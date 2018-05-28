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Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
28 Мая 2018, 10:52 | Приморье
Компания намерена не только начать производство, но и создать сервисный центр по обслуживанию техники
Один из крупнейших производителей машин и оборудования дорожно-коммунальной сферы в России – ООО «Меркатор Холдинг» – намерен разместить в Приморье производство высокотехнологичной инновационной специальной коммунальной и дорожной техники. Соответствующее соглашение, предполагающее реализацию целого комплекса проектов, подписал врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с председателем Совета директоров компании Станиславом Николаевым на XXII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Компания намерена до 2030 года не только открыть на территории края производство техники, но и создать сервисный центр по ее обслуживанию. Кроме того, в Приморье должен появиться центр по обучению и повышению квалификации водителей и инженерно-технического персонала предприятий дорожной и коммунальной сферы. Также в планах компании – реализация проектов по цифровизации дорожной и коммунальной отрасли, повышение качества содержания дорог и улично-дорожной сети городов, внедрение новых инновационных технологий в дорожной и коммунальной сферах, инноваций в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще одно направление сотрудничества – совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения. Компания рассчитывает вложить в реализацию проектов более 500 миллионов рублей и создать в крае около 30 рабочих мест.
По словам Андрея Тарасенко, сотрудничество с «Меркатор Холдинг» имеет огромное значение для края. Региону не хватает спецтехники для работы на дорогах муниципалитетов, кроме того, требуется и создание новых производств. Совместные проекты с компанией «Меркатор Холдинг» помогут решить обе задачи.
«Очень интересный проект. Параллельно будет вестись производство и сборка техники. Нам такие машины нам очень нужны. Особенно важно, что выпуск будет открыт непосредственно на нашей территории. Мы сможем обеспечить техникой все города и районы края», – подчеркнул глава региона.
Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко принимал участие в работе XXII Петербургского международного экономического форума в северной столице России.
Досье "Золотого Рога"
ООО «Меркатор Холдинг» – один из крупнейших российских поставщиков и производителей дорожной и коммунальной техники, работающий с 1998 года. Компания имеет производственную базу в Калуге, где изготавливаются машины и оборудование по собственным технологиям, а также локализовано производство специальной и дорожно-уборочной техники совместно с концерном Bucher Municipal AG (Швейцария). Среди выпускаемых моделей – комбинированные дорожные машины (КДМ) на базе коммерческих шасси КАМАЗ, МАЗ, SCANIA, MERCEDES-BENZ, VOLVO, подметально-вакуумные, самоходные вакуумные подметально-уборочные, самоходные снегоочистительные машины, техника для обращения с отходами и другая.
За последнее время компания успешно реализовала десятки государственных контрактов на поставку более пяти тысяч единиц спецтехники и оборудования.
В конце 2017 года ООО «Меркатор Холдинг» стал победителем рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний «ТехУспех» приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров» и вошел в число 32 компаний, названных «Национальными чемпионами».
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