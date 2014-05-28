В Приморском крае бизнес в законе

Приморские законодатели не жалеют времени и сил для создания благоприятного бизнес-климата и поддержки предпринимателей

Создание благоприятного бизнес-климата и поддержка предпринимателей – один из приоритетов в работе приморского парламента на ближайшие годы, отмечает председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ. Чтобы обеспечить планомерное развитие экономики, важно сформировать современную законодательную базу.

За последние полтора года краевые депутаты приняли целый блок законопроектов, направленных на создание инвестиционной привлекательности региона. В первую очередь это законы о «налоговых каникулах», инициированные губернатором края, которые вступили в действие с 1 января 2014 года. Теперь инвесторы, приходящие в край, могут рассчитывать на получение льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. Для этого объем капитальных вложений должен составить не менее 150 млн рублей в течение трех лет или не менее 500 млн рублей в течение пяти лет, кроме того, инвестпроект должен быть направлен на создание высокопроизводительных рабочих мест и реализован в сферах, приоритетных для экономики Приморья.

В текущем году парламентарии утвердили поправки в закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае». Главный принцип, заложенный в документе, – обеспечение господдержки для инвесторов по принципу «одного окна». Сегодня идет работа над инвестиционной стратегией Приморского края, формируется План создания инвестиционных объектов. В ближайшее время будет создан многоязычный инвестиционный интернет-портал Приморского края, разработана система подготовки кадров в соответствии с потребностями инвесторов.

Одобрен также законопроект «Об инвестиционном фонде Приморского края»: фонд будет финансировать инвестиционные проекты на принципах государственно-частного партнерства. В первом чтении принят краевой закон о создании реестра инвестиционных проектов.

«Мы одними из первых в России рассмотрели инициативы, связанные с улучшением инвестиционного климата и мерами по привлечению крупных инвестиций, - отмечает Виктор Горчаков. - Надеемся, что созданная нами законодательная база уже в ближайшем будущем позитивно отразится на экономике Приморья. Работа в этом направлении будет продолжена».

«Закон о налоговых льготах инвесторам, безусловно, важен для края, - считает Александр ЛАТКИН, директор Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, д. э. н., член Экспертного совета при председателе Законодательного Собрания. – Однако этот документ не затрагивает малый и средний бизнес. В последние годы в Приморье резко возросла «смертность» предпринимательских структур, и сегодня на повестке дня стоит вопрос о создании действенных законодательных актов для поддержки предпринимательства. Во-первых, необходимо формирование нормальной конкурентной среды при равном доступе всех предпринимательских структур к ресурсам, существующим в крае. Во-вторых, имеет смысл ввести персональную ответственность чиновников: если бизнес пострадал по вине должностного лица, которое недобросовестно выполняет свои обязанности, с него должны взыскать сумму понесенного ущерба. В то же время нужно жестко спрашивать с предпринимателей, которые уклоняются от уплаты налогов или предоставляют некачественные услуги, и для этого тоже необходима законодательная база».

Такая работа в Приморье уже началась. В конце прошлого года краевые депутаты утвердили закон «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края», направленный на предотвращение незаконных рубок. Закон предполагает создание единой информационной системы оборота древесины в регионе. Неисполнение требований закона влечет за собой наложение серьезных штрафов.

Первое чтение прошел законопроект, призванный упорядочить пассажирские перевозки пригородного и межмуниципального сообщения. Этот закон должен ударить по нелегальным перевозчикам и повысить безопасность движения маршрутных автобусов.

Приняты поправки в краевой закон о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку. Теперь администрация края получила возможность исключать недобросовестные компании из реестра уполномоченных организаций, занимающихся эвакуацией и хранением автомобилей.

Месяц назад депутаты утвердили закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском крае». Бизнес-омбудсмен, который до сих пор работал на общественных началах, получил статус государственного служащего и обрел новые полномочия. Теперь он имеет право на получение информации по своим запросам, на обращение в суд в целях защиты предпринимателей, на внесение предложений в органы исполнительной власти. Сейчас идет формирование аппарата бизнес-омбудсмена.

Но это только начало. Настало время перейти от точечного приложения усилий к созданию целостной системы для развития малого и среднего бизнеса (МСБ) – это должно стать приоритетом для законодательных органов всех уровней, считает Виктор БЕЛКИН, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ, д. э. н., член Экспертного совета при председателе Законодательного Собрания. «И в Приморье, и в России в целом основной удельный вес в МСБ до сих пор дает оптовая и розничная торговля, но во всех развитых странах этот сектор активно работает в сфере техники и высоких технологий, при этом доля МСБ в экономике достигает 60-70%. Очевидно, что действующих программ по развитию МСБ (как на краевом, так и на федеральном уровне) сегодня недостаточно. Нужен системный подход, нужна соответствующая промышленная политика, законодательная база, институциональные и координирующие органы», - заключает эксперт.

«Сохранение и развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных направлений работы краевого парламента на ближайшие годы, - подчеркивает Виктор Горчаков. – Напомню, что с 1 января 2014 года для таких предприятий снижены тарифы на электроэнергию. Обсуждается вопрос об увеличении гарантийного фонда для субъектов МСБ. Кроме того, приморский бизнес-омбудсмен Марина ШЕМИЛИНА подготовила целый ряд инициатив по поддержке МСБ, и можно ожидать, что в ближайшее время они перейдут в законодательную плоскость. В заключение добавлю, что мы регулярно проводим встречи с представителями приморского бизнеса и всегда открыты для диалога».

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.