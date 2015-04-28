Во Владивостоке русских и японцев связала экономия

Эксперты двух стран во Владивостоке поделились опытом снижения энергозатрат

В кампусе ДВФУ состоялось 4-е заседание Российско-Японского совместного комитета по энергоэффективности и ВИЭ. Стороны проинформировали друг друга о работе, проделанной с момента прошлой встречи в сентябре 2013 года. Мировой экономический кризис не позволил участникам собраться, как планировалось, в прошлом году, хотя, как утверждали участники, взаимодействие наших стран не прерывалось, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Российскую делегацию возглавил директор департамента энергоснабжения и повышения энергоэффективности Минэнерго России Александр МИТРЕЙКИН, японскую - директор департамента международного взаимодействия Министерства экономики Японии Хидеказа ТАКАКУРА.

- России удалось сделать прорыв в области снижения энергозатрат и повышения энергоэффективности, переосмыслить свой и чужой опыт и начать реализацию некоторых инициатив, - отметил Александр Митрейкин. Хотя, по его словам, темпы снижения еще недостаточны, а за прошлый год по объективным причинам они затормозились. Главное, что удалось, – это наладить мониторинг процесса. Отмечена положительная динамика в снижении потерь в сетях промышленных объектов. Но по-прежнему потенциал энергосбережения слишком велик, он составляет примерно 20%, а потенциал снижения энергоемкости российской промышленности достигает 40%.

Минэнерго подготовило нормативно-правовую базу для активного продвижения госполитики в области энергоэффективности. Она коснется системы госуправления, бюджетного и частного секторов. В нее войдут мероприятия по субсидированию региональных программ повышения энергоэффективности, которые затормозились. «Мы продолжим финансирование на новых принципах во второй половине этого года, - заверил собравшихся Александр Митрейкин. - На условиях софинансирования регионального бюджета: на один рубль федеральных денег власти регионов будут обязаны привлечь несколько рублей частных инвестиций. Подготовлены методики расчета для привлечения частных средств. Будут повышены требования к энергоэффективности зданий бюджетных учреждений. Законодательно запрещена эксплуатация устаревших энергоблоков».

Японская сторона, имеющая многолетний опыт реализации программы энергоэффективности и энергосбережения, готова помочь России в подготовке ее программ. «Япония хотела бы сотрудничать с вами, в частности делиться опытом разработки госпрограммы, - подчеркнул директор департамента международного взаимодействия Министерства экономики Японии Хидеказа Такакура. - Настоящий совместный комитет играет большую роль в углублении российско-японских отношений».

В отличие от предыдущих трех аналогичных совещаний в этот раз японская делегация включила в свой состав представителей частных кругов. «Мы хотим, чтобы состоялся активный обмен мнениями между представителями правительства обеих стран и предпринимателями», - сказал г-н Такакура. В своем докладе он представил обновленный стратегический энергоплан Японии, основанный на реалиях, связанных с землетрясением 2011 года и аварией на атомной станции «Фукусима». Он основан на нескольких постулатах: первый - тот факт, что Япония не имеет своих природных ресурсов, и авария на АЭС, второй - снижение стоимости энергоносителей, третий - снижение выбросов СО2 и дальнейшее продвижение восполняемых источников энергии и четвертый момент – соблюдение безопасности. Главная цель - снизить зависимость Японии от ископаемых источников энергии. И в этом отношении большие надежды возлагаются на ВИЭ, такие как ветер, солнце и пр.

Г-н Такакура говорил и о проблемах, связанных с нетрадиционными источниками энергии, в частности о ценообразовании. В Японии уже введена новая система энерготарифа, которая была бы выгодна производителям ВИЭ.

О реализации пилотных проектов на территории Приморского края рассказал директор департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края Сергей КОВАЛЕВ.

- К сожалению, в Приморье использование ВИЭ идет не так быстро, как хотелось бы, - сказал он, - но в скором будущем ситуация поменяется. Администрация края работает с японскими коллегами по вопросу об установке ветрогенераторов и газогенераторов. Наш край энергодефицитен, у нас много устаревших и неэффективных дизель-генераторов. Приморский край предрасположен в силу своего географического положения к строительству здесь солнечных энергоустановок.

Сергей Ковалев напомнил о наличии в крае нескольких энергоустановок, основанных на нетрадиционном топливе, чего, конечно, недостаточно для края. Он говорил также о проблемах с финансированием проектов ВИЭ и недостатке опыта в использовании ВИЭ в Приморском крае. И выразил надежду на помощь японских коллег.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.