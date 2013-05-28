www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ООО "Транс Групп" по решению суда не должно выплачивать 22 млн рублей

28 Мая 2013, 12:48 | Приморье

Пятый арбитражный апелляционный суд установил факт наличия договорных отношений между ООО «Завод-179» и ООО «Транс Групп».

ООО «Завод-179» (истец) путем безналичного расчета перечислил на счет ООО «Транс Групп» (ответчик) денежные средства в сумме 20 515 120 рублей, по платежным поручениям, что послужило основанием для обращения в суд с иском о взыскании с ООО «Транс Групп» неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, всего в размере 22 554 328,90 рублей. В обоснование заявленных требований, истец указал как на отсутствие между сторонами договорных отношений,  так и на то, что товары, работы, услуги, указанные в качестве основания платежа в платежных документах, для истца не проводились.

Арбитражный суд Приморского края решением от 19 февраля 2013 года удовлетворил заявленные требования истца. Не согласившись c вынесенным судебным актом, ООО «Транс-групп» обжаловал его апелляционном порядке. Из представленных в суд апелляционной инстанции материалов было установлено, что между истцом и ответчиком был заключен договор от 1 апреля 2011 года на выполнение услуг по устройству траншеи по укладке кабеля 220 кв через пролив Босфор Восточный, а внесенная сумма на счет ООО «Транс Групп» являлась оплатой по указанному договору. В состоявшемся 27 мая 2013 года судебном заседании Пятый арбитражный апелляционный суд постановил решение суда первой инстанции отменить, в заявленных требованиях – отказать, сообщила ZRPRESS.Ru главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда Марина Кратанчук.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пятый арбитражный апелляционный суд, г. Владивосток
Теги: ООО «Транс Групп»  ООО «Завод-179» 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru