Прокурорский расклад

Рыбаки Дальнего Востока надеются, что разобраться с защитником биоресурсов поможет генеральная прокуратура

Действия амурского бассейнового прокурора Александра Саблина в отношении предприятий рыбной отрасли Хабаровского и Приморского края, заставила бизнес говорить о появлении «природоохранного прокурорского барьера», через который не в силах перешагнуть региональные администрации, федеральные ведомства и полпредство на Дальнем Востоке. Как здесь не вспомнить массовое участие прокуратуры в крышевании незаконного игорного бизнеса, с которым потом разбирались на самом высоком уровне. Нечто похожее возможно происходит и в регионе, правда, вместо рулетки точка интереса это биоресурсы. Как иначе объяснить, что хабаровские рыбаки выступили против действий надзорного органа, потому что понимают, что их родные предприятия оказались под прессингом прокурорских проверок.









25 марта около сотни жителей Хабаровского края с плакатами, на которых красовалась фамилия амурского природоохранного прокурора Александра Саблина, собрались, чтобы выразить свое отношение к попыткам уничтожения крупнейших предприятий региона. В руках пикетчиков не только плакаты, но и документы подтверждающие, что только за последний год рыбоперерабатывающие заводы получили сотни административных дел. За всеми этими проверочными мероприятиями маячит Александр Саблин. Он вступил в открытый конфликт не только с бизнесом, но и с администрациями краев, Росрыболовством и главами поселений. Но самое страшное, что заложниками этой ситуации оказались жители отдаленных районов. Они боятся потерять свои рабочие места.

О фигуре нового природоохранного прокурора известно немногое. Работал заместителем прокурора Мурманской области, до этого трудился в ненецком автономном округе.

Первое сообщение о нем появилось в 2017 г. Ассоциация марикультурных хозяйств Приморского края на своем официальном сайте анонсировало грядущее реформирование дальневосточных природоохранных прокуратур (численностью 7 единиц), с головным офисом - Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой.

"Очень интересен приход “варяга” на должность в регион, критично отличающийся от прежнего места работы Александра Петровича. Сложно судить о выборе Генпрокуратуры России, но как-то очень жаль, что не нашлось более достойной кандидатуры в резерве дальневосточных региональных прокуратур".

Почему общественная организация марикультуры сделала вывод о недостойной кандидатуре сказать сложно. Может еще в 2017 г. была информация о методах и стиле работы нового прокурора, ведь иногда репутация «разлетается» далеко за пределы региона, где работает чиновник. Но в 2018 г. проблемы начались там, у представителей бизнеса, как в Приморье, так и Хабаровском крае.

В 2017 г. часть марикультурных хозяйств столкнулась с тем, что надзорные органы считают их работу на рыбоводных участках незаконной. Так как существует решение народных депутатов от 1974 года, и согласно этому решению все рыбоводные участки которые им представило Рыболовство, находятся на особо охраняемых природных территориях ООПТ.

Еще в 2017 году марикультурный бизнес Приморья попытался остоять свое право на деятельность. Сотни миллионов рублей были вложены в эти морские огороды. Причем легальные предприниматели сразу стали утверждать о том, что инициатором остановки деятельность стали браконьерские группировки, ведущие в этих бухтах незаконный промысел.

Несмотря на поддержку региональных властей, поручение полпреда Юрия Трутнева решить вопрос о снятии с акватории статуса регионального памятника природы не получается. Также блокируются попытки администрации Приморья согласовать с ведомствами проект нормативного акта, который разрешал бы на акватории ООПТ заниматься выращиванием морепродуктов и рыболовством.

Формально главный оппонент губернатора Приморья - это министерство природных ресурсов. Но бизнесмены и чиновники уверяют, что есть установка природоохранного прокурора Александра Саблина не допустить принятие любых нормативных актов, которые бы позволили снять все ограничения на деятельность рыбаков и марикультурщиков и ввести 80 000 гектаров воды в промышленный оборот.

В том, что амурская бассейновая природоохранная прокуратура в теме нет сомнений. В годовом отчете указано, что ходе проверки в 40 разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, выданных ПТУ Росрыболовства, не исключены из района добычи (вылова) водных биоресурсов акватории особо охраняемых природных территорий.

То есть рыбакам, ведущим традиционный лов в акваториях юга Приморья, прокурор Саблин «засушил сети». Предприятия прибрежного промысла находятся на грани банкротства. Они недополучают сотни миллионов рублей доходов, так как они работали на зарывающихся объектах, то есть на ракушках. Сегодня эти ракушки спокойно добывают браконьеры. У них свои базы, свой флот.

Пока власти региона и легальный бизнес в отчаянии наблюдают, как развивается и крепнет ННН промысел, и как загибаются градообразующие предприятия, на амурский бассейновый прокурор проводит пресс-завтраки. На них Александр Саблин рассказывает, что для него главное это сохранение водных биологических ресурсов, а никак не их эксплуатация.

Формально найти пособничество браконьерскому промыслу со стороны амурской бассейновой прокуратуры очень сложно. Зато налицо организация массовых проверочных мероприятий. И здесь кончилось терпение даже не у руководства компаний, а простых рыбаков, которые за годы работы в отрасли не встречали такого административного прессинга.

В Хабаровске случился социальный взрыв. 25 марта протестовать против действий Александра Саблина стали сотни людей. Пикет состоялся у здания Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, а большинство пикетчиков - это сотрудники рыбопромышленных компаний, которые видят, как методично идет уничтожение их родных предприятий. Люди уверены, что еще несколько лет такой прокурорской природоохранной политики и в регионе будет уничтожена не только экономика, но и экология. Эксперты считают, что идет битва за биоресурсы Амура, в котором представители браконьерского промысла нашли поддержку в решениях надзорного органа.

