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"Росатом" продолжает работу по очистке Приморья от радиоактивного хлама
Корпорация объявила аукцион на выполнение работ по подготовке к экологической реабилитации еще одной группы участков в крае
Объявленный на днях корпорацией «Росатом» электронный аукцион на выполнение работ по подготовке к экологической реабилитации участков территории в районе пирса №4 и систем специальной канализации утилизированных емкостей №1 и №2 в бухте Павловского в Приморье стал еще одним важным шагом в той планомерной, методичной и крайне важной работе по очистке территории края от радиоактивных отходов, которую ведет одно из подразделений корпорации – ДальРАО.
Напомним, ДальРАО было создано в 2000 году. Именно тогда в Приморье, как рассказал главный инженер отделения «Фокино» ДВ-центра по обращению с радиоактивными отходами Борис Маликов, сложилась по сути катастрофическая ситуация: было накоплено много ядерных отходов, радиационно опасных материалов, хранились они кое-как, надо было заниматься утилизацией, приводить все в соответствие с нормативами, словом, очищать и спасать побережье.
- Мы приняли на себя миссию переработки и утилизации наследия холодной войны, - рассказывал Борис Борисович журналистам и блогерам во время недавней пресс-поездки на объекты ДальРАО в Приморье. – У ТОФ было 67 атомных подводных лодок, 4 дивизии, теперь их не существует. Также была отдельная бригада судов атомного технологического обслуживания, которая занималась перезарядкой ядерных реакторов лодок, ее тоже нет. Перерабатывать, утилизировать и вывозить надо было все – от ядерного топлива до воды, охлаждающей реакторы, и емкостей, в которых хранились ЖРО. А главное – нужно было заниматься переработкой реакторных отсеков АПЛ, выведенных из эксплуатации.
В недавнем эфире авторской программы Андрея Калачинского на радио «Лемма» Валерий Панин, главный инженер ДальРАО, привел такие цифры: в год предприятие перерабатывает 12-13 таких отсеков и полностью завершит эту работу к 2020 году. Также было переработано огромное количество жидких радиоактивных отходов – причем с помощью уникальной технологии, разработанной академиком Валентином Авраменко. С начала работы ДальРАО из Приморья в центр «Маяк» в Челябинской области ушло более 40 эшелонов с уже переработанными радиоактивными отходами (причем ядерное топливо было полностью вывезено еще к 2012 году). Так что вопреки сложившемуся у обывателей мнению, в результате работы ДальРАО все больше бухт и земель в Приморье становятся безопасными – с точки зрения радиации – с каждым годом.
Работы, которые требуется провести в бухте Павловского, также нацелены именно на это. Как следует из техзадания аукциона, работы будут сосредоточены вокруг системы специальной канализации. Она была сооружена в 60-х годах прошлого века и эксплуатировалась в комплексе с емкостями для хранения жидких радиоактивных отходов. Система специальной канализации состоит из трубопровода, бетонных колодцев и двух емкостей. Общая протяженность трубопровода составляет около 600 м. По результатам радиационного обследования системы специальной канализации мощность дозы гамма-излучения составляет от 0,1 до 0,5 мР/ч (при допустимой норме в 20-50 микрорентген в час).
Выполнить работы нужно до конца ноября 2020 года, сумма контракта составляет 20 млн рублей.
После выполнения всех работ еще одна «грязная» территория исчезнет с карты Приморского края.
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