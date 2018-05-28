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Клиенты Tele2 путешествуют по другим правилам
28 Мая 2018, 09:44 | Приморье
Компания предлагает клиентам выгодные условия в поездках по России: мобильный интернет из пакета, включенного в тариф, безлимитные соцсети и мессенджеры, бесплатные входящие и особые условия на исходящие звонки.
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новую рекламную кампанию, в которой рассказывает о преимуществах линейки тарифов «Мой Tele2».
На этот раз действие нового рекламного ролика разворачивается за пределами мегаполиса. В поездках по просторам России зачастую приходится экономить на услугах мобильной связи и изменять привычный профиль потребления. Ведь, бывает, «в путешествиях связь дорожает, и думаешь, добраться бы до Wi-Fi».
Путешествующим абонентам по дороге встречается супермобиль с командой Tele2, которая рассказывает о других правилах оператора. Условия тарифов линейки «Мой Tele2» не меняются в поездках по стране: где бы абонент ни находился, стоимость тарифа не вырастает, при этом все его преимущества сохраняются. Поэтому пассажиры супермобиля Tele2 не расстаются со своими гаджетами. Фанаты смотрят трансляцию футбольного матча, молодой человек принимает входящий вызов от мамы, а девушка делает селфи со своей собакой и быстро размещает его в социальных сетях.
Выгодные условия в поездках по России доступны всем пользователям тарифов линейки «Мой Tele2». Они могут свободно пользоваться интернетом, социальными сетями и мессенджерами без доплат и подключения дополнительных опций. Входящие звонки бесплатны. На всех действующих пакетных тарифах исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф.
Подробное описание тарифов и их преимуществ доступно на сайте tele2.ru. Новые рекламные ролики можно посмотреть на официальном канале Tele2 на YouTube.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и рекламы – Кира Забара
McCann
Креатив – Шамиль Шарифьянов, Сергей Мариничев, Елена Визигина, Ася Новикова
Отдел ТВ-производства – Константин Баландин, Александр Ермолович
Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анна Епишенкова
Стратегический отдел – Алена Голубева, Лола Велленова
ParkProduction
Режиссер-постановщик – Тигран Бежанов
Второй режиссер – Олег Романов
Оператор – Иван Лебедев
Режиссер монтажа – Николай Ряховский
Продюсер – Андрей Комолятов
Постпродакшн-продюсер – Алексей Закирьянов
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