Журналист "Золотого Рога" выиграл конкурс и стал претендентом на поездку в штаб-квартиру HUAWEI

«Ростелеком» на Дальнем Востоке подвел итоги регионального этапа Международного конкурса на лучшие материалы в региональной прессе «Технологии для жизни – интернет со скоростью света!». На конкурс поступило более 80 работ от 56 журналистов дальневосточного региона.

Конкурс «Технологии для жизни – интернет со скоростью света» призван привлечь региональные СМИ и блогеров к объективному и более качественному освещению инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества.

На Дальнем Востоке экспертное жюри отобрало 12 лучших работ в четырех номинациях: печатная пресса (газеты, журналы); радио и телевидение; интернет - СМИ (в том числе новостные агентства); социальные медиа (блогеры).

Дипломы и призы участникам и победителям дальневосточного регионального этапа были вручены на видео-пресс-конференции, объединившей несколько регионов. Лучшие региональные журналисты собрались в студиях Благовещенска, Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска. Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Алексей Сапунов во время пресс-конференции подвел итоги конкурса и поздравил победителей.

Призерами среди дальневосточных журналистов стали:

Номинация «Печатные СМИ»:

1 место - Клименко Олег, Приморский край («Издательская компания «Золотой Рог»),

2 место – Кутырев Илья, Амурская область (ИД «Амурская правда»);

3 место – Усов Павел, Хабаровский край («Коммерсант Дальний Восток»).

Номинация «Радио и телевидение»:

1 место - Щербакова Людмила, Магаданская область (ГТРК «Магадан» филиал ФГУП ВГТРК);

2 место – Стругачёва Ирина, Амурская область (телекомпания «Альфа-канал»);

3 место – Абрамов Виталий, Республика Саха (Якутия) (ГБУ РС (Я) НВК «Саха»);

Номинация «Интернет-издание»:

1 место - Семенова Ольга, Камчатский край (КГАУ Информационное агентство «Камчатка»);

2 место – Ларкина Наталья, Приморский край (РИА PrimaMedia);

3 место – Лисовая Яна, Амурская область (Информационное агентство «Порт Амур»);

Номинация «Социальные медиа»:

1 место - Сидорова Анна , Хабаровский край;

2 место – Бельтюков Леонид, Сахалинская область;

3 место – Ващенко Евгений, Приморский край;

В этом году был учрежден специальный приз «За активное и всестороннее освещение темы Телекоммуникации». Данная номинация была присуждена Вадиму Пасмурцеву, журналисту издания «Коммерсант Дальний Восток», г. Хабаровск.

Победители регионального этапа отправятся в Москву на финал конкурса. Главным призом для победителей на федеральном уровне станет поездка в штаб-квартиру Huawei в Шэньчжэне (Китай) осенью 2015 года.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».