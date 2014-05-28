От развития туризма в Приморье выиграют все

В этом уверен депутат ЗС ПК Сергей Ищенко

По оценке департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края, объем внутреннего турпотока в 2013 году составил 1 млн человек. Туризм давно определен в качестве важнейшего направления социально-экономического развития края. Однако говорить о том, что это направление эффективно и успешно, все еще преждевременно.

О том, что мешает развитию внутреннего и въездного туризма в Приморье и каковы перспективы этого сектора отрасли, «Золотой Рог» беседовал с депутатом ЗСПК, курирующим этот вопрос в комитете по экономической политике, Сергеем ИЩЕНКО.

- Сергей Анатольевич, в начале года наконец-то был принят проект закона «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края». Способен ли он изменить ситуацию в лучшую сторону?

- Есть все основания полагать, что он будет способствовать увеличению потока туристов в регион и количества новых туристских программ, а кроме того, оживит малый и средний бизнес, в т.ч. занятый в торговле, гостиничной индустрии и секторе общественного питания, и в итоге будет работать на развитие экономики края в целом. Особо отмечу, что законопроект был составлен с учетом поправок и мнений представителей реального турбизнеса, с которыми я неоднократно встречался лично.

Трудно недооценить, какой импульс даст развитие внутреннего туризма для края и региона, но пока, вынужден признать, у нас не создано условий, отвечающих требованиям международного туризма, таких как гарантия личной безопасности туриста, наличие квалифицированного персонала с хорошей языковой подготовкой в местных отелях и на маршрутах, транспортная доступность и т.д. Вот и получается, что природный потенциал Приморья настолько высок, что в этом плане край даст фору многим разрекламированным заповедным уголкам на карте мира. Но для того, чтобы туристы массово захотели к нам поехать, надо еще работать и работать.

- Не могу не спросить: а лично вам интересен край с точки зрения туризма? Сами бы отправились путешествовать по его просторам?

- Я с большим удовольствием занимаюсь этим уже много лет. Например, ежегодно со своими сотрудниками совершаю сплавы по таежным рекам. До верховья добираемся на автотранспорте, максимально используя дорожную сеть и проходимость отечественных внедорожников, а затем 3–4 дня плывем вниз на надувных лодках или плотах. Поэтому я не понаслышке знаю, сколь величественны и первозданны прибрежные ландшафты в глубоких таежных дебрях, сколь щедра и богата приморская природа. Поэтому в ходе работы над законопроектом я прекрасно понимал, о чем речь.

- Знаю, что вы часто бываете за рубежом – в деловых поездках, на отдыхе. Пытаетесь «подсмотреть» что-то полезное, что можно привнести в Приморье?

- Безусловно. Я вообще подхожу к любому вопросу практически, и туризм не исключение. Вижу и понимаю специфику его развития за рубежом, отличительные особенности. Кроме того, как руководитель крупного предприятия, знаю: прежде чем рассчитывать на дивиденды, необходимо сделать вложения. В ОАЭ, например, до 80% доходов бюджета составляют поступления от туристической отрасли, а не от нефти, как можно предположить. Столько стране дают 5-6 млн туристов, приезжающих в нее ежегодно. Но для их привлечения в Эмиратах создана отличная инфраструктура, в т.ч. развлекательная, построено около 500 первоклассных отелей (а мы еще в крае дебатируем в отношении необходимости «хаяттов» или игорной зоны!). Впрочем, судя по логике отдельных категорий приморцев, и мосты строить не надо было, и развязки. Может, пора перестать жить местечковыми представлениями и начать жить с расчетом на будущее? Фестиваль «Меридианы Тихого» вот уже 11 лет собирает огромное количество гостей из Центральной России и стран АТР. А помните, сколько было критики в адрес властей по поводу якобы напрасного расходования средств? Необходимо четко понимать: конкурентоспособная туристская индустрия не только улучшит имидж края, но и вызовет приток долгожданных инвестиций.

- Кстати, об инвестициях. Что вы думаете о привлечении иностранного капитала?

- Как любой здравомыслящий человек, я только «за». Но зарубежные инвесторы еще должны захотеть вкладывать в Приморье. Верно говорит губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ: прежде всего надо думать не об ограничениях и рамках для иностранного бизнеса, а о создании нормальных, цивилизованных условий работы. При этом я против того, чтобы иностранцы получали землю в собственность. Здания и сооружения пусть принадлежат им, а земля под ними остается российской. Пусть строят и работают, а мы будем законодательно обеспечивать гарантию безопасности бизнеса и оказывать всестороннюю помощь.

- Не кажется ли вам, что о развитии туризма в крае больше говорят, чем делают?

- Администрацией Приморского края ведется огромная работа в этом направлении. В частности, департамент международного сотрудничества и туризма имеет комплексные программы развития туриндустрии, хорошо знает ее слабые места. В крае создан и работает Общественный экспертный совет по туризму. Губернатор лично уделяет этим вопросам большое внимание. Просто проблем накопилось столь много, что в одночасье с ними не справиться. Задача по привлечению до 10-12 млн туристов в год амбициозна, но заманчива и выполнима.

- То есть вы в этом смысле оптимист?

- Я не тешу себя иллюзиями, что эта отрасль эффективно заработает в ближайшее время, но я точно знаю, что у нее хорошие перспективы. Вот увидите, сколь мощный поток туристов привлечет одна только игорная зона под Артемом. А в том, что иностранцы поедут, я ничуть не сомневаюсь. Столь серьезные инвесторы, как Melco и Naga, наверняка просчитали все риски, прежде чем вложить $1,2 млрд. А вот для того, чтобы эти самые иностранцы параллельно захотели поехать и в другие уголки края, должны постараться представители приморского бизнеса – туристического, гостиничного и т.д. Природный потенциал края, диапазон маршрутов и программ позволяют принимать туристов круглогодично, и этим надо пользоваться. Для некоторых наших азиатских соседей даже снег в диковинку, а если его еще грамотно подать! А охота, рыбалка, сплавы, этнографические деревни, - осталось только придать этим маршрутам цивилизованный вид, и гости останутся довольны.

Просто у нас есть такая российская особенность – заниматься не «пахотой», а критиканством. Не лучше ли постараться всем вместе вместо болтовни заняться делом? Федеральные и местные власти много сделали для того, чтобы прорубить окно в Азиатско-Тихоокеанский регион, в т.ч. через саммит АТЭС. А дальше уже наших рук дело. Ведь в конечном итоге от развития туристической отрасли края выиграют все, и в первую очередь мы с вами.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.