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В Приморье оштрафовали компанию на полмиллиона
За взятку в 100 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Прокуратура города Находки установила, что сотрудник местной компании, занимающейся техническим обслуживанием судов, передавал лично и через посредника взятки ведущему агроному Приморского филиала Федерального государственного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».
Так, за денежное вознаграждение ведущий агроном совершала в пользу фирмы взяткодателя действия, входящие в ее служебные полномочия, а также осуществляла общее покровительство компании.
Всего в качестве взятки ей было передано почти 100 тыс. рублей. В ноябре 2016 г. при получении очередной суммы денежного вознаграждения от предпринимателя, действующего уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий, фигурантка была задержана сотрудниками регионального Управления ФСБ России по Приморскому краю. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ, получение взятки.
Согласно ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учитывая данные обстоятельства, прокурор города возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
По результатам его судебного рассмотрения указанная компания подвергнута административному штрафу в размере 500 тыс. руб.
Решение суда не вступило в законную силу.
Иван КРЫШАН
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