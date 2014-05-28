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"Город" продвинул приморские лифты
Региональная выставка «Город» отлично помогает решать задачи бизнеса, отметил коммерческий директор ООО «Унгертэлеваторз» Сергей КОСЕНКОВ.
Компания, первой на Дальнем Востоке освоившая выпуск современных лифтов, в ходе выставки, традиционно проходившей в этом году во Владивостоке, получила около 50 новых деловых связей с потенциальными клиентами. А это значит, что молодое предприятие может рассчитывать на новые заказы и будет наращивать выпуск продукции.
Администратор выставки Ксения АЛИМОВА высказала мнение, что павильон этой компании был особенно привлекателен. Здесь можно было увидеть кабину лифта, узнать о его комплектации, предметно поговорить со специалистами. Она подчеркнула, что появление на Дальнем Востоке собственного лифтового производства стало отличной возможностью сократить сроки поставок современного и удобного в эксплуатации подъемного оборудования, получать профессиональные консультации по его установке и обслуживанию.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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