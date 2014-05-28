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Бывший инженер-технолог ХГОКа одевает целый поселок в Приморье
Галина ПЯТКИНА – один из патриархов кавалеровского предпринимательства. Когда еще не было Дома торговли с его китайскими рядами, в далеком 1993 г. она, старший технолог горно-обогатительной фабрики ХГОКа, оказавшись наряду с другими работниками в отпуске без содержания, решила кормить семью, занявшись бизнесом.
- Сначала я ездила за ширпотребом в Китай, - рассказывает Галина Георгиевна. - Тогда еще рынок не был перенасыщен китайскими товарами, как сегодня, мы ходили торговали по организациям, продавали одежду на деревянном прилавке возле дальнегорского универсама. Но довольно быстро я переключилась с китайского товара на более качественный из Турции, Польши, а когда пошли проблемы с багажами, стала брать и московский, и белорусский товар. От поездок в Китай отказалась.
Сегодня в распоряжении Галины Пяткиной – два бутика «Престиж» с женской и мужской одеждой. «Престиж» - это уже своего рода бренд в Кавалерово. Это как знак качества. Все знают: если куплено в «Престиже» - это надолго. Хватит не на один сезон. Кроме того, цены в «Престиже» очень демократичные, если сравнить с аналогичными товарами во Владивостоке – там все дороже, накрутки больше. Сегодня «Престиж» по карману не только людям хорошего и среднего достатка, но и невысокого достатка, ведь здесь всегда идут навстречу покупателю и могут оформить товар в рассрочку на три месяца без всяких процентов.
Верхнюю одежду Галина Пяткина привозит сегодня из Турции, частично из Пекина, а платья, юбки, сарафаны, блузки – из Турции, Польши, Белоруссии. Немаловажно, что Пяткина ориентируется на людей всех возрастов и размеров. Нет такого, как во владивостокских бутиках, – размерный ряд только до 48. А для более крупных дам или мужчин – ничего. У Галины Пяткиной есть размеры с 42 по 70-й. Есть что выбрать.
Лично я как покупатель почти весь гардероб сформировала именно в «Престиже». Беру здесь все: от блузок с юбками и платьями до курток и шуб. И не могу сказать, что здесь – самые дорогие цены. Ценовая политика гибкая, рассчитанная на разный карман.
Галине Пяткиной – 63 года. Но она по-прежнему молода душой, энергична. Сама сажает огород, копает картошку. Хотя материальной необходимости в этом нет. Привычка. Она воспитала двоих детей, сын живет в Канаде, дочь – в Кавалерово. Галина Пяткина – счастливая бабушка пятерых внуков.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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