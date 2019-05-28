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ДВФУ и Билайн заключили соглашение о сотрудничестве
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программы «Технопарк «Русский»
Его основная цель — создание в кампусе экосистемы поддержки технологического предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока, а также вовлечение сотрудников, студентов и аспирантов вуза в проектную деятельность с использованием реальных кейсов и задач, организация современных образовательных программ и практик.
По условиям соглашения, Билайн будет готов проводить для учащихся и сотрудников университета профильные семинары с участием экспертов рынка и иные мероприятия по повышению знаний о телекоммуникационной сфере, а также реализовывать инициативы по развитию сети мобильной связи и организации площадок по тестированию перспективных технологий на территории ДВФУ.
«Наше взаимодействие с ДВФУ призвано сплотить бизнес и науку и стать ключом к успешному развитию высоких технологий на Дальнем Востоке. Делясь накопленным опытом и знаниями, предлагая студентам сегодня решать реальные кейсы, участвовать в организационных процессах, мы в ближайшей перспективе получаем высококвалифицированных востребованных на рынке специалистов, готовых внести совместно с Билайн неоспоримый вклад в развитие телекоммуникационного рынка Дальнего Востока, а, значит, и привлекательности территории для комфортной жизни и успешного ведения бизнеса», — заявил территориальный управляющий Приморского кластера Александр Тепляков.
ДВФУ, со своей стороны, также заинтересован в проведении образовательных курсов, мастер-классов и семинаров для учащихся профильных специальностей, которым необходимо понимать принципы работы современной сотовой связи и перспективы ее развития, а также организации практики и будущем успешном трудоустройстве таких студентов.
«С Билайн нас связывают смелые планы и очень интересные идеи, одна из которых посвящена открытию лаборатории по исследованию перспективных технологий форматов 5G. Тестовая площадка должна развернуться в кампусе университета. Новые подходы к созданию программного обеспечения и электроники — ниша, которая является пока сравнительно свободной в России: разработчиков не так много, тестовых зон и вовсе практически нет. В этом смысле мы могли бы вместе транслировать передовой опыт в нашей стране и испытывать то, что уже есть в ближайших к нам государствах — Китае, Японии, Сингапуре и Южной Корее», — подчеркнул проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов.
Отметим, ДВФУ и Билайн уже связывает опыт успешного сотрудничества. Ранее оператор запустил на своих сетях связи технологию Massive MIMO, одну из ключевых технологий для построения в будущем 5G, позволяющую за счет дополнительной секторизации базовых станций обеспечить большую емкость сети и качественный доступ в интернет в условиях максимальной концентрации абонентов. Базовая станция с Massive MIMO расположена в районе девятого корпуса ДВФУ. Зона ее покрытия распространяется также на корпусы C, E, F, 10 и 11, где расположены Инженерная школа, Школа гуманитарных наук, гостиничный комплекс «Южный».
«Технопарк Русский» — программа совместных действий образовательных учреждений, государственных и частных структур, некоммерческих организаций и отдельных энтузиастов по созданию на острове экосистемы поддержки технологического предпринимательства. Работа ведется в рамках перечня поручений Президента России по итогам Восточного экономического форума от 10 октября 2018 года в целях инновационного развития Дальнего Востока и обеспечения лидерства страны на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
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