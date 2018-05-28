Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье

В случае решения этого вопроса, проект может быть реализован за четыре года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проект Южной Кореи по строительству в Приморском крае мощного рыбоперерабатывающего комплекса столкнулся с ожидавшимися проблемами. Как пояснил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор департамента океанического рыболовства министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Донг-Йеоб Янг, корейские инвесторы, выбравшие в качестве площадки для реализации проекта мыс Назимова, до сих пор не могут получить каких-то конкретных решений с российской стороны в части выделения земельного участка.

«Мы ставим перед собой план за четыре года получить все необходимые разрешительные документы, завершить строительство и приступить уже к основной деятельности. Как только российская сторона предоставляет участок, то корейская сторона, участвующая в консорциуме, начинает инвестирование и приступает к строительству. Однако вызывает сожаление то, что вопрос выделения земельного участка еще не решен, поэтому инвестиции пока не направляются. Мы думаем, что мыс Назимова является оптимальным местом для реализации проекта. Мы вели неоднократно переговоры, но не смогли добиться каких-то определенных решений. В чем-то даже пришлось сократить проект. Тем не менее маржинальность его достаточно высокая. В целях реализации данного соглашения прошу правительство РФ помочь решить данный вопрос (с землей). Как только мы сможем определиться с конкретной территорией, мы считаем, проект будет успешным», - сказал г-н Янг.

Ранее президент южнокорейской компании Korea Trading & Industries Co., Ltd Со Иль Тхэ озвучил, что консорциум южнокорейских и российских инвесторов готов вложить более $130 млн в строительство рыбоперерабатывающего комплекса в Приморье. Комплекс будет включать в себя логистический центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и контейнерный терминал, а также завод по переработке рыбного филе и крабового мяса.

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, в свою очередь, предложил инвесторам рассмотреть вариант с площадкой в бухте Ракушка Ольгинского района.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Одним из базовых направлений деятельности Korea Trading & Industries Co. является судоремонт, модернизация и переоборудование различных видов судов, поставка орудий лова и разнообразного рыбопромыслового снабжения, а также снабжения для любого типа судов. Ключевые подразделения компании и ее представительства расположены в Южной Корее, Китае и на Дальнем Востоке России, в Корее и Китае находится судоремонтная база.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.