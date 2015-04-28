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Дальневосточная рыба доплыла до памятника Пушкину в Москве

28 Апреля 2015, 15:40 | Приморье

Траулер «Доброфлота» пришвартовался на Пушкинской площади в Москве. Бронзовый поэт поблизости, а вместе с ним и тысячи москвичей с интересом наблюдают весенний ход «русской рыбы» по столичным тротуарам, где стройными рядами разместились торговые павильоны, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Так будет до 28 апреля, пока в городе бурлит первый Всероссийский фестиваль «Рыбная неделя», организованный совместно Росрыболовством и правительством Москвы.

Задачи мероприятия просты и сложны одновременно - продемонстрировать народу успехи нашей рыбной промышленности, заодно показывая многообразие отечественной рыбопродукции и ее доступность для рядового потребителя. К решению этих непростых задач организаторы привлекли ведущие предприятия отрасли со всех рыбодобывающих регионов страны, включая, конечно, главную рыбную житницу России - Дальний Восток.

О владивостокской компании «Доброфлот» с их замечательным траулером я уже сказал. Кстати, габаритная модель судна моментально стала популярной среди любителей оригинальных фотосессий, соперничая даже с памятником Пушкину.

Но, похоже, пришлась по вкусу москвичам и дальневосточная морепродукция. О чем явно свидетельствовали очереди в торговых ларьках, где шустро расходились тихоокеанские деликатесы: сельдь, лосось, кальмар, креветки, краб, икра…

Мое внимание привлекла бабушка, которая с трудом протискивалась через толпу покупателей с баночкой «доброфлотовской» сельди в руке. Наверняка у нее была одна из 25 млн банок свежих консервов, только недавно изготовленных на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Как сообщалось, часть рыбной продукции уже поставлена в Москву.

Когда я поведал историю «про бабушку и баночку» руководителю финансового управления группы компаний «Доброфлот» Александру ШУЛДЫКУ, стоящему у соседнего киоска, тот довольно воскликнул: «Бабушка не разочаруется!»

Теперь об этом, судя по темпам реализации рыбы, привезенной из Приморья на столичную «Неделю», узнают многие сухопутные москвичи. Уже за первые сутки в их руках, сумках и желудках оказалось несколько тонн дальневосточных деликатесов. Хватит ли на все 7 дней торговли? «Будем довозить, - обещает Шулдык. - У нас в Москве есть постоянный филиал, склады, холодильники, так что необходимый объем поставок мы обеспечим».

Доволен первыми результатами и председатель совета директоров ОАО «Преображенская база тралового флота» Сергей САКСИН. По его словам, ассортимент у всех компаний практически одинаков. «Он невелик - порядка 30 наименований, но нам, рыбакам, за эту продукцию, по крайней мере, не стыдно», - говорит бизнесмен.

Между тем цены на многие виды морепродуктов все еще «кусаются». Что ж, пожимают плечами наши производители, качественная дикая рыба высоко ценится во всем мире. К этому придется привыкать, если дорожишь собственным здоровьем. И рыбный фестиваль в Москве должен, по идее, настроить массового потребителя на верный лад.

Еще одна задача «Недели» - побудить к эффективному взаимодействию предприятия, обеспечивающие вылов, переработку, доставку и реализацию отечественных морепродуктов. Возможно, и цены тогда станут доступнее.

Кроме Пушкинской площади, фестивальные мероприятия проходят в эти дни по всей Москве. Сотни магазинов организовали у себя рыбные секции, а рестораны и кафе завлекают клиентов особым рыбным меню.

И, наконец, в рамках фестиваля развернута обширная культурно-развлекательная программа. Пожалуй, наиболее популярны соревнования «на скоростное поедание рыбы». Серьезно.

Сергей АКУЛИЧ, Москва.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Сергей Акулич
Теги: доброфлот  Преображенская база тралового флота  рыбная отрасль 



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