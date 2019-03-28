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11 студенческих проектов ДВФУ борются за стипендию Tele2
Очная защита состоялась на территории кампуса в «Точке кипения – Владивосток»
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги второго этапа стипендиальной программы для студентов Дальневосточного федерального университета. В шорт-листе ежегодного конкурса на соискание стипендии оператора – 11 проектов.
Совместный проект ДВФУ и Tele2 нацелен на мотивацию талантливой молодежи к генерации смелых и ярких идей, способных повысить эргономичность инфраструктуры кампуса и максимально приблизить его пространство к стилю жизни студентов. Участие в проекте приняли свыше ста человек, предложивших креативные решения на заданную тему.
По итогам отборочного этапа студенты презентовали свои работы перед жюри из числа сотрудников Tele2 и ДВФУ. Имена победителей, занявших первое, второе и третье места, назовут к середине апреля. Они будут удостоены стипендии в 50, 100 или 150 тысяч рублей соответственно. Один из стипендиальных проектов получит воплощение на территории университетского городка.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Это была смелая и яркая защита проектов! Видно, что многие из ребят прониклись философией Tele2 и представили свои работы по «другим правилам». Проекты очень интересные, например, музыкальная smart-скамейка, единая sharing-система на площадке ДВФУ, интерактивный портал между городами, автономная беседка и другие полезные вещи. Мы возьмем паузу, чтобы отобрать лучшие работы, и подумаем какой проект будет реализован совместно с вузом. Подчеркну, что это будет необязательно проект-победитель, а любая из работ, попавшая в шорт-лист. Шанс есть у всех».
Заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов:
«С Tele2 мы работаем уже давно и нам нравится, что компания гибкая, постоянно пытается понять, что нужно студентам, разрабатывая для них разные продукты, такие как тариф «Мой ДВФУ» или стипендиальная программа. Мы очень рады совместной работе с Tele2 – это очень комфортное сотрудничество. Нам важно, что оператор на самом деле думает не только о том, как материально поддержать студентов, но и о том, чтобы ребята поняли, что можно сделать проект своими руками и довести его до конца. Эта возможность для них проявить свою креативность и потом получить интересное воплощение своей идеи».
Напомним, именные стипендии для студентов ДВФУ Tele2 запустила в 2017-2018 учебном году. В первом конкурсе на соискание стипендии приняли участие 80 студентов, а стипендию в 50 тысяч рублей выиграли четверо старшекурсников. ДВФУ и Tele2 заключили в рамках IV Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, которое закрепило ежегодную мотивационную программу для талантливой молодежи.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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