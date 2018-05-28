Дальний Восток намерен поймать "золотую" рыбу

Общий объем заявленных инвестиций резидентов СПВ в рыбной отрасли составляет порядка 40 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия «Золотая» рыба: факторы долгосрочной устойчивости рыболовства», участниками которой стали заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков; директор департамента океанического рыболовства министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Дон-Йоб Йанг; председатель совета директоров, Knarr Maritime Consortium Финнбоги Йонссон; председатель совета директоров Норвежско-российской торговой палаты Лив Моника Стубхольт; президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока . В ходе дискуссии Денис Тихонов подчеркнул, что на Дальнем Востоке России для инвесторов сегодня созданы особые условия,

«Сегодня на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития и в 5 регионах действует режим Свободного Порта Владивосток. Корпорация исполняет функции управляющей компании: обеспечивает получение резидентами льгот, в ТОР обеспечивает земельными участками и инфраструктурой. Режимы предоставляют резидентам значительные налоговые преференции и административную поддержку. Общая эффективность проектов при использовании льгот повышается на 30%», - рассказал генеральный директор КРДВ.

Он также сообщил, что из 950 резидентов макрорегиона 45 реализуют инвестиционные проекты именно в рыбной отрасли, общий объем заявленных ими инвестиций составляет порядка 40 млрд рублей. При этом после начала программы «Квоты в обмен на инвестиции» появилось 15 новых проектов.

«В перспективе мы для себя видим 3 вектора движения: продолжение работы в уже сформированных условиях и повышение ее эффективности; активное участие в разработке новых государственных механизмов стимулирования инвестиционный активности предприятий отрасли, в том числе направленных на развитие специального судостроения на Дальнем Востоке», - сообщил Денис Тихонов.

Напомним, во Владивостоке планируется реализовать инвестиционный проект по строительству рыбного рынка. В четырехэтажном здании расположатся торговые точки, ресторанная зона, бассейны для живой рыбы, технические помещения. Инициатором проекта выступила компания «Акватехнологии», создав для данного проекта отдельное предприятие «Фар Лайн ДВ». Соинвесторами проекта могут стать южнокорейский холдинг «Ханаро холдингс» и японская компания Kiyomura Corporation.

Фото: фотобанк ПМЭФ.