теряют орудия лова, а государство - биоресурсы, которые тысячами тонн вылавливаются иностранными судами.

Именно об этом говорил на недавней коллегии Росрыболовства представитель управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны ПС ФСБ России Олег ВОЛКОВ. По словам офицера, проблема незаконного промысла судов Северной Кореи настолько актуальна, что для ее решения нужны совместные меры межгосударственного характера.

Пограничная служба вновь подняла этот вопрос перед отраслевой общественностью. Контролируя морское побережье с помощью радиолокационных средств, она понимает масштаб проблемы. «Суда КНДР создают помехи рыболовству российских судов, в том числе в части хищения уловов и орудий добычи российских пользователей. Для решения этой проблемы одних войсковых методов будет недостаточно. Необходимо принятие совместных решительных мер межгосударственного характера», – сказал представитель ПС ФСБ России. Нужно использовать всю имеющуюся переговорную площадку, чтобы власти Северной Кореи приняли меры по соблюдению договоренности в сфере предупреждения и пресечения ННН-промысла, считают в погранслужбе.

Упоминание о войсковых методах не случайно. Росрыболовство второй год подряд обязано не выдавать квоты КНДР, так как они нарушают свои обязательства. Взаимоотношения с КНДР осуществляются на основе Соглашения от 6 мая 1987 года между Правительством СССР и Правительством КНДР о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. В целях реализации соглашения из представителей сторон создана Российско-Корейская Смешанная Комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, на ежегодных сессиях которой рассматриваются все вопросы, представляющие взаимный интерес.

Из протокола предыдущих сессии следует, что уже в 2016 г. корейская сторона не придерживалась достигнутых договоренностей. «ННН–промысел» в территориальном море и ИЭЗ России приобрел массовый характер и имеет тенденцию к увеличению. Российская сторона обратила внимание корейской стороны на факты допущенных противоправных действий со стороны корейских рыболовных судов в ИЭЗ России в 2016-2017 гг. в отношении российских пользователей водных биологических ресурсов (порча и хищение промыслового имущества и крабовых порядков российских рыбаков). Несмотря на неоднократные обещания корейской стороны принять меры, количество нарушений, связанных с ННН-промыслом гражданами КНДР в российских водах, в 2017 году значительно возросло. Россия информировала корейскую сторону о наличии задолженности по оплате штрафов и возмещению ущерба гражданами КНДР, привлеченными к ответственности за осуществление в 2017 году ННН-промысла в российских водах. Однако корейская сторона не приняла мер по оплате штрафов и возмещению ущерба, а также пресечению в 2018 году случаев гражданами КНДР незаконного промысла в территориальном море и ИЭЗ России с нарушением законодательства России. В итоге, ФАР должно было воздержаться от предоставления корейской стороне квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в ИЭЗ России в 2018 году.

Но в 2018 г. квоты корейцы получили. «Приморское территориальное управление Росрыболовства выдало разрешения на добычу тихоокеанского кальмара в исключительной экономической зоне РФ 59 корейским судам – это 55 единиц добывающего флота и 4 плавбазы», - проинформировал руководитель Приморского терруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ. По его словам, иностранные суда должны были быть оборудованы техническими средствами контроля, обеспечивающими подачу информации об их местоположении.

Жалуйтесь!

На всякий случай Приморское терруправление Росрыболовства призвало предприятия, работающие в подзоне Приморье, сообщать пограничным органам о фактах хи щения промвооружения или нанесения ему повреждений. Рыбакам предложили дублировать эту информацию в адрес Приморского ТУ для передачи в Федеральное агентство по рыболовству – чтобы была возможность выработать меры реагирования в рамках межправительственных соглашений. Была даже разработана специальная памятка для капитанов-россиян, как действовать, если пострадали орудия лова или обнаружены суда, которые можно заподозрить в незаконном промысле.

Примечательно, что руководитель управления Росрыболовства Андрей Гинкель еще в прошлом году озвучил угрозу для российских граждан. Он призывал исключить случаи, когда экипажи пытаются сами остановить возможных нарушителей. «Ни в коем случае нельзя ставить под угрозу безопасность граждан Российской Федерации, находящихся на рыбопромысловых судах», – подчеркивал руководитель территориального управления.

Но все принятые меры не могли решить проблему. Официально за период навигации 2018 г. составлено более 60 административных дел, более 10 дел переквалифицировано в уголовные. Такие данные приводит представитель Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Денис КОЗЛОВ. Сумма штрафных санкций составила более 2 млн рублей.

Приморские пограничники оказались перед дилеммой: либо проводить войсковую операцию на море с использованием авиации и флота, либо ждать, когда сотни шхун, покинут воды Приморья. В ноябре флот корейцев ушел, нанеся колоссальный вред экологии края. Так, деревянные джонки, содержащие все отходы жизнедеятельности северокорейцев, шли напрямую в море – от этого, от потерпевших крушение лодок и выброшенных орудий лова пострадали и прибрежные территории, и морские заповедники. Из-за хищения и уничтожения орудий лова северокорейскими рыбаками российские рыбаки были вынуждены оставить перспективные районы промысла на юге Приморья и сместиться севернее. Экономический ущерб от этого исчисляется сотнями миллионов рублей. Армада джонок бесцеремонно вылавливала всё, что попадалось в их орудия лова, запрещенные в России.

