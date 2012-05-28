ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю попалось на нарушении

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая, ZRPRESS. Приморское УФАС России: вид разрешенного использования земельного участка изменять арендатору в одностороннем порядке нельзя.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю 23 мая рассмотрено дело, возбужденное по признакам нарушения ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции».

Основанием для возбуждения дела стало обращение Департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю осуществило кадастровый учет изменения вида разрешенного использования земельного участка, предоставленного ООО «Хай Тек Трейд» (далее – Общество). Ранее этот земельный участок был предоставлен Обществу по договору аренды сроком на 10 лет для "строительства и дальнейшей эксплуатации торгового комплекса". В настоящее время по заявлению Общества без установленных Земельным кодексом процедур вид разрешенного использования земельного участка изменен на «строительство и дальнейшую эксплуатацию жилого дома со встроено-пристроенными торговыми помещениями».

Антимонопольный орган пришел к выводу, что ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю нарушило требования части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции», выразившегося в принятии несоответствующего земельному законодательству РФ решения об осуществлении государственного кадастрового учета изменений вида разрешенного использования земельного участка, предусматривающего жилищное строительство, которое могло привести к ограничению конкуренции.

ФБУ «Кадастровая палата» по Приморскому краю было выдано предписание о прекращении нарушения.

«По мнению Приморского УФАС России, принятое решение обеспечивает конкуренцию между хозяйствующими субъектами, желающими получить земельные участки в аренду для строительства многоквартирных жилых домов», - прокомментировал руководитель Приморского УФАС России Сергей Вялых.

Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.