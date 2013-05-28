Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Машиностроители Приморья заключили альянс с промышленниками
24 мая было подписано соглашение между региональным объединением работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» и Приморским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».
И произошло это на торжественном собрании членов Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья и Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье», посвященном дню рождения Клуба и 20-летию со дня создания Конгресса. Скажем сразу, эти три общественные организации объединяют так называемый крупный бизнес Приморского края и созданы они были в переломные моменты развития экономики края, начиная с приватизации 1922-1993 гг. и заканчивая вторым возрождением оборонных предприятий Приморья в последние годы.
Президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья Андрей БРИК, он же возглавил сегодня приморское отделение РСПП, в докладе «20 лет в постоянном диалоге с властью» подчеркнул большую заслугу руководителей предприятий, которые стояли у истоков создания конгресса, – это они сегодня входят в статус «влиятельных граждан Приморья» клуба. Посетил собрание промышленников глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Он подтвердил слова президента клуба, добавив: «…в партнерстве». Ведь до избрания мэром Игорь Сергеевич сам возглавлял Клуб крупнейших налогоплательщиков. А нынешнее объединение и координация усилий крупного бизнеса преследуют общую цель – ускорить модернизацию и социально-экономическое развитие края, объяснил «ЗР» генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ. Кстати, он недавно возглавил в Приморье координационный совет Общероссийского народного фронта.
История конгресса и клуба лишь подтверждает, что приморским промышленникам никогда не было все равно, что происходит в родном государстве. Так, руководители предприятий посетили базу 155-й отдельной бригады морской пехоты, чтобы за рентабельностью производства «не забывали о славе русского оружия», как выразился главный федеральный инспектор ДФО Николай ШИЛИН.
Елена БАРКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Сын дальневосточного губернатора увлекся овощами
Новости раздела
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
- Круглогодичная монетизация
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Вторая жизнь пищевых отходов
- Удар ниже причала
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы