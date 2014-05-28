www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Бывший инженер-технолог ХГОКа одевает целый поселок в Приморье

28 Мая 2014, 12:40 | Приморье

Галина ПЯТКИНА – один из патриархов кавалеровского предпринимательства. Когда еще не было Дома торговли с его китайскими рядами, в далеком 1993 г. она, старший технолог горно-обогатительной фабрики ХГОКа, оказавшись наряду с другими работниками в отпуске без содержания, решила кормить семью, занявшись бизнесом.

- Сначала я ездила за ширпотребом в Китай, - рассказывает Галина Георгиевна. - Тогда еще рынок не был перенасыщен китайскими товарами, как сегодня, мы ходили торговали по организациям, продавали одежду на деревянном прилавке возле дальнегорского универсама. Но довольно быстро я переключилась с китайского товара на более качественный из Турции, Польши, а когда пошли проблемы с багажами, стала брать и московский, и белорусский товар. От поездок в Китай отказалась.

Сегодня в распоряжении Галины Пяткиной – два бутика «Престиж» с женской и мужской одеждой. «Престиж» - это уже своего рода бренд в Кавалерово. Это как знак качества. Все знают: если куплено в «Престиже» - это надолго. Хватит не на один сезон. Кроме того, цены в «Престиже» очень демократичные, если сравнить с аналогичными товарами во Владивостоке – там все дороже, накрутки больше. Сегодня «Престиж» по карману не только людям хорошего и среднего достатка, но и невысокого достатка, ведь здесь всегда идут навстречу покупателю и могут оформить товар в рассрочку на три месяца без всяких процентов.

Верхнюю одежду Галина Пяткина привозит сегодня из Турции, частично из Пекина, а платья, юбки, сарафаны, блузки – из Турции, Польши, Белоруссии. Немаловажно, что Пяткина ориентируется на людей всех возрастов и размеров. Нет такого, как во владивостокских бутиках, – размерный ряд  только до 48. А для более крупных дам или мужчин – ничего. У Галины Пяткиной есть размеры с 42 по 70-й. Есть что выбрать.

Лично я как покупатель почти весь гардероб сформировала именно в «Престиже». Беру здесь все: от блузок с юбками и платьями до курток и шуб. И не могу сказать, что здесь – самые дорогие цены. Ценовая политика гибкая, рассчитанная на разный карман.

Галине Пяткиной – 63 года. Но она по-прежнему молода душой, энергична. Сама сажает огород, копает картошку. Хотя материальной необходимости в этом нет. Привычка. Она воспитала двоих детей, сын живет в Канаде, дочь – в Кавалерово. Галина Пяткина – счастливая бабушка пятерых внуков.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: неделя российского предпринимательства 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru