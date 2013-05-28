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Команда Дарькина занимает кресла в совете директоров НБАМР

28 Мая 2013, 15:40 | Приморье

Выходцы из команды экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА продолжают укреплять совет директоров ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России).

Как стало известно «ЗР», на годовом собрании в совет директоров избран бывший вице-губернатор Андрей НОРИН.

Напомним, что в совет директоров НБАМР уже входит бывший вице-губернатор Сергей ПЕРЕДРИЙ, с начала 90-х работавший в рыболовной компании «Ролиз», которую основал Сергей Дарькин. Другой долгожитель совета директоров - Александр МАЛЯРЕНКО, бывший советник Сергея Дарькина в период губернаторства, еще не так давно занимавший должность директора по стратегическому развитию НБАМРа. Более 20 лет Александр Маляренко является партнером по бизнесу Сергея Дарькина, принимая самое непосредственное участие во всех его проектах. Еще один партнер Сергея Михайловича - генеральный директор ЗАО «Дальинвестгрупп» Савелий ПОНОМАРЕНКО - также сохранил место в совете директоров НБАМР.

Остальные три места в совете директоров заняли гендиректор ОАО «НБАМР» Олег ДАРЬКИН (брат Сергея Дарькина), заведующий кафедрой финансовой стратегии МГУ им. Ломоносова Владимир КВИНТ (независимый директор) и Валерий МАРЧЕНКО.

Досье «ЗР»

ЗАО «Дальинвестгрупп» (Москва) принадлежит 80,66% (81,677% обыкновенных) акций, ООО «Инвестиционная компания «СМАРТ» (Владивосток, 100%-ная «дочка» НБАМР) - 10,11% (1,637% обыкновенных) акций.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: бизнес  НБАМР  Дарькин  акционеры 



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Комментарии

  • Псевдоним21:48, 28.05.2013#

    а ты только что проснулся.

  • Псевдоним21:53, 28.05.2013#

    ну занимают и что? что там должны люди миклухи быть?

  • Псевдоним23:05, 28.05.2013#

    Когда его посадят с конфискацией?

  • babai11:42, 29.05.2013#

    Он же "ПАМЯТНИК", ты чего, кто же его посадит. . . !

  • Псевдоним22:09, 02.06.2013#

    Жена от Карпа, деньги от Баула. Сам белый и пушистый. Хахаха

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