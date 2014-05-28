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В Приморье "Тернейлес" доработался до дивидендов
Акционеры ОАО «Тернейлес» впервые за последние семь лет получат дивиденды. На годовом собрании принято решение выплатить дивиденды по итогам 2013 года из расчета 110 рублей на акцию номиналом 250 рублей. Всего на выплату дивидендов будет направлено 64 млн рублей.
По сведениям «Золотого Рога», ОАО «Тернейлес» закончило 2013 год с чистой прибылью в размере 486,976 млн рублей, тогда как годом ранее прибыль составила 990,384 млн рублей. Совет директоров переизбран в прежнем составе, в том числе три менеджера японской Sumitomo Corporation, которой принадлежит 45% акций «Тернейлеса» - генеральный менеджер департамента по лесным ресурсам Такамицу Кацунори, генеральный менеджер Томисима Хироси и начальник отдела Ямакита Коусукэ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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