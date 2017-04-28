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В Приморье оштрафовали компанию на полмиллиона

28 Апреля 2017, 13:52 | Приморье

За взятку в 100 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура города Находки установила, что сотрудник местной компании, занимающейся техническим обслуживанием судов, передавал лично и через посредника взятки ведущему агроному Приморского филиала Федерального государственного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Так, за денежное вознаграждение ведущий агроном совершала в пользу фирмы взяткодателя действия, входящие в ее служебные полномочия, а также осуществляла общее покровительство компании.

Всего в качестве взятки ей было передано почти 100 тыс. рублей. В ноябре 2016 г. при получении очередной суммы денежного вознаграждения от предпринимателя, действующего уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий, фигурантка была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ России по Приморскому краю. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ, получение взятки.

Согласно ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

По результатам его судебного рассмотрения указанная компания подвергнута административному штрафу в размере 500 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

 

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: штраф  Находка  коррупция  взятка  приморский край 



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