Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Журналист "Золотого Рога" выиграл конкурс и стал претендентом на поездку в штаб-квартиру HUAWEI
28 Мая 2015, 18:04 | Приморье
«Ростелеком» на Дальнем Востоке подвел итоги регионального этапа Международного конкурса на лучшие материалы в региональной прессе «Технологии для жизни – интернет со скоростью света!». На конкурс поступило более 80 работ от 56 журналистов дальневосточного региона.
Конкурс «Технологии для жизни – интернет со скоростью света» призван привлечь региональные СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества.
На Дальнем Востоке экспертное жюри отобрало 12 лучших работ в четырех номинациях: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет - СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры).
Дипломы и призы участникам и победителям дальневосточного регионального этапа были вручены на видео-пресс-конференции, объединившей несколько регионов. Лучшие региональные журналисты собрались в студиях Благовещенска, Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска. Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Алексей Сапунов во время пресс-конференции подвел итоги конкурса и поздравил победителей.
Призерами среди дальневосточных журналистов стали:
Номинация «Печатные СМИ»:
1 место - Клименко Олег, Приморский край («Издательская компания «Золотой Рог»),
2 место – Кутырев Илья, Амурская область (ИД «Амурская правда»);
3 место – Усов Павел, Хабаровский край («Коммерсант Дальний Восток»).
Номинация «Радио и телевидение»:
1 место - Щербакова Людмила, Магаданская область (ГТРК «Магадан» филиал ФГУП ВГТРК);
2 место – Стругачёва Ирина, Амурская область (телекомпания «Альфа-канал»);
3 место – Абрамов Виталий, Республика Саха (Якутия) (ГБУ РС (Я) НВК «Саха»);
Номинация «Интернет-издание»:
1 место - Семенова Ольга, Камчатский край (КГАУ Информационное агентство «Камчатка»);
2 место – Ларкина Наталья, Приморский край (РИА PrimaMedia);
3 место – Лисовая Яна, Амурская область (Информационное агентство «Порт Амур»);
Номинация «Социальные медиа»:
1 место - Сидорова Анна , Хабаровский край;
2 место – Бельтюков Леонид, Сахалинская область;
3 место – Ващенко Евгений, Приморский край;
В этом году был учрежден специальный приз «За активное и всестороннее освещение темы Телекоммуникации». Данная номинация была присуждена Вадиму Пасмурцеву, журналисту издания «Коммерсант Дальний Восток», г. Хабаровск.
Победители регионального этапа отправятся в Москву на финал конкурса. Главным призом для победителей на федеральном уровне станет поездка в штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэне (Китай) осенью 2015 года.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Автор:
Теги: Ростелеком связь конкурс
Новости тематики
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
Новости раздела
- Lotte пришла не только в гостиницу
- Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
- Автобусные маршруты открыты туристам Приморья
- Приморье закрыло дрифт-сезон
- Приморье возьмется за агротуризм
- Жители побережья оказались вне закона
- Отходный бизнес
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край
Loading...