Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье появится современный рыбоперерабатывающий завод
28 Мая 2018, 17:47 | Приморье
Проект по строительству берегового завода «Русский минтай» реализуется на территории ТОР «Надеждинская», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В 2018 году компания «Русский минтай» приступит к строительству рыбоперерабатывающего завода мощностью 25 тысяч тонн готовой продукции в год. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.
«Русский минтай» - совместное предприятие «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК) и компании «ДВ Инвест», зарегистрированное в ТОР «Надеждинская». Как сообщила Евгения ЦЫМБАЛ, начальник управления внешних и внутренних коммуникаций OOO «Русская Рыбопромышленная Компания», накануне заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию бизнеса РРПК Иван ОСАДЧИЙ и заместитель руководителя Федеральное агентство по рыболовству (ФАР) Петр САВЧУК подписали договор о закреплении и предоставлении компании доли квоты добычи водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства.
«Наша с вами задача сделать отрасль современной, высокотехнологичной, - сказал Петр Савчук. - Рассчитываем, что результат этих позитивных изменений будет виден, прежде всего, нашим российским потребителям, и продукция под знаком «сделано в России» будет лучшей в мире».
Проект по строительству берегового завода «Русский минтай» реализуется на территории ТОР «Надеждинская». Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и позволит выпускать различные виды высококачественной рыбной продукции. Общие инвестиции в проект составят около 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит квоты на добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.
«Строительство современных береговых перерабатывающих мощностей является важным шагом на пути реализации стратегии Русской Рыбопромышленной Компании по увеличению доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, – отметил генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин. – Новый завод обеспечит расширение возможностей Компании по выпуску высококачественной продукции из дикой белой рыбы, в том числе в категории «готово к приготовлению», что отвечает фокусу РРПК на всей цепочке ценности для конечного потребителя».
Проект «Русский минтай» был разработан РРПК в рамках участия в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели. При проведении заявочной кампании было зафиксировано превышение заявленной потребности в инвестиционных квотах над выделенным на эти цели объемом ресурса, в связи с чем Росрыболовство провело аукцион на понижение, в ходе которого две компании сняли свои заявки.
Досье «Золотого Рога»
РРПК - один из лидеров среди российских производителей дикой белой рыбы. Компания занимает первое место в России и третье место в мире по добыче минтая. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
Автор:
Теги: Русский минтай тор надеждинская ррпк
Новости тематики
- В Приморье появится современный рыбоперерабатывающий завод
- Дальний Восток намерен поймать "золотую" рыбу
- В Приморье подсчитали морской урожай
- Аквакультура пропишется в заповедной воде
- Приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и трески
- Инвесторы в марикультуру найдут место онлайн
- Профессия рыбака теряет популярность
- В Приморье создается рыбная империя
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- На острове Русский проверяют рост урожая на гребешко-трепанговой ферме
Новости раздела
- На ПМЭФ подписано важное российско-японское соглашение по Находке
- Во Владивостоке назвали победителей юбилейного конкурса "Предприниматель года"
- В Приморье появится современный рыбоперерабатывающий завод
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- На острове Русском появится еще один "мост"
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- Клиенты Tele2 путешествуют по другим правилам
- Дальний Восток намерен поймать "золотую" рыбу
- Бизнесу Приморья упростили доступ к госзакупкам
- Более миллиарда рублей намерена вложить в Приморье группа компаний "Русские Башни"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Японский холдинг начал поглощать крупную приморскую компанию
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- В российских школах введут пятую четверть
- Экс-мэр Владивостока показал пошагово, как фабрикуются уголовные дела
- Школьных учителей обманывают и обкрадывают с помощью системы оплаты труда
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
Loading...
Самое главное чтобы поступал "митя" на переработку без червей . . . .