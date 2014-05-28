Приморскому бизнесу не хватает поддержки властей

Общественный совет предпринимателей Приморья провел деловой форум-конференцию

На прошедшей неделе во Владивостоке в преддверии Дня российского предпринимательства состоялся деловой форум-конференция, организованный Общественным советом предпринимателей Приморья.

В рамках программы мероприятия прошли «круглые столы», мастер-классы, панельные дискуссии, посвященные вопросам развития туристического бизнеса, привлечения и работы с кадрами, использования интернет-технологий для увеличения прибыли и продвижения бизнеса, ведения предпринимательской деятельности в сфере строительства и недвижимости, технологиям создания положительного имиджа организации и руководителя, а также возможностям франчайзинга при открытии предприятий общественного питания. Перед собравшимися выступили главы компаний и бизнес-тренеры.

- Предприниматели являются важной составной частью российской и приморской экономики, - считает Роман ИВАНИЩЕВ, президент Дальневосточной ассоциации рестораторов отельеров. - Последний год я возглавляю общественный совет при губернаторе по вопросам въездного туризма и по своему опыту могу сказать: для развития туризма в Приморском крае важно понимать, как мы можем использовать свои ресурсы, чтобы привлекать людей.

О деятельности ОСПП, существующего с 2001 года, рассказала руководитель Совета Юлия ПАК:

- Мы занимаемся информационной поддержкой малого и среднего предпринимательства, проводя в муниципалитетах семинары и мастер-классы, информируем их о существующих и потенциальных проблемах, выявляем пути решения, помогаем налаживать партнерские связи бизнес-образований между собой. За последний год нами было очень много сделано, и сейчас мы являемся крупнейшей организацией в Приморье, возглавляющей практически во всех муниципальных образованиях более 50 общественных объединений, в числе которых – предпринимательские и отраслевые объединения, такие как Ассоциация рестораторов и отельеров, Ассоциация строителей города Владивостока, Гильдия риэлторов, Ассоциация автоперевозчиков, туристические кластеры и прочее. Мы провели множество выездных мероприятий и бизнес-миссий на территории Приморского края и за рубежом.

Но основной задачей ОСПП остается мониторинг проблематики бизнеса и разработка решения проблем. На сегодняшний момент решается проблема, возникшая у производителей и продавцов алкогольной продукции. Скоро состоится заседание комитета ЗСПК, на котором руководство Совета предпринимателей обнародует ряд правок в краевой закон о реализации алкогольной продукции.

Также сейчас ОСПП пристально следит за ситуацией в налоговом законодательстве. Очередные поправки в Налоговый кодекс РФ от 2 апреля 2014 года, которые влекут за собой взимание налога на имущество, вызывают много беспокойства в среде малого и среднего предпринимательства. «По поводу нового закона мы тоже собираемся внести свои предложения, как все-таки можно снизить нагрузку на малый и средний бизнес, - сообщила Юлия Пак. - Предприниматели – самый активный класс общества в нашей стране, это неравнодушные люди, двигающие нашу экономику вперед».

По ее словам, условия для развития малого и среднего бизнеса в Приморье стали намного благоприятнее, чем несколько лет назад, поскольку уже достаточно долго государство принимает участие в судьбе бизнеса и помогает ему развиваться. Существует несколько видов господдержки, кроме этого, был проведен ряд мероприятий по снижению административных барьеров.

- Основное направление для того, чтобы наладить предпринимательский климат благоприятным, уже задано, - отмечает председатель ОСПП. – Но если говорить о ситуации в России, то ее экономика сейчас переживает не лучшие времена, наблюдается снижение покупательской способности у населения, и это соответствующим образом сказывается на развитии малого и среднего бизнеса. В этой сфере все еще есть проблемы, к которым требуется комплексный подход. Нужно не просто разрабатывать программы поддержки, а повышать доступность земельных участков, подключения к инфраструктуре.

По словам Юлии Пак, хотя приоритетными отраслями развития Приморского края остаются производство, сельское хозяйство и туризм, сейчас намного удобнее и комфортнее открывать бизнес в сфере услуг, поскольку это не требует огромных затрат и по трудовым резервам, и по мощностям. С точки зрения начинающего предпринимателя это может быть самым выгодным направлением.

Не секрет, что у бизнеса, особенно молодого, в начале пути возникают определенные трудности и с налогообложением, и с непомерно дорогой стоимостью аренды помещений.

- Хотя у нас и есть программы помощи, разработанные при участии государства, этого все равно недостаточно, - заявил Евгений МИНУТА, президент Бизнес-Спартакиады Приморья, заместитель руководителя Приморской лиги предпринимателей по связям с общественностью. - Сейчас задача молодых предпринимателей – оказаться в нашей Лиге, чтобы понять, как работают механизмы власти и как помогать этим механизмам, чтобы наладить структуру своего бизнеса, создать для себя материальную базу для развития, познакомиться с различными уровнями власти, чтобы создать максимально комфортные условия для своего труда.

Приморский край и город Владивосток развиваются, и своей задачей Приморская лига предпринимателей видит показать, что существует связь между малым и средним бизнесом и органами власти. Для молодых предпринимателей важно, чтобы создавались комфортные условия труда, рабочие места – от этого зависит, уедут ли люди из Приморья или нет. «Как можно больше молодежи должно открывать те или иные социальные проекты, позволяющие здесь работать и развиваться», - сказал Евгений Минута.

- Механизмы, с помощью которых осуществляется взаимодействие между бизнесом и властью, – Дума Владивостока, Законодательное Собрание, различные комитеты в администрации. Наши легионеры будут присутствовать на данных комитетах и высказывать свои предложения и замечания, - сообщил он.

Сейчас в Лиге предпринимателей состоит более 80 человек, задача – увеличить количество до 300. В планах у Лиги предпринимателей охватить не только Владивосток, но и регион в целом.

Юлия ХАМАГАНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.