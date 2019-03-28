"Три кота" свое отмяукали

Одна из крупнейших ритейл-компаний Приморья «Три кота» завершает свою историю с десятками миллионов рублей непокрытых долгов

Главным действующим лицом взлета и падения сети выступает бывший председатель правления банка «Приморье» Сергей БОГДАН, не сумевший или не захотевший вывести проект на новый уровень. В итоге два основных магазина «Трех котов» во Владивостоке в настоящее время развивает владелец торговой сети «Реми» Дмитрий СУЛЕЕЕВ, а еще один магазин – его собственник, сдававший площади «Трем котам» в аренду.

ООО «Три кота» (базовая компания одноименной торговой сети) было учреждено в феврале 2011 года во Владивостоке, а в октябре 2018 года, когда компанию уже вовсю одолевали кредиторы, перерегистрировано в Москве. Уставный капитал на данный момент составляет 2,01 млн рублей. Владельцами компании, согласно последней выписке из ЕГРЮЛ, являются Сергей БОГДАН (50% капитала), Людмила ВАГАНОВА (49,75%) и Олег ВАГАНОВ (0,25%). Интересно, что еще по итогам 2016 года «Три кота» были прибыльной компанией с выручкой 6 млрд 036,660 млн рублей и чистой прибылью 24,980 млн рублей! При этом кредиторская задолженность на начало 2018 года составляла 883,698 млн рублей.

Арбитражный суд г. Москвы 26 февраля признал банкротом ООО «Три кота» и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода. Заявителем по делу о банкротстве выступило ООО «Фактор-Приморье» (Владивосток), принадлежащее Александру ЧИГРИНУ. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий НАУМЕЦ (межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»). Его отчет по результатам процедуры назначен на 27 августа.

22 февраля соответствующее решение в отношении ООО «Три кота-Хабаровск» (Хабаровск, 100% принадлежит ООО «Три кота») принял и Арбитражный суд Хабаровского края. Заявителем в этом случае выступало ООО «ИндорМаркет Приморье». Cумма заявленных требований в этом случае такая же смешная – чуть больше 340 тыс. рублей. Процедура конкурсного производства в отношении этой компании введена сроком на 4 месяца, конкурсным управляющим должника утвержден Дмитрий НИКИТИН.

Отметим, что формально заявление о банкротстве ООО «Три Кота» основано на договоре от 27 марта 2018 года и на смешной на фоне других претензий сумме в 381 тыс. 450 рублей. К примеру, среди заявителей сегодня числятся ООО «ВСТК-Трейд» (долг «Трех котов» составляет 12,376 млн рублей) ООО «Вирэй» (10,089 млн рублей), ООО «Айс юнион» (6,562 млн рублей), ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» (4,308 млн рублей), ООО «Антаресторг» (4,3 млн рублей). Задолженность ООО «Три кота» перед ООО «Фактор-Приморье» была подтверждена вступившим в законную силу судебным приказом Арбитражного суда Приморского края от 10 октября 2018 года, при этом должник о выплате… забыл. В итоге теперь уже Арбитражный суд г. Москвы 14 декабря 2018 года принял к производству заявление ООО «Фактор-Приморье» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Три кота» по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.