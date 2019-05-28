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Хабаровск обогнал Владивосток в росте цен на жилье
К маю цена среднего «квадрата» на вторичку во Владивостоке достигла 114,6 тысяч рублей
Сразу два крупных города ДФО стали лидерами по темпам роста цен на вторичном рынке жилья России. По данным столичного интернет-сервиса «ЦИАН», Хабаровск и Благовещенск в период с мая 2018 года по май 2019 достигли роста средней цены предложения 1 кв. метра жилья 16%. Соответственно цена «квадрата» в Хабаровске достигла 82,3 тыс. рублей, а в Благовещенске – 68,4 тысячи. Третьей оказалась Казань – 15%.
Владивосток занял только 12 место среди 89 крупных российских городов, которые попали в выборку. Здесь темпы роста средней цены на вторичку за минувший год оказались в пределах 12% при среднем росте по всем обследуемым городам 11%.
По данным Аналитического центра ЦИАН, к маю цена среднего «квадрата» на вторичку во Владивостоке достигла 114,6 тысяч рублей. При этом «квадрат» сочинской жилой недвижимости на вторичном рынке достиг 130,1 тысяч рублей, и уступает в цене только Москве и Санкт-Петербургу. А дальневосточная столица – на четвертом месте.
По-прежнему четвертое место у Владивостока после Сочи – 126,7 тысяч рублей и 94,4 тысячи соответственно – и на рынке нового жилья по итогам с мая прошлого года по май нынешнего. За год рынок нового жилья Владивостока подорожал на 9%, что соответствует среднему росту цен этого сегмента по все исследованным крупным городам. Стоит отметить, что лишь Сочи и Казани из наиболее дорогих городов удалось преодолеть за год рост цены на новое жилье в пределах 20%. А лидерами темпов роста на новострой стали Псков и Саратов – 9% и Ульяновск с Петрозаводском – по 21%. В прошлом году средняя цена «квадрата» по лидерам роста не превышала 50 тысяч рублей.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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