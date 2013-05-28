ООО "Транс Групп" по решению суда не должно выплачивать 22 млн рублей

Пятый арбитражный апелляционный суд установил факт наличия договорных отношений между ООО «Завод-179» и ООО «Транс Групп».

ООО «Завод-179» (истец) путем безналичного расчета перечислил на счет ООО «Транс Групп» (ответчик) денежные средства в сумме 20 515 120 рублей, по платежным поручениям, что послужило основанием для обращения в суд с иском о взыскании с ООО «Транс Групп» неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, всего в размере 22 554 328,90 рублей. В обоснование заявленных требований, истец указал как на отсутствие между сторонами договорных отношений, так и на то, что товары, работы, услуги, указанные в качестве основания платежа в платежных документах, для истца не проводились.

Арбитражный суд Приморского края решением от 19 февраля 2013 года удовлетворил заявленные требования истца. Не согласившись c вынесенным судебным актом, ООО «Транс-групп» обжаловал его апелляционном порядке. Из представленных в суд апелляционной инстанции материалов было установлено, что между истцом и ответчиком был заключен договор от 1 апреля 2011 года на выполнение услуг по устройству траншеи по укладке кабеля 220 кв через пролив Босфор Восточный, а внесенная сумма на счет ООО «Транс Групп» являлась оплатой по указанному договору. В состоявшемся 27 мая 2013 года судебном заседании Пятый арбитражный апелляционный суд постановил решение суда первой инстанции отменить, в заявленных требованиях – отказать, сообщила ZRPRESS.Ru главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда Марина Кратанчук.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.