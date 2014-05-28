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FESCO согласовало покупку терминала
28 Мая 2014, 11:05 | Приморье
FESCO планирует вложить до $400 млн в развитие терминалов в РФ в рамках стратегии развития до 2020 года, сообщил журналистам президент компании Руслан АЛИХАНОВ в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума.
«Мы предусмотрели от $200 млн до $400 млн в развитие терминальной сети. Покупку одного из терминалов мы уже согласовали, публичную информацию объявим в ближайшее время», - сказал он.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Автор: Ольга Добролюбова
Теги: fesco
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