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На острове Русском появится еще один "мост"
28 Мая 2018, 11:24 | Приморье
Остров Русский во Владивостоке призван стать российской "технологической долиной" в АТР
Дальневосточный федеральный университет и администрация Приморского края заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технологического предпринимательства. Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко и проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.
Стороны договорились о взаимодействии в развитии инноваций и экономики региона в целом, сообщили газете "Золотой Рог" в в администрации Приморья.
«Остров Русский уже стал символом прорыва Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока, а концепция развития острова – это практически книга будущего. Мы уже начали творить наше будущее, и сегодня сделали очередной, очень важный шаг. Рад, что он говорит о формировании прочной и эффективной связи между университетом и администрацией Приморского края, благодаря которой у технологических и инновационных предпринимателей появится свой остров или даже долина. И у нас появится еще один мост – на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – отметил Константин Богданенко.
По мнению Дмитрия Земцова, на Дальнем Востоке особенно важно концентрировать общие усилия в «точках прорыва», где можно реально добиться достаточной плотности и эффективности человеческого капитала.
«Остров Русский является одной из таких “точек” и призван стать российской “технологической долиной” в АТР. ДВФУ делает ставку на поддержку стартапов, бизнеса в сфере высоких технологий, и вместе с такими партнерами, как Администрация края, мы формируем экосистему для инновационного развития всего региона», – отметил проректор по развитию университета.
Важным элементом новой среды является технопарк «Русский». Это совместный проект ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 25 партнерских организаций. Технопарк работает с проектами на всех стадиях, которые готовы развернуться на рынках Дальнего Востока и в будущем продвинуться в азиатские страны. Резидентами уже стали более 40 компаний в сферах IT, нейротехнологий, биотехнологий, робототехники, технологий дополненной и виртуальной реальности.
Технопарк в ДВФУ создан в рамках утвержденной Правительством РФ концепции развития острова Русский. На первом этапе инновационная экосистема формируется в университете, далее предполагается ее распространение на территорию острова. Это способствует созданию особой научно-образовательной среды, оказывающей всестороннюю поддержку технологическим проектам, их быстрому продвижению и проверке на рынке.
Напомним, в работе XXII Петербургского международного экономического форума, который проходит в северной столице России с 24 по 26 мая, принимал участие врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
На площадке форума глава региона подписал 10 соглашений, в том числе о внедрении инноваций в дорожной и коммунальной сферах, выпуске гражданской продукции, реализации концепции «Цифровой город», развитии биржевых торгов лесоматериалами и другие.
Также Андрей Тарасенко провел ряд переговоров с представителями российских и иностранных компаний, руководством банков.
Кроме того, руководитель края принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступил Президент России Владимир Путин, и в работе тематических сессий.
Отметим, в этом году частью деловой программы ПМЭФ стала дальневосточная повестка.
Фото – пресс-служба ДВФУ.
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