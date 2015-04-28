Во Владивостоке организаторы кооператива "Остров" на Русском утонули в море проблем

Ровно два с половиной года назад 25 октября 2012 года во Владивостоке в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» появился жилищно-строительный кооператив «Остров», изначально объединивший более 400 работников ДВФУ и ДВО РАН, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Смельчаки в рамках первой очереди рискнули строить жилье на острове Русском недалеко от кампуса ДВФУ в виде индивидуальных домов, дуплексов и малоквартирных трехэтажных домов. Затем круг вступающих в ЖСК лиц был расширен еще несколькими льготными категориями, которые поверили в свое светлое будущее в этом прекрасном месте.

Вера была в том, что кооператоры вроде бы могли рассчитывать на колоссальную поддержку. Причем не только своих организаций, но и Федерального фонда содействия жилищному строительству РЖС, который и инициировал создание кооператива, и на городских и краевых властей, и лично первого заместителя председателя правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА, пообещавшего не оставить строительство поселка кооператоров без внимания. И на льготные кредиты Сбербанка. И т.д.

Однако за минувшее время на стройплощадке, как ни странно, и конь не валялся, притом что уже два года назад с членов кооператива на строительство по условиям Фонда РЖС были собраны взносы в размере 30% от стоимости строительства. Ради этого люди залезли в долги по кредитам.

Организаторы строительства утонули в море проблем по его подготовке. Однако - радостная новость: вот-вот строительство начнется! Если найдется подрядчик и моментально приступит. Первый конкурс строителей не состоялся - желающих не нашлось. Теперь ожидается повторный. Им предлагается «заключение договора на выполнение функций генподрядчика на первую очередь строительства объекта «Жилой поселок ЖСК «Остров», которая включает возведение 38 индивидуальных жилых 1-2-этажных домов общей площадью 6 400 кв. метров (площадь застройки - 4940 кв. м)». Если желающие все же найдутся, то в конце апреля должен появиться победитель.

В том, что первая очередь столь скромна - менее 10% от общей застройки поселка, - виноваты реликты, из-за которых справить порубочный билет удалось пока лишь под небольшой участок. Хотя есть надежда, что скоро получится вырубить все, что мешает. В рядах кооператоров царят надежды и разочарования. Люди продолжают писать заявления и выходить из ЖСК, писать - и вступать в него же. Настроения, которыми они сегодня живут, ярко демонстрируют их вопросы к собранию и впечатления от него с форума на сайте ЖСК, выдержки с которого, пожалуй, дают общее представление об их суровой правде жизни:

kotelnikova: Прошу ответить на вопрос: когда закончится парадоксальная ситуация: земля есть, согласования есть, деньги у членов ЖСК есть, а стройки нет? И хотелось бы увидеть расчет полной стоимости строительства по типам домов. Учитывая, что ЖСК уже практически 900 дней!!!

martynenko_ab: Чтобы разорвать «круг» наших побед, когда мы строим дома из разговоров, а строительство так и не началось, лично я готов потерять в деньгах даже больше, а вот во времени я не готов больше терять ни месяца. За два года я (и многие из нас) уже успел бы построить дом, просто купив участок на свободном рынке (есть масса предложений на Садгороде, Де-Фризе и Угольной от 2 до 3,5 млн. за 6-9 соток с подведенными к границам коммуникациями). С ужасом думаю: а заложил ли город в свой бюджет строительство дорог к границам кооператива и в пределах кооператива по переданным ему РЖС землям? Если нет, то мы не сможем фактически организовать стройплощадку, даже получив разрешение на строительство, так как техника просто не сможет добраться до нее. Может, там уже все «в ажуре», а нам это неведомо!? Даже не буду пытаться комментировать свои пункты, предложенные в августе прошлого года, относительно их актуальности на сегодняшний день, и пункты «успехов», обозначенные сегодня правлением кооператива. Я понял, что большинство всем довольно. У МЕНЯ ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

pem66: По моему, самое главное, что было сказано на собрании: город не будет строить дороги и прокладывать коммуникации. А сделать это за счет ЖСК практически нереально. Строить - некому. Мы можем сколько угодно создавать новые структуры типа ОКСа, но у нас изначально не самодеятельная организация была, мы же по программе правительства создавали ЖСК, видимо этим надо воспользоваться, просить помочь (особенно с дорогами)! Речь идет не о 400-метровой дороге, а обо всех дорогах (к поселку и внутри его). Если мы за свой счет построим временную, то никогда не получим от города хорошей дороги, будем по проселочной пробираться.

Kalina: Кто как, а я буду писать Путину. Давайте дружно это сделаем! Каждый должен написать или записать видеосообщение.

martynenko_ab: Давайте смотреть правде в глаза: «дом 108 кв. м по цене 41 тыс. за метр» в условиях, где на момент начала строительства из инфраструктуры и инженерных коммуникаций только дубовый лес, был на грани реальности даже в 2012 году (не полноценный дом с несущими стенами, а, скорее, коробка из «сэндвичей»). Сейчас только общие расходы на ЖСК, включая внутрипоселковые инж. сети, будут стоить не менее 1 млн и до 1,3-1,5 млн рублей на одно домовладение. Отнимая от ваших 4,5 млн, получаем в остатке немногим более 3 млн рублей. Это нереальная сумма для строительства дома в 2015-2016 гг., даже без мансарды и цоколя. Думаю, что при любом раскладе реально вы не построите по избранной технологии дом указанной метражности дешевле 5 млн. И посчитайте еще, сколько мы потеряли от того, что начнем строительство при этом курсе доллара.

pem66: Да, уже не до мансарды и цоколя! Но не хочется, чтобы в итоге дом получился за 7 млн (по ходу стройки будут возникать новые проблемы, которые опять только за наши деньги и решишь). К сожалению, быстро и дорого - это тоже не наш вариант.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.