Остались без улова

Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, еще предстоит оценить, но есть показательный факт. В 2018 году был наибольший подход лососёвых к российским берегам, рекордные выловы красной рыбы были во всех регионах, кроме Приморского края, где красной рыбы не было поймано вообще. Эксперты убеждены: вся красная рыба, совершающая обратную миграцию на нерест, в Приморье годами вылавливалась корейскими браконьерами на подходе ставными сетями. Это подорвало промысловый запас на последующие годы.

Однако в 2019 году военные прогнозируют, что безнаказанность незаконного промысла может увеличить количество шхун до нескольких тысяч единиц. К нам могут прийти корейские кальмароловы, ранее работавшие в ИЭЗ Японии. По данным Японии, в прошлом году их береговая охрана сделала 1624 северокорейским судам предупреждении о недопустимости их незаконной деятельности. И, скорее всего, вход в японскую ИЭЗ для них будет закрыт. Японцы считают, что и Россия может не выделять КНДР квоты, так как масштабный ННН–промысел корейцев подрывает общий запас промысловых объектов в Японском море.

Если японцы не пустят к себе 1 624 шхуны, то не сложно представить, где попытается закинуть свои орудия эта армада. Эксперты считают, что если придется выдворять северокорейских рыбаков из акватории Приморья войсковыми методами, то это приведет к политическому кризису между странами.

Не стоит забывать и о том, что российские рыбаки не пользуются своей возможностью добывать глубоководного краба, анчоуса, кальмара и скумбрию в зоне КНДР также из-за нарушений договоренностей. Рыбаки предпринимали попытки, но корейские военные сторожевые корабли чуть не захватили российские траулеры, работающие по межправсоглашениям...

Эти очевидные факты говорят о том, что Россия имеет полное право в 2019 году не выделять КНДР квоты и не выписывать рыболовные билеты. И не важно, какой объем попросят корейцы: выписка билетов даже на 30 судов - это входной билет для сотен их шхун.

«Если речь идет о политическом аспекте сотрудничества, то Россия может выделить КНДР квоты на вылов кальмара и минтая в Беринговом море, - считают эксперты. – В этом случае к месту вылова пройдет всего несколько крупнотоннажных судов, на которых будут установлены средства технического контроля. Их легче контролировать. Тысячи северокорейских шхун на север не пойдут. Кальмар в этом районе неодуемый, и Россия может выделить объемы без ущерба для российских пользователей».

Ау, Росрыболовство!

Но услышат ли эти предложения в Росрыболовстве? Официальной информации о том, что Россия выдала разрешения корейским рыбакам на вылов своих биоресурсов в подзоне Приморья, пока нет. Но экспертов настораживает тот факт, что Росрыболовство не размещает на своем официальном сайте информацию о предстоящей 32-й сессии Смешанной комиссии по рыболовству между Россией и КНДР. Нет также данных о выделенных квотах Республике Корея и КНР.

В разделе «международное сотрудничество» не размещено ни одного протокола с решениями о выделении квот иностранным государствам. Это заставляет думать о том, что либо эти квоты выделяются по серым схемам, либо распределение биоресурсов для иностранных государств приравняли к государственной тайне.

И, как ранее отметила Генеральная прокуратура, таинственность в делах со стороны ФАР плохо заканчивается для отрасли. В частности, прокуратурой выявлен ущерб в 2 миллиарда рублей. В случае же официального допуска флота Северной Кореи в наши воды, получаем ущерб значительно больший. При этом процесс выделения и лишения квот для российских компаний отражен на сайте Росрыболовства.

Не раскрыл информацию о наделении квотами на коллегии Росрыболовства и глава ведомства Илья ШЕСТАКОВ. Из материалов коллегии следует, что «в указанном периоде продолжалась реализация межправительственных соглашений в области предупреждения ННН-промысла живых морских биоресурсов с КНДР».

Если ФАР, не учитывая реальные обстоятельства, вновь санкционирует работу корейских судов в 2019 году, то регулятор намеренно спровоцирует конфликт на промысле между рыбаками двух стран, который может перерасти в международный скандал. Но учитывая, что КНДР и Россия находятся в конструктивном политическом процессе, обострение ситуации невыгодно ни России, ни КНДР.

Самым правильным для Росрыболовства было бы, учитывая многочисленные нарушения со стороны КНДР, отказать им в выделении квот и выдаче разрешений на промысел для северокорейских судов, ведь они даже штрафы не погасили. Но начальник Управления международного сотрудничества Росрыболовства Сергей СИМАКОВ упорно игнорирует эти факты, не замечая той критической ситуации, в которую он вогнал российских рыбаков.

Учитывая, что нет официальной и прозрачной информации по выделению квот иностранным государствам, общественность Приморского края просит генеральную прокуратуру считать эту публикацию официальным обращением по вопросу выделения квот по межправительственным соглашениям.

Досье "Золотого Рога": В прошлом году Россия выдала квоты Корейской Народно-Демократической Республике, разрешив добыть 59 северокорейским судам: кальмара - 9 000 т, сайры - 200 т, анчоуса - 200 т, а также 1 500 т минтая в Беринговом море.