Как рассказывал журналистам рыбак Анатолий Калантаевский, в отношении его родного предприятия было проведено за год почти сотня проверочных мероприятий. «За все время, что я работаю в отрасли, не встречал такого масштабного приезда проверяющих лиц, объединенных одной целью закошмарить деятельность трудового коллектива. Не знаю, что они ищут, но мне кажется, мой завод «заказали». Основную роль создавать нам проблемы отвели амурскому прокурору Александру Саблину. Он инициирует все проверки и все административные дела», - рассказывает рыбак.

Сегодня амурская бассейновая прокуратура пытается расформировать 8 рыбопромысловых участков. По мнению прокурора Александра Саблина, все восемь рыбопромысловых участков в Амурском лимане были сформированы с нарушениями, что несёт угрозу популяции лососёвых в нерестовый период. Прокуратура написала представления о расформировании участков, но при этом в суды заходить не спешит, так как в суде ее позиции будет представлена консолидированная позиция целого ряда ведомств, которые не один год занимались формированием рыбопромысловых участков.

Позиции прокурора наверняка аплодируют местные браконьеры. Еще год назад они даже и надеться не могли, что найдется сила, пойдет против администрации Хабаровского края, и которая попытается снести решения региональной комиссии по анадромным, чтобы они могли ловить тысячи тонн лосося в этих акваториях.

Непонимание действий прокурора высказал и глава Николаевского района Анатолия ЛЕОНОВ. В комментариях хабаровским СМИ он заявил: «Прокурор Александр Саблин после назначения сюда из Мурманска бывал в районе, знакомился с территорией, выполнял свои профессиональные обязанности. Но после его визита рейдовые мероприятия и внеплановые проверки в отношении конкретных градообразующих предприятий стали массовыми, при этом к этому подключили другие ведомства. А ведь на территории нашего района работают множество организаций, занимающихся рыболовством. Есть и те, кто ведёт браконьерский промысел. Но их никто не тронул. А вот к двум полностью «прозрачным» градообразующим предприятиям, работающим строго по закону, возникли претензии. Откуда взялась такая «избирательность» природоохранного прокурора? Не стану углубляться в юридические тонкости, поскольку не являюсь сотрудником надзорных ведомств или правоохранительных органов. В советскую эпоху именно на этих рыбопромысловых участках, к которым только сейчас возникли претензии прокуратуры, в нашем районе велась рыбопромышленная деятельность. Например, здесь работал крупный рыболовецкий колхоз «Ленинец», о чём помнят все коренные жители района. И ведь каждому понятно: во времена СССР наука имела реальную силу, и учёные никогда бы не позволили уничтожать нерестовые реки. Сейчас же выясняется, что ловить рыбу здесь нельзя якобы по причине угрозы нересту. Второй момент: когда несколько лет назад рыбопромышленные участки в сёлах Иннокентьевка и Чныррах были закреплены за конкретными отраслевыми компаниями, это было сделано по закону и опять-таки на основании научных данных Хабаровского филиала ТИНРО - Центра. То есть ни учёные, ни руководители Амурского территориального управления Росрыболовства в течение многих лет не видели угрозы нересту».

«Можно по всякому прикрывать свои действия, но жители Хабаровского края, имеющие отношение к промыслу рыбы, понимают, что в отрасли намечается серьезный сырьевой передел. С 2018 г. браконьеры получили в лице амурской прокуратуры мощного союзника. Если убрать предприятия и участки в амурском лимане, то 90% всей горбуши летней кеты и около 70% осенней кеты и других видов анадромных видов рыбы будут облавливать те, кто стоит дальше по Амуру. Там тысячи километров незаконных сетей, масштаб браконьерского промысла таков, что пора полностью закрывать любой лов летней кеты. Именно с этой инициативой и вышли легальные компании и ВНИРО. И понятно, что браконьерские группировки сопротивляются. Чем сильнее угроза для их бизнеса, тем жестче позиция прокуратуры к предприятиям отрасли. Это какие-то симметричные ответы», - рассказывает житель края Владимир Медведев.

Однако на острые вопросы жителей края, рыбаков и членов их семей прокурор побоялся отвечать. Пока представители СМИ общались с рыбаками, ни сам Александр Саблин, ни члены его команды не посчитали нужным отреагировать на протест жителей.

Между тем, следующие акции протеста рыбаков пройдут в Николаевске. Глава Иннокентьевского поселения Николаевского района Светлана Гофмастер считает, что закрытие рыбоперерабатывающего завода в селе Иннокентьевка уничтожит села Иннокентьевка и Сахарное. «В селе Иннокентьевка проживает около 600 человек, и почти каждая семья зависит от завода. Если по каким либо причинам завод закроется, то через два года этого села не будет. Правительство края будет вынужденно переселить людей. Нам очень тревожно, так как работники завода видят, что почти весь год предприятие лихорадит из-за проверок природоохранной прокуратуры, которые проводятся всевозможными предлогами. Уверена, что руководству надзорного органа нужно внимательно оценить действия их подразделений и дать объективную оценку происходящему. Под угрозой развитие огромной северной территории и социальная составляющая жизни людей. Если в 80-х годах в Николаевском районе проживало 32 тысячи, то сейчас всего 17 тысяч. Мы видим, что на уровне руководства страны ставиться стратегическая задача, не допустить оттока населения с Дальнего Востока, но на местах идет саботаж этих решений».

Неслучайно, что пикетирующие надеялись, что их глас услышат в генеральной прокуратуре. Учитывая, что на прошедшей коллегии генеральной прокуратуры, руководитель надзорного ведомства Юрий Чайка, доложил президенту о приоритетности защиты бизнеса от проверок, то ситуация с протестом против амурского прокурора и угроза банкротства градообразующих предприятий не может остаться незамеченной.