Машиностроители Приморья заключили альянс с промышленниками

24 мая было подписано соглашение между региональным объединением работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» и Приморским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

И произошло это на торжественном собрании членов Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья и Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье», посвященном дню рождения Клуба и 20-летию со дня создания Конгресса. Скажем сразу, эти три общественные организации объединяют так называемый крупный бизнес Приморского края и созданы они были в переломные моменты развития экономики края, начиная с приватизации 1922-1993 гг. и заканчивая вторым возрождением оборонных предприятий Приморья в последние годы.

Президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья Андрей БРИК, он же возглавил сегодня приморское отделение РСПП, в докладе «20 лет в постоянном диалоге с властью» подчеркнул большую заслугу руководителей предприятий, которые стояли у истоков создания конгресса, – это они сегодня входят в статус «влиятельных граждан Приморья» клуба. Посетил собрание промышленников глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Он подтвердил слова президента клуба, добавив: «…в партнерстве». Ведь до избрания мэром Игорь Сергеевич сам возглавлял Клуб крупнейших налогоплательщиков. А нынешнее объединение и координация усилий крупного бизнеса преследуют общую цель – ускорить модернизацию и социально-экономическое развитие края, объяснил «ЗР» генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ. Кстати, он недавно возглавил в Приморье координационный совет Общероссийского народного фронта.

История конгресса и клуба лишь подтверждает, что приморским промышленникам никогда не было все равно, что происходит в родном государстве. Так, руководители предприятий посетили базу 155-й отдельной бригады морской пехоты, чтобы за рентабельностью производства «не забывали о славе русского оружия», как выразился главный федеральный инспектор ДФО Николай ШИЛИН.

Елена БАРКